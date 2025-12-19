歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜
Editor’s Pick
Skincare

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

TEXT:Christy Yiu, Satyaver AngelPHOTO:官方圖片

　　在節日倒數的緊湊時刻，想要挑選一份既貼心又實用的禮物，往往比想像中更具挑戰！幸好，若送禮對象是女生，護膚品絕對是Last minute的完美選擇。今期，DIVA就為大家精選了送禮必備的護膚套裝推介，從天然護膚到奢華面膜，全都是可以快速入手、質感滿分的好物！

 

CP值最高！The Ordinary護膚套裝

 

在 Instagram 查看這則貼文

The Ordinary（@theordinary）分享的貼文

 

　　送禮除了得體，高性價比同樣重要！以親民價錢見稱的 The Ordinary，今年有「舒緩肌膚精華套裝」，內含人氣Soothing & Barrier Support Serum，主打修復和強化皮膚屏障，提供即時補水功效，適合所有肌膚類型使用，套裝更附有帶鎖匙扣的便攜小袋和貼紙，可愛值滿分；加上只需$82元，十分適合Budget有限的交換禮物環節！

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

舒緩肌膚精華套裝 $82

包括：Soothing & Barrier Support Serum 15mL

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

經典迷你套裝 $163

包括：

Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner 100mL

Niacinamide 10% + Zinc 1% 15mL

Hyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides) 15mL

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

全方位護膚套裝 $159

包括：

Niacinamide 5% Face and Body Emulsion 100mL

Natural Moisturizing Factors + Inulin Body Lotion 100mL

Natural Moisturizing Factors + HA 30mL

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

冬日護膚套裝 $221

包括：

Glycolipid Cream Cleanser 50mL

Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner 100mL

Hyaluronic Acid 2% + B5 (with Ceramides) 15mL 

Natural Moisturizing Factors + HA 30mL

 

　　如身邊的那個她對眼妝有追求，不妨考慮品牌的新品Lash Curl Finisher，這款透明無水的睫毛膠主打能完美覆蓋每一條睫毛，即時打造出持久捲翹的自然睫毛妝容，適合現時流行的低調妝容潮流。護膚套裝方面，則有豐唇睫眉套裝，內有滋養和保護睫眉適用的Multi-Peptide Lash & Brow Serum和多用途補水潤唇膏Squalane + Amino Acids Lip Balm，同樣十分實用！

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

Lash Curl Finisher $85

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

豐唇睫眉套裝 $147

Multi-Peptide Lash & Brow Serum 15mL

Squalane + Amino Acids Lip Balm 5mL

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

即日至12月26日，於旺角銀行中心 Beauty Avenue The Ordinary 專櫃購買任何The Ordinary產品，即可獲邀參加期間限定 DIY 禮物包裝聖誕工作坊！

 

查詢／購買：The Ordinary

 

植物精萃護膚！Grown Alchemist 2025 限量節日系列

 

在 Instagram 查看這則貼文

GROWN ALCHEMIST（@grownalchemist）分享的貼文

 

　　主打天然和植物精萃護膚的Grown Alchemist是編者情有獨鍾的護膚品牌之一。隨著位於ifc的旗艦店開幕，今年品牌也推出限量節日系列，集齊經典手霜和護膚品，同樣也是性價比高之選！當中CHROME EDITION護手套裝有品牌最為人氣的清新舒怡潔手露和修復護手霜，在潔淨同時強化肌膚屏障，柔滑呵護雙手注入，全新的鍍鉻設計包裝呈現鏡面質感，別具節日氣氛；

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

護手套裝：CHROME EDITION $850

包括：

清新舒怡潔手露500mL

修復護手霜500mL

 

　　交換禮物之選則有護手霜珍藏版，內有Grown Alchemist的三款皇牌護手霜，從清爽到滋潤質感，針對不同季節與膚質需求，套裝更特別附贈環保擠壓鑰，確保用家可用盡每一支護手霜，零浪費！

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

護手霜珍藏版 $520

包括：

護手霜65mL

豐盈修護護手霜65mL

舒緩護手霜65mL

環保擠壓鑰

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

護膚經典系列 $800

包括：

溫和潔面啫喱200mL

活膚修護精華25mL

水潤保濕日霜12mL

肌底防禦啞緻隔離霜12mL

水潤修護潤唇膏12mL

 

