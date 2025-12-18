電影《今天應該很高興》：只需要偶爾記起某些快樂的回憶也就足夠了

《今天應該很高興》不論在劇本上生活化的敘事細節，還是在各個角色上的細膩演繹，都恰到好處，敘述了離鄉背井的小人物在城市中掙扎求存的故事。工廠主管Tony（黃秋生飾）對闖入他家的小伙子（關家悅飾）說：「不是所有事情都順利，但是人們都盡力了。」這一句話總結了四位來自不同階層的主角，在面對異鄉中一切困難時的態度。

過氣歌手Dan（譚耀文飾）在移民到加拿大以後，不斷活在自己過去的風光裏，反覆感嘆著為甚麼一切已經回不去從前，而不願意面對現實。Dan在表演途中喝醉而被趕出酒樓，在車子上嘔吐時還說著：「不知道我是誰嗎？」酒後吐真言的他，才鼓起勇氣跟女兒見面；從一開始坐在分開的長椅上，到最後一起乘搭室內熱氣球的機動遊戲，彷彿在告訴自己：需要活在當下，而不必把自己困在過去，只需要偶爾記起某些快樂的回憶也就足夠了。

在 Tony 被解僱以後，提早回家的他遇上闖空門的小伙子，卻把對方留下來一起閒談。當小伙子問及他被解僱的感受如何時，他才察覺，原來從來沒有人真正在乎自己的感受是甚麼，只是日復一日在工廠裏掙扎求存。Tony談到自己認為在餐桌上最好的配菜，其實是一段對話，而小伙子亦附和著說：「寂靜是最乏味的。」

渴求愛情的Eva（楊詩敏飾）在探望母親（鮑起靜飾）的時候，總會不斷說話，去掩蓋母女之間的寧靜；而每當回到家中，她也會播放著音樂，來埋沒自己的寂寞。即使後來在交友軟件上遇到情感騙局，以及主動勾引外賣員的那一幕，都加深了那種無力的孤獨感；但在經歷了接連崩潰的事情之後，第二天她仍然要到療養院照顧母親。

單親母親Fan（李綺虹飾）則是為了女兒的未來，而努力依靠不同的兼職，讓她可以過上更好的生活。即使自己的夢想已經沉睡，但在家中看見女兒過得好好的，仍然帶來一種安慰。或許生活並不如想像中順遂，但日子仍然要過，盡力做好自己份內的事，就如Tony的感嘆：「人生是沒有如果的……」既然作出了選擇，也就只好一直走下去，即使不知道哪裏才會有出路。

今天應該很高興

上映日期：2026年1月15日