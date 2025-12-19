歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
趙露思「蘋果水」養顏秘方，從內服到外用的美顏小秘密
Body Care & Hair

趙露思「蘋果水」養顏秘方，從內服到外用的美顏小秘密

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！

趙露思「蘋果水」養顏秘方！從內服到外用，蘋果的美顏小秘密

趙露思小紅書

 

　　趙露思被問到為甚麼生病、熬夜拍戲氣色還這麼好時，提到從小生病時奶奶會用蘋果、紅棗、枸杞煮水給她喝，自己喝完覺得氣色明顯變好。 之後她也分享平常早上會喝一杯「蘋果水」當養顏小習慣，這款家常養生飲品立即成為熱話。

 

趙露思蘋果養顏水：

蘋果 一個

枸杞 少許

紅棗 兩粒

桂圓 三粒

薑 兩片

水 500毫升

小火煮15–20 分鐘即可飲用。

 

　　在「蘋果水」加入黃耆、紅棗、枸杞、麥冬後，在中醫理論中可補氣、提升抵抗力（黃耆）、養血、改善氣色（紅棗、枸杞）、滋陰潤燥（麥冬），對改善氣虛、血虛、乾燥體質特別有幫助。

 


　　蘋果加熱後能讓纖維軟化釋出果膠，有助穩定血糖同時降低體內的壞膽固醇與中性脂肪，而加熱後的蘋果去除了原本偏寒涼的屬性，更容易被腸胃吸收，豐富的膳食纖維能促進腸胃蠕動，有助排便，對脾胃虛寒、胃寒有溫和調理作用。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Lanlan Chen（@lanlan3282002）分享的貼文

 

　　注意這款蘋果水不能替代水，只可當作每日一杯的養生茶飲，如想取代日常水分補充，在常溫水加入一片蘋果調味吧！

 

 

　　蘋果非常百搭，可製作各種養生飲品： 

 

蘋果桂圓玫瑰茶：補氣養血、舒壓明目

蘋果黃耆生薑水：補氣驅寒、改善手腳冰冷。

蘋果山楂水：助消化、理氣去脹。

蘋果雪梨水：潤肺止咳、清熱去火。

蘋果洋蔥水：提升免疫、抗氧化。

蘋果肉桂水： 暖和身體、促進排毒

 

趙露思「蘋果水」養顏秘方！從內服到外用，蘋果的美顏小秘密

 

　　平日我也有喝三棗茶的習慣，打算下回也試試加入新鮮蘋果，也順便認真了解一下市面的蘋果，除了常吃的日本、英國、美國和紐西蘭蘋果，最近也嘗試法國蘋果，法國蘋果原來都有近百種，其中約三十種大量生產，蘋果的顏色、質地和口味差異很大，用來製作蘋果水，也可以有不同的口味！

 

　　下次大家買蘋果時也可以先了解品種和風味，以下兩款是我的心水推介： 

 

　　Royal Gala 的條紋狀果皮呈現紅色和黃色的混合色，果肉呈黃色，甜味十足，多汁且脆口，帶有一絲酸味。味道非常甜美，散發著類似香蕉和梨的果香，煮熱或烘焙後，果肉仍能既堅實且柔軟。
 

　　Granny Smith是青蘋果，果肉脆硬且結實，獨特的柑橘風味，果肉酸而清新，帶有草本香氣，而且比起其他蘋果品種，抗氧化成分特別高。

 

　　除了內服，蘋果也可以是護膚品成份，以下介紹兩款蘋果護膚品。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Juice Beauty（@juicebeauty）分享的貼文

 

　　來自美國加州USDA認證的天然有機護膚品牌 Juice Beauty，已有20年歷史，現時在Sephora有售。Juice Beauty產品與UC Berkeley共同研發，團隊是研究幹細胞諾貝爾得獎團隊，用加州有機果汁取代產品中的水分，精華濃度更高，有效擊退85%自由基對皮膚的侵害。當中的Age Defy  Green Apple™ Collection蘊含有機果酸複合物，胜肽、二甲氨基乙醇、硫辛酸、維生素C和輔酵素Q10的綜合抗氧化精華，能美白及緊實肌膚，贏得不少用家喜愛。

 

 

　　Origins去年推出的 Youthtopia系列也是品牌與Cornell University攜手研究30年的重大突破，從生長於高海拔、長生不凋萎的Uttwiler Spätlauber珍稀瑞士蘋果中萃取出數萬個蘋果幹細胞，具備強大肌膚修復與抗氧化力，幫助肌膚回復年輕，配方除了蘋果幹細胞，還添加了天然發酵抗氧果萃及天然果酸，改善暗沉粗糙，重現光澤透亮膚質。

 

Tags:#美顏#養生#蘋果#Body Care & Hair
Add a comment ...Add a comment ...
Threads美容圈大熱！ReFa智能風筒真的是美髮神器嗎？
更多Get it Beauty！文章
Threads美容圈大熱！ReFa智能風筒真的是美髮神器嗎？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處