廣州華南理工的歷史與人文景觀：紅牆綠瓦下的歲月回聲 

每所大學都有其歷史，但並不是每所大學都有具歷史價值的建築。曾經走過世界各地的名校如哈佛、劍橋、麻省理工，享有『全美最浪漫校園』之稱的「路易斯安娜州立大學」等等；也曾朝聖擁有貝聿銘設計教堂的台灣東海大學，安藤忠雄在台中亞洲大學的首座校園現代美術館......。驀然回首，原來自己的母校，廣東學子心目中的「麻省理工」-華南理工大學，其百年建築風采和人文景觀，竟也毫不遜色於這些名校。這所位於廣州的理工科學府裏，有著規模龐大、保存完好的民國時期大型建築群， 具有極高的歷史、藝術和科學價值。

1952年11月，華南理工大學整合了以中山大學工學院為主的幾所工科院校宣告誕生。學校以南方最好的大學建制，選址在初建於1934年的原國立中山大學石牌校區。彼時學校的道路、山丘、湖泊都采用了諸如「武當山路」、「賀蘭山」、「洞庭湖」這樣的名稱，將山水疆域寄情於湖光山色與紅牆綠瓦之中，書香氣息之內卻蘊藏著報國之志，有著在那個時代裏胸懷天下的大格局。

筆者當年所屬的學系位於校園北區的「賀蘭山」下，「青海湖」畔。而在該區校園最偏僻的角落-「木蘭山」路中段，「賀蘭山」與「天梯山」兩小山丘交匯點，卻屹立著該校的靈魂之物-校訓石。這是一塊高約7米、長約10米、厚約6米的花崗巖質巨石，當年耗費「巨資」462元銀洋刻成。原國立中山大學校訓由學校創辦人孫中山先生於1924年11月11日，依《禮記·中庸》篇中字句訂立。1934年11月，中山大學舉行10周年校慶，由時任校長鄒魯抄撰校訓，在原文每句末尾加上「之」字，成「博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之」共五句。十五字的校訓，體現了治學的幾個層次，或者說是思想的遞進階段，完美呈現從「知」到「行」的過程。歷經90余年的風雨洗禮，校訓石上的字跡依然醒目莊嚴，它不僅見證了校園的歷史變遷，也為莘莘學子開辟出一塊沉思的園地。

中大首任校長鄒魯1934年在他的《國立中山大學新校舍記》中寫道，自己的使命，就是「欲完成總理之付托，樹一最高學府，以救中國救民族而已」。 校園建築佈局「據數平岡，錯若置棋」，將初設的文、法、理、工、農等5個學院分別立於5座山丘之上，五處建築風格既相若又各自有別。這些建築由與梁思成同一時代及近似背景的著名設計師楊錫宗、林克明、胡德元、鄭校之等負責設計，主體造型採用民族風格，裝飾精妙；細部處理卻常借用西式手法，造型優美，成為由中國建築師設計和興建的大學之典範。

校園內最具有獨特文化氣質的建築和景觀，當屬高居於「鳳山」上的原國立中山大學法學院故址和該樓前的日晷台，分別由嶺南近現代著名建築師林克明和胡德元設計。法學院是一棟傳統古宮殿式的三層建築，為紀念海外僑胞捐資而建，竣工於1935年11月。日晷則是1936年落成，旨在以物明志，勉勵學子珍惜時光，把握人生。可惜原物現已不復存在，僅留存下側面飾有彩繪和花紋的雄渾台座。現重置於台座上的日 晷，是2001年華南理工大學根據當年的施工圖紙以青銅澆鑄而成。紅樓與日晷近一個世紀的相互守望，為兩校作為「民主科學思想重要策源地」作出完美註解。

在這樣一個擁有眾多民國時期建築的校園，有著我關於紅牆綠瓦的青春記憶。對建築的熱愛，對知識的追求和思想的啓廸都起源於此。在日晷前觀察太陽影子的變化，仰望校訓石上古代聖賢的哲思，尤其發人深省。歲月如梭，時代更迭，母校深厚的文化底蘊依然經得起長久的注視。