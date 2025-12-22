偷歡的人只能偷偷摸摸左右逢迎！平安夜還會「平安」嗎？

臨近聖誕新年，很多人會安排節目慶祝，他卻預計自己很忙碌。

「一年之中，我最唔鍾意嘅係12月尾呢段時間，做冬、聖誕、除夕、新年，要諗做乜嘢、去邊度？要做好多事前準備同安排，真係幾煩！」當很多人開心期待節日來臨，他似乎有很多背負。

有些人認為在喜慶節日能夠與自己覺得是重要的人一起度過，最是重點，至於在哪裏慶祝、預備甚麼禮物、吃甚麼，只屬其次。

「同重要嘅人過；唉，呢個咪就係最煩嘅問題囉！」他對我說。

如果從邏輯角度理解他的說話，他的煩惱來源有兩個可能：1) 在生命裏他找不到一個認為是重要的人；2) 重要的人有很多，他不知如何取捨。

他的節日煩惱，由四年前開始；那一年，他跟一個已經離婚的女同事發生婚外情。

根據多年在輔導室內的觀察，當出軌者開始偷食，他們的思考重點是要隱藏秘密，不讓配偶知道他家外有花。

有一個關於出軌行為的調查指，超過70%出軌者覺得面對最大的挑戰是「時間管理和行程衝突」。換言之，出軌除了是傷害婚姻的行為，也是生活中一場時間角力和心理盤算的拉扯。

有些出軌者會用時間交錯的方法安排兩邊行程，例如在上班日子的某些時段約會偷情，星期日就待在家中；又或隨機的用不同藉口爭取時間跟第三者見面：OT、開會、做Gym、約舊同學行山、公司有team-building活動……都是他曾經用過的瞞騙技倆。

聖誕、新年這些特別節日，溫馨、和諧、團聚、同樂氣氛特別濃厚，無論是配偶或第三者，都希望或要求重要的人(即是他)跟自己一起度過。當隨機藉口較難用上，如何偷偷摸摸安撫到第三者情感需要，以及回應到太太及家庭節日安排要求，同時又不會露出蛛絲馬跡令出軌行踪被發現，就成了他誠惶誠恐的挑戰，未覺喜慶已感煩惱。

有些人形容出軌者同時兼顧婚內、婚外關係，是「時間管理達人」，看似精明，但原來是精力被分散，長期背負著「擔心被踢爆」的心理壓力，經常處於繃緊狀態難以心安理得，關係中承受壓力、感到自責、覺得羞恥。

擁有兩個伴侶是關係的征服者，抑或是處理感情的失敗者？他應該食得鹹魚就抵得渴，還是在自作自受的自己攞嚟衰？這些問題，或許連他自己也弄不清，但他的語氣和臉容卻清晰告訴我：這個平安夜，他感受不到平安。