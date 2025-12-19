趙露思「蘋果水」養顏秘方，從內服到外用的美顏小秘密

趙露思被問到為甚麼生病、熬夜拍戲氣色還這麼好時，提到從小生病時奶奶會用蘋果、紅棗、枸杞煮水給她喝，自己喝完覺得氣色明顯變好。 之後她也分享平常早上會喝一杯「蘋果水」當養顏小習慣，這款家常養生飲品立即成為熱話。

趙露思蘋果養顏水：

蘋果 一個

枸杞 少許

紅棗 兩粒

桂圓 三粒

薑 兩片

水 500毫升

小火煮15–20 分鐘即可飲用。

在「蘋果水」加入黃耆、紅棗、枸杞、麥冬後，在中醫理論中可補氣、提升抵抗力（黃耆）、養血、改善氣色（紅棗、枸杞）、滋陰潤燥（麥冬），對改善氣虛、血虛、乾燥體質特別有幫助。

蘋果加熱後能讓纖維軟化釋出果膠，有助穩定血糖同時降低體內的壞膽固醇與中性脂肪，而加熱後的蘋果去除了原本偏寒涼的屬性，更容易被腸胃吸收，豐富的膳食纖維能促進腸胃蠕動，有助排便，對脾胃虛寒、胃寒有溫和調理作用。

注意這款蘋果水不能替代水，只可當作每日一杯的養生茶飲，如想取代日常水分補充，在常溫水加入一片蘋果調味吧！

蘋果非常百搭，可製作各種養生飲品：

蘋果桂圓玫瑰茶：補氣養血、舒壓明目

蘋果黃耆生薑水：補氣驅寒、改善手腳冰冷。

蘋果山楂水：助消化、理氣去脹。

蘋果雪梨水：潤肺止咳、清熱去火。

蘋果洋蔥水：提升免疫、抗氧化。

蘋果肉桂水： 暖和身體、促進排毒

平日我也有喝三棗茶的習慣，打算下回也試試加入新鮮蘋果，也順便認真了解一下市面的蘋果，除了常吃的日本、英國、美國和紐西蘭蘋果，最近也嘗試法國蘋果，法國蘋果原來都有近百種，其中約三十種大量生產，蘋果的顏色、質地和口味差異很大，用來製作蘋果水，也可以有不同的口味！

下次大家買蘋果時也可以先了解品種和風味，以下兩款是我的心水推介：

Royal Gala 的條紋狀果皮呈現紅色和黃色的混合色，果肉呈黃色，甜味十足，多汁且脆口，帶有一絲酸味。味道非常甜美，散發著類似香蕉和梨的果香，煮熱或烘焙後，果肉仍能既堅實且柔軟。



Granny Smith是青蘋果，果肉脆硬且結實，獨特的柑橘風味，果肉酸而清新，帶有草本香氣，而且比起其他蘋果品種，抗氧化成分特別高。

除了內服，蘋果也可以是護膚品成份，以下介紹兩款蘋果護膚品。

來自美國加州USDA認證的天然有機護膚品牌 Juice Beauty，已有20年歷史，現時在Sephora有售。Juice Beauty產品與UC Berkeley共同研發，團隊是研究幹細胞諾貝爾得獎團隊，用加州有機果汁取代產品中的水分，精華濃度更高，有效擊退85%自由基對皮膚的侵害。當中的Age Defy Green Apple™ Collection蘊含有機果酸複合物，胜肽、二甲氨基乙醇、硫辛酸、維生素C和輔酵素Q10的綜合抗氧化精華，能美白及緊實肌膚，贏得不少用家喜愛。

Origins去年推出的 Youthtopia系列也是品牌與Cornell University攜手研究30年的重大突破，從生長於高海拔、長生不凋萎的Uttwiler Spätlauber珍稀瑞士蘋果中萃取出數萬個蘋果幹細胞，具備強大肌膚修復與抗氧化力，幫助肌膚回復年輕，配方除了蘋果幹細胞，還添加了天然發酵抗氧果萃及天然果酸，改善暗沉粗糙，重現光澤透亮膚質。