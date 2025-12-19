歡迎回來

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？
Culture
Artcation

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

TEXT:IdaPHOTO:Ida（採訪圖片）

　　近日於M+揭幕的「趙無極：版藝匠心」，是亞洲首個聚焦趙無極版畫創作的大型回顧展，展出他於1949至2000年間的版畫、油畫、印刷品，給觀眾一個嶄新的視角欣賞趙無極的藝術探索與人文精神。

 

　　香港觀眾對趙無極的畫作不陌生，每年幾大拍賣行的春秋二拍、巴塞爾藝術博覽都見到趙無極的作品，主要是抽象風格的油畫。他的巨幅油畫上拍往往成為焦點，動輒過億港元成交。然而，趙無極早期的畫作較少在拍賣會見到，而要了解趙無極的藝術，他的早期作品不可或缺。

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

M+希克策展人武漠

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

展覽由趙無極遺孀擔任主策展人，通過版畫向觀眾展露趙無極豐富多變的藝術世界

 

博物館視角的敘事

 

　　M+希克策展人武漠表示：「這個展覽很重要的一個目的，是我們希望能夠重新建構一個敘事方向。因為目前關於趙無極的理解，很多都是由商業機構所奠定。但是趙無極作為一個藝術大師，大家不應該只了解他商業方面的表現，應該了解更多他的藝術本質、藝術創作、藝術觀念這些關於藝術本體的問題。我們希望通過展覽給出一個博物館視角的敘事，讓大家能夠從更學術、更有研究性的層面去了解趙無極一步一步的藝術演變，而不是只是一味的認為它們看起來只是差不多的東西。」

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

趙無極早年創作的版畫《有新月的風景》，見到受中國文人畫的構圖影響

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

《無題》，1973，絲網印刷，洋溢新水墨的禪意

 

　　「趙無極：版藝匠心」由M+與趙無極基金會聯合策劃，趙無極遺孀Françoise Marquet‑Zao擔任主策展人，展出近180件趙無極的作品，以版畫為展覽重心之餘，可見到不少趙無極早期創作，讓觀眾看到他兼收並蓄中西藝術精髓的脈絡。石刻版畫《有新月的風景》（1949）見到構圖受中國古代文人畫的影響。石刻版畫《大浴女》(1953)是較少見到趙無極採用的題材，浴女常見於西方繪畫，如印象派的雷諾亞便很喜歡畫。透過展覽，我們看到趙無極大量石版畫及蝕刻版畫創作，及他對針刻、糖水剝離及飛塵蝕刻等技法的拿捏。在趙無極的版畫世界，我們還找到貓、魚、人、飛鳥等等具像生物，而且不乏用色大膽又奔放的畫作。

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

趙無極的貓畫，見於1950年出版的詩集《Paris Poems》

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

難得見到趙無極以浴女為題材

 

版畫、油畫，誰比誰高？

 

　　武漠指出：「這次把油畫、版畫、水彩、水墨等等不同媒介全部放在一起，有一個對比關係，可以有一個更深入的角度去了解趙無極。我們都稱他為現代藝術大師，因為他所擁有的創造力。而且對他來說，所有媒介都同等重要，因為他可以在不同的媒介上實驗不同的效果。」

 

　　說起趙無極，大眾會將他和吳冠中、朱德群相提並論，稱他們為「留法三劍俠」，而三位闖出了無可替代的藝術成就。武漠坦言：「三個藝術家各自創造了非常不一樣、非常有個性、創造性的語言。我不會說趙無極比他們更厲害，我只能說趙無極最獨特的地方是他在結合中西方的文化，還有中西方的藝術語言，在上面開闢出了一條他獨特的非常有他個人特色的道路。」

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

現場展出大量趙無極的精品畫作，油畫與版畫並置，給觀眾更寬廣的欣賞角度

 

　　吳冠中館藏一向是香港藝術館的鎮館之寶，難得相當全面的趙無極版畫收藏亦暫駐西九M+。不知明年五月展覽之前，會否有哪方高人在香港舉辦朱德群的紀念展？為藝術愛好者造就留法三劍俠香港小團圓。

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

雖然以版畫為展覽重心，但展出的油畫都是趙無極的傑作

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

趙無極甲骨文時期的油畫

 

展覽「趙無極：版藝匠心」：專訪M+希克策展人，版油、油畫，誰比誰高？

 

「趙無極：版藝匠心」展覽

日期：2025年12月13日至2026年5月3日

地點：西九M+

門票：$190

詳情及訂票按此

 

 

Tags:#展覽#M+#趙無極#趙無極：版藝匠心#Françoise Marquet‑Zao#吳冠中#Art & Culture