查詢／購買：Grown Alchemist

 

量膚定制 ：mtm labo滋養修護組合

 

在 Instagram 查看這則貼文

mtm labo（@mtmlabo）分享的貼文

 

　　如有高Budget又想突顯心意，不妨到mtm labo走一轉。今年mtm labo同樣有節日限定套裝，當中滋養修護組合包括量膚定制潔面產品1件、custom-blended nutriment moisturizer以及custom-blended hydrating mask，從護膚的第一步開始為肌膚補水。此外，由即日起至2026年1月6日，即日至12月24日，凡於門市消費更可獲贈 custom-blended overnight re-boost mask 10g 或 custom-blended nutriment mask 10g 節日掛飾一個，可愛又實用，沒有人不喜歡吧！

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

滋養修護組合 $2,010

For DIVA ONLY包括：

[ 量膚定制 ] 潔面產品1件

custom-blended nutriment moisturizer

custom-blended hydrating mask

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

即日2025年至12月24日，凡於門市消費即可獲贈 custom-blended overnight re-boost mask 10g 或 custom-blended nutriment mask 10g 節日掛飾1個。


查詢／購買：mtm labo

 

星空特別版！KANEBO Cream In Night節日限定套裝

 

　　在乾燥的季節裡肌膚難免令人煩惱。為摯友送上一份充滿夢幻與神秘的「星空」套裝，無疑是冬日的貼心之選！滋養緊緻修護晚霜可以作睡眠面膜使用，於夜間深層滋養肌膚；三段貼片式設計提拉面膜為面部塑造緊緻肌膚，而滋養活肌日霜更於日間為持續補水，皮膚變美，自然更開心！

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

CREAM IN NIGHT II KIT LIMITED EDITION

滋養緊緻修護晚霜 節日限定套裝 $820

包括︰

滋養緊緻修護晚霜 50g

提拉面膜 2片

滋養彈力活肌日霜 4g

 

查詢／購買：Kanebo專櫃

崇光百貨（銅鑼灣店） | 崇光百貨（啟德店）| 朗豪坊Langham Beauty | 千色CITISTORE（荃灣店）

 

鎖水必備！PURDORI 全新乳霜面膜

 

　　補水鎖水一向是輕熟女肌膚的必備元素，獲獎無數的 Purdori 以「環保美容」為宗旨，今年特別推出兩款全新乳霜面膜，不論是肌膚急救還是日常潤膚，都能提供最強保水力！其中 Velvet Restore 睡眠面膜蘊含天然抗老精華，有效淡化細紋；Revitalizing Radiance 面霜面膜則為肌膚注入深層水分屏障，加入近年大熱的外泌體成分，有助修復受損細胞，改善暗沉與乾燥問題，閨密們最愛。

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

Velvet Restore 睡眠面膜  $590

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

Revitalizing Radiance 面霜面膜  $590

 

查詢／購買：PURDORI

 

Drunk Elephant Daytime Exhibit 日間亮采套裝

 

　　另一邊箱，Drunk Elephant 為大家準備了既實用又充滿驚喜的節日系列！編者私心推薦Daytime Exhibit 日間亮采套裝，內有Protini多肽面霜、C-Luma保濕提亮精華、D-Bronzi抗污古銅精華和C-Tango 綜合維他命眼霜，專為日間護膚而設，適合妝前使用，適合有要求的用家！

 

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜

Daytime Exhibit 日間亮采套裝 $730

包括︰

Protini多肽面霜50mL

C-Luma保濕提亮精華15 mL

D-Bronzi抗污古銅精華8 mL

C-Tango 綜合維他命眼霜 5 mL

 

查詢／購買：Drunk Elephant

 

Tags:#聖誕節2025#聖誕禮物2025#護膚#精華#潤手霜#The Ordinary#Grown Alchemist#mtm labo#Kanebo#Drunk Elephant#PURDORI#christmas2025#christmasgift2025#交換禮物#Hand Cream
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
開箱 L'Occitane 2025 經典節日倒數日曆：不到千元的價錢，入手人氣杏仁美膚油+3大皇牌潤手霜！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處