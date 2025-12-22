歲末減價網購指南：半價入手 MM6 Maison Margiela 背囊！Toga皮鞋、Jacquemus手袋低至4折

臨近歲末年終，購物衝動明顯升溫，畢竟HBX、24S、SSENSE、End Clothing 及Mytheresa這些時尚人必逛的網購平台，早已開始年終的歲末大減價，等了一整年的心儀單品，終於能以親民價格收入囊中！最近筆者跟身邊的購物狂戰友幾乎每天都沉浸於各大網購平台的「online window shopping 」模式，眼見心儀已久的設計師外套、經典款鞋包紛紛貼上折扣標籤，一邊滑手機一邊掙扎：「要不要立刻埋單結帳？」，畢竟網上減價真的手快有手慢無，稍有遲疑，心頭好就可能被搶空！

不過在網上快樂購物之餘也要小心陷阱，有朋友早前在一個英國潮流網店下單，信用卡扣款沒多久，就收到訂單被取消的通知。錢已經被扣走，訂單卻憑空消失，友人當時嚇得心驚膽顫，最後經過跟信用卡公司多番斡旋，才終於成功拿回退款。這次經歷可算血淚教訓，網購的雷區絕對不容小覷。

為免大家踩雷，今次精選的網店都是親身試過、收貨時狀態完美無缺的安全選擇。首先必推HBX，集合歐美、日韓設計師品牌、街牌與中古選品，從 Loewe、BV、Maison Margiela 到MARGESHERWOOD、TRVR、BLANKOF 等小眾韓牌，應有盡有。最近筆者更在 HBX 挖到驚喜：MM6 Maison Margiela 背囊折後只需 HK$2,900；對比一下其他平台：SSENSE六折後還要HK$3,746，Harrods更是堅持原價HK$5,650，真的便宜太多了。很多人以為 HBX 偏重男裝或 Gen Z 潮牌，但其實真正的寶庫是女裝區，只要花點耐性挖寶，真能以超抵價搶到心水貨，更貼心的是HBX 還可在店舖自取，連運費都慳返！

另一個筆者長期回購的是加拿大電商 SSENSE，雖然近期受到美國關稅和奢侈品市場放緩的影響，SSENSE 正在申請破產保護與進行重組，但對消費者而言，反而迎來史上最划算的入手機會。因為需要清貨，SSENSE 今年比往常更早釋出大幅折扣。儘管部分商品屬於過季款，但若能買到經典長青的單品，折扣力度真的驚人。筆者這次就用不到一千港元買到 Toga 皮鞋、五百多港元入手 Studio Nicholson 牛仔褲，還有千多元就買到 Isabel Marant Étoile 厚身毛毛褸。以這些品牌的原價來說，這個價位連 COS 都未必買得到，但今年在 SSENSE 卻能輕鬆入手、毫不心痛。

隨著各大網購平台都推出重磅優惠，歲末掃貨季即將進入黃金時間，希望大家都能在折扣季開心入手、安心收貨，趁此機會祝各位購物愉快，保重荷包。

查詢：HBX、SSENSE