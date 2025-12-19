歡迎回來

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
10
一月
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款晚會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款...
推介度：
10/01/2026
澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜
Dining

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到榮獲黑珍珠一鑽殊榮的澳門美高梅酒店中菜廳「金殿堂」品嘗行政總廚 徐偉豪 聯同2025《世界50最佳酒店》排名第一位，兼拿下米芝蓮一星的香港瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」行政總廚 李志偉 携手炮製的「雙城匠心，粵味共饗」四手晚宴，記得第一次認識李志偉師傅同樣是在 金殿堂，當時李師傅效力於澳門美高梅酒店，之後再見已經是在香港瑰麗酒店，想不到十多年後的今天又有機會和李師傅在 金殿堂 相遇，今次除了是兩城廚師相遇，同樣是新舊主廚重逢，實在是一切來得太夢幻。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　李志偉師傅擅長以細膩刀工勾劃出順德菜的「清、鮮、嫩、滑」經典神韻，而徐偉豪師傅則主打以超卓廚藝展現嶺南手工菜的傳統風味，兩大名廚相遇，順德菜的細膩清鮮碰上嶺南菜的深度煙火，為客人炮製出八道可遇不可求的佳餚美饌。

 

　　精緻小品 – 安坐好後，先來四款精緻前菜，每位師傅各自負責兩道，徐師傅的 薑醋千層豬手凍 來得清爽開胃；樹茄涼拌貴妃蚌 鮮味滿載；而李師傅的 海葡萄鍋貼獅子魚球 有點像蝦多士，食材換上海葡萄和獅子魚炮製，入口外面酥脆，裏面爽口，一吃愛上；木魚花酥炸龍蝦烙 以香氣十足的木魚花襯托惹味非常的龍蝦烙，兩者配合得如膠似漆，不分你我。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　花膠魷魚母珍菌煨鮮角螺 – 吃過前菜，來了一道兩位師傅共同炮製的菜式，用上三頭花膠匹配精選的福建子持魷魚乾，以慢火煨煮三小時，一啖入口，湯頭清甜滋潤，喝罷，暖身又暖心。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　豆酥油封本灣馬友 – 之後一道菜式由徐師傅負責，先將本灣馬友魚做油封處理，上菜時置頂放上自製豆酥，底下則舖上山蘇葉，吃時口感鮮嫩，豆酥香氣跟魚肉合二為一，山蘇葉除了美味，還有平衡油膩的作用，成就了一道平衡度很高的菜式。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　金湯魚腐意瓜花香煎琵琶燕 – 輪到李師傅登場，用上燕窩、蟹肉和蛋白做成琵琶燕，香煎後配上意大利青瓜花，加入金湯一同享用，是一道又矜貴又美味的菜式。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　白松露蟹膏燴粉皮 – 李師傅的菜式再下一城，蟹膏燴粉皮 原來是彤福軒的招牌菜，定價HK$2880一份，還要沒有添加白松露，這次的四手套餐中竟然包含在菜單裏面，本身蟹膏粉皮已經超多白膏，香噴噴到一個點，兩位師傅還要不惜工本地即刨白松露，那股香氣到現在依舊記憶猶新，實在沒有不喜歡的理由。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　胡椒酸菜和牛臉 – 徐師傅用上和牛面頰與A5和牛肉眼一同入饌，加入胡椒慢煮，吃時油香滿載，肉質細嫩，亮點是加入酸菜消膩解滯，讓美味度加倍提升起來。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　松茸有米富貴雞 – 又回到兩位師傳聯手製作的菜式，富貴雞裏面釀滿了蟹肉、松茸、瑤柱和白米飯，各種食材混為一體，相輔相成，好吃得念念不忘。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　相思紅豆柑鑲玉 – 來到甜點時間，李師傅先煮了紅豆百合湯，之後加入香到一個點的12年陳化二紅柑皮和滋潤養顏的雪蛤膏，無論口感和味道都瞬間豐富起來。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

　　蛋黃麻茸小煎餅 – 徐師傅的甜品是一款充滿兒時回憶的麻蓉包，徐師傅的版本輕輕炸過，還加了流沙鹹蛋黃，真心精彩，滋味難忘。

 

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜

 

金殿堂

地址  :  澳門美高梅酒店金殿貴賓大堂地下

電話  :  +853 8802 8888

 

Tags:#中菜#澳門#金殿堂#Dining#美高梅酒店#美食地圖#黑珍珠#christmas2025#christmasfoodguide2025#聖誕節2025#聖誕大餐2025
檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
更多「世」界味覺之旅文章
檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
