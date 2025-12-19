聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

在節日倒數的緊湊時刻，想要挑選一份既貼心又實用的禮物，往往比想像中更具挑戰！幸好，若送禮對象是女生，護膚品絕對是Last minute的完美選擇。今期，DIVA就為大家精選了送禮必備的護膚套裝推介，從天然護膚到奢華面膜，全都是可以快速入手、質感滿分的好物！

CP值最高！The Ordinary護膚套裝

在 Instagram 查看這則貼文 The Ordinary（@theordinary）分享的貼文

送禮除了得體，高性價比同樣重要！以親民價錢見稱的 The Ordinary，今年有「舒緩肌膚精華套裝」，內含人氣Soothing & Barrier Support Serum，主打修復和強化皮膚屏障，提供即時補水功效，適合所有肌膚類型使用，套裝更附有帶鎖匙扣的便攜小袋和貼紙，可愛值滿分；加上只需$82元，十分適合Budget有限的交換禮物環節！

如身邊的那個她對眼妝有追求，不妨考慮品牌的新品Lash Curl Finisher，這款透明無水的睫毛膠主打能完美覆蓋每一條睫毛，即時打造出持久捲翹的自然睫毛妝容，適合現時流行的低調妝容潮流。護膚套裝方面，則有豐唇睫眉套裝，內有滋養和保護睫眉適用的Multi-Peptide Lash & Brow Serum和多用途補水潤唇膏Squalane + Amino Acids Lip Balm，同樣十分實用！

查詢／購買：The Ordinary

植物精萃護膚！Grown Alchemist 2025 限量節日系列

在 Instagram 查看這則貼文 GROWN ALCHEMIST（@grownalchemist）分享的貼文

主打天然和植物精萃護膚的Grown Alchemist是編者情有獨鍾的護膚品牌之一。隨著位於ifc的旗艦店開幕，今年品牌也推出限量節日系列，集齊經典手霜和護膚品，同樣也是性價比高之選！當中CHROME EDITION護手套裝有品牌最為人氣的清新舒怡潔手露和修復護手霜，在潔淨同時強化肌膚屏障，柔滑呵護雙手注入，全新的鍍鉻設計包裝呈現鏡面質感，別具節日氣氛；

交換禮物之選則有護手霜珍藏版，內有Grown Alchemist的三款皇牌護手霜，從清爽到滋潤質感，針對不同季節與膚質需求，套裝更特別附贈環保擠壓鑰，確保用家可用盡每一支護手霜，零浪費！

查詢／購買：Grown Alchemist

量膚定制 ：mtm labo滋養修護組合

在 Instagram 查看這則貼文 mtm labo（@mtmlabo）分享的貼文

如有高Budget又想突顯心意，不妨到mtm labo走一轉。今年mtm labo同樣有節日限定套裝，當中滋養修護組合包括量膚定制潔面產品1件、custom-blended nutriment moisturizer以及custom-blended hydrating mask，從護膚的第一步開始為肌膚補水。此外，由即日起至2026年1月6日，即日至12月24日，凡於門市消費更可獲贈 custom-blended overnight re-boost mask 10g 或 custom-blended nutriment mask 10g 節日掛飾一個，可愛又實用，沒有人不喜歡吧！



查詢／購買：mtm labo

星空特別版！KANEBO Cream In Night節日限定套裝

在乾燥的季節裡肌膚難免令人煩惱。為摯友送上一份充滿夢幻與神秘的「星空」套裝，無疑是冬日的貼心之選！滋養緊緻修護晚霜可以作睡眠面膜使用，於夜間深層滋養肌膚；三段貼片式設計提拉面膜為面部塑造緊緻肌膚，而滋養活肌日霜更於日間為持續補水，皮膚變美，自然更開心！

查詢／購買：Kanebo專櫃

崇光百貨（銅鑼灣店） | 崇光百貨（啟德店）| 朗豪坊Langham Beauty | 千色CITISTORE（荃灣店）

鎖水必備！PURDORI 全新乳霜面膜

補水鎖水一向是輕熟女肌膚的必備元素，獲獎無數的 Purdori 以「環保美容」為宗旨，今年特別推出兩款全新乳霜面膜，不論是肌膚急救還是日常潤膚，都能提供最強保水力！其中 Velvet Restore 睡眠面膜蘊含天然抗老精華，有效淡化細紋；Revitalizing Radiance 面霜面膜則為肌膚注入深層水分屏障，加入近年大熱的外泌體成分，有助修復受損細胞，改善暗沉與乾燥問題，閨密們最愛。

查詢／購買：PURDORI

Drunk Elephant Daytime Exhibit 日間亮采套裝

另一邊箱，Drunk Elephant 為大家準備了既實用又充滿驚喜的節日系列！編者私心推薦Daytime Exhibit 日間亮采套裝，內有Protini多肽面霜、C-Luma保濕提亮精華、D-Bronzi抗污古銅精華和C-Tango 綜合維他命眼霜，專為日間護膚而設，適合妝前使用，適合有要求的用家！

查詢／購買：Drunk Elephant