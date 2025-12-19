感謝Rob Reiner，給了我們最美好的Meg Ryan

Rob Reiner不幸身亡。

傷心。同時遙想起那個愛情喜劇盛行的年代。

愛情喜劇，當然沒有絕種，但的確近乎絕種。

世界太沉重，世人太嚴肅，以致連一齣談情說愛的電影都不敢太輕鬆——單是角色設定上已不能掉以輕心，至少，一定不可以再像過去般，設定一些只能找有型白人男演員和貌美白人女演員去演的角色。

如果《90男歡女愛》（When Harry Met Sally…）換轉今時今日才拍，應該艱鉅得多，又或者，不能純粹探討男與女，在性的干擾下能不能發展純友誼，而有需要掉走「男 / 女」這麼一種性別二元觀念。

但在上世紀80年代尾，Rob Reiner可以在不需考慮政治正確情況下，安心地，把一個本已精彩的劇本拍出來，Meg Ryan和Billy Crystal亦不需肩負甚麼額外使命，總之用心演好Sally和Harry這段情，務求讓觀眾散場時，帶住愛情的暖意離開戲院。

《90男歡女愛》絕對成功，Rob Reiner卻沒有再接再厲開拍另一齣愛情喜劇，反而去了拍《危情十日》（Misery）；Meg Ryan卻因為這一齣愛情類型片，成為荷里活愛情片女王。

最浪漫最經典當然是《緣份的天空》（Sleepless in Seattle），她飾演Annie，一個訂了婚的幸福女人，有一個夜，偶然聽到一個西雅圖失眠男士在電台節目的分享，他一直忘不了亡妻，這把寂寞聲音這個失眠故事，令Annie不期然掉眼淚，開始不能入睡，開始愛上這個素昧謀面的人。寫出這段緣份，就是寫過《90男歡女愛》的人，Nora Ephron。

其後，Meg Ryan接連演了《當男人愛上女人》（When a Man Loves A Woman）、《I.Q. 情緣》（I.Q.）、《一切從失戀開始》（French Kiss）等，繼續演繹女性面對愛情的不同面向，但基調，浪漫不變。

高峰是《網上情緣》（You've Got Mail）。在那個不是人人屋企都有Desktop，就算有都未必有用email的年代，Meg Ryan和Tom Hanks把那片緣份的天空，改放於Internet，兩個明明在現實世界因書店生意敵對的人，竟然因為email而成為有情人。在層次上，老實，低於《緣份的天空》，但Meg Ryan和Tom Hanks這一對，太好看。那是1998年的事。

2000年7月，她和老公宣布分開；12月，她和Russell Crowe合作的動作片《生還元素》（Proof of Life）上映，但世人討論重點放在兩位現實中（快來快去）的關係上。千禧後，她轉型，接拍有情慾成份的驚慄片《驚殺》（In the Cut）；再然後，世人開始把目光，只放在她容貌上。

而我，只會記住《90男歡女愛》的Meg。

感謝Rob Reiner。