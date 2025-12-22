歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
偷歡的人只能偷偷摸摸左右逢迎！平安夜還會「平安」嗎？
Love Philosophy

偷歡的人只能偷偷摸摸左右逢迎！平安夜還會「平安」嗎？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　 臨近聖誕新年，很多人會安排節目慶祝，他卻預計自己很忙碌。

 

　　「一年之中，我最唔鍾意嘅係12月尾呢段時間，做冬、聖誕、除夕、新年，要諗做乜嘢、去邊度？要做好多事前準備同安排，真係幾煩！」當很多人開心期待節日來臨，他似乎有很多背負。

 

　　有些人認為在喜慶節日能夠與自己覺得是重要的人一起度過，最是重點，至於在哪裏慶祝、預備甚麼禮物、吃甚麼，只屬其次。

 

　　「同重要嘅人過；唉，呢個咪就係最煩嘅問題囉！」他對我說。

 

　　如果從邏輯角度理解他的說話，他的煩惱來源有兩個可能：1) 在生命裏他找不到一個認為是重要的人；2) 重要的人有很多，他不知如何取捨。

 

　　他的節日煩惱，由四年前開始；那一年，他跟一個已經離婚的女同事發生婚外情。

 

　　根據多年在輔導室內的觀察，當出軌者開始偷食，他們的思考重點是要隱藏秘密，不讓配偶知道他家外有花。

 

　　有一個關於出軌行為的調查指，超過70%出軌者覺得面對最大的挑戰是「時間管理和行程衝突」。換言之，出軌除了是傷害婚姻的行為，也是生活中一場時間角力和心理盤算的拉扯。

 

　　有些出軌者會用時間交錯的方法安排兩邊行程，例如在上班日子的某些時段約會偷情，星期日就待在家中；又或隨機的用不同藉口爭取時間跟第三者見面：OT、開會、做Gym、約舊同學行山、公司有team-building活動……都是他曾經用過的瞞騙技倆。

 

　　聖誕、新年這些特別節日，溫馨、和諧、團聚、同樂氣氛特別濃厚，無論是配偶或第三者，都希望或要求重要的人(即是他)跟自己一起度過。當隨機藉口較難用上，如何偷偷摸摸安撫到第三者情感需要，以及回應到太太及家庭節日安排要求，同時又不會露出蛛絲馬跡令出軌行踪被發現，就成了他誠惶誠恐的挑戰，未覺喜慶已感煩惱。

 

　　有些人形容出軌者同時兼顧婚內、婚外關係，是「時間管理達人」，看似精明，但原來是精力被分散，長期背負著「擔心被踢爆」的心理壓力，經常處於繃緊狀態難以心安理得，關係中承受壓力、感到自責、覺得羞恥。

 

　　擁有兩個伴侶是關係的征服者，抑或是處理感情的失敗者？他應該食得鹹魚就抵得渴，還是在自作自受的自己攞嚟衰？這些問題，或許連他自己也弄不清，但他的語氣和臉容卻清晰告訴我：這個平安夜，他感受不到平安。

 

Tags:#出軌#婚姻#兩性#第三者#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#分手#拍拖#christmas2025#christmaslove2025#聖誕節2025#愛情故事#ChristmasStory#Love story
Add a comment ...Add a comment ...
婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
更多性治療師手記文章
婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處