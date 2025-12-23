聖誕禮物2025：奢華香氛三選！Le Labo經典香氣、Frédéric Malle 15週年限定版、Serge Lutens 全新流金時代系列

聖誕節送禮最怕買錯，太浮誇不實用，太普通又沒驚喜！今年不妨從香氛入手，既有質感又能帶來日常愉悅。聖誕前夕，今次就為大家推薦3款不同定位的香氛好物，從日常到奢華，都是聖誕送禮的好靈感！

#1 Le Labo 全新護手霜、經典Discovery Set

聖誕送禮，最怕挑錯又太浮誇。Le Labo 的兩款選擇就剛剛好：香氛護手霜把經典香氣延伸到日常保養，像 Santal 33、Rose 31、Another 13 等，質地滋潤不黏手，冬天用來護手又能隨身帶著香氣，實用又有質感。香水方面，送禮之選有經典香氛精選 Discovery Set，一次集齊五大人氣香水，小小的一盒別具儀式感，加上容量小巧，可作試香或旅行隨身攜帶，送禮自用都適合！

#2 Ferderic Malle 15週年限定版貴婦香水

如果要挑一款獨特的香水作聖誕禮物，Frédéric Malle 的 Portrait of a Lady 絕對榜上有名。今年迎來 15 週年，品牌特別推出限定版，鮮紅色的瓶身設計更具收藏感。香氣依舊以土耳其玫瑰為主角，搭配琥珀與焚香，既有花香的浪漫，也有木質與煙燻的深度，展現出成熟、自信與優雅的氣場。這次限定版只推出了100ml，售價$3,290，對香氛控來說，是夢幻級的禮物。

#3 Serge Lutens ROYAUME DES LUMIÈRES 流金時代系列

今年聖誕，Serge Lutens 推出全新 ROYAUME DES LUMIÈRES 流金時代系列，一次帶來五款高級香氛！系列以「光之王國」為靈感，結合沉香、玫瑰、皮革、煙草、雪松等珍稀原料，香氣各有特色。像 Bois Roi d’Agalloche 的沉香深邃尊貴，Cracheuse de Flammes 的玫瑰火焰般強烈，Tarab 則以玫瑰與沉香營造夢境般的陶醉。正如Serge Lutens的其他香水一樣，予人踏上旅途的感覺，同樣是屬於收藏級別的香水！

Royaume des Lumières 流金時代系列 $3,250／100 ml

