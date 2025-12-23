歡迎回來

【3分鐘熱炒股點評】中移動(0941)表現反覆 值得低撈？中資電訊股仍係明年收息之選？
償還風流債！享受多線戀愛的快活，卻難以兼顧節日時的安排？
Love Philosophy

償還風流債！享受多線戀愛的快活，卻難以兼顧節日時的安排？

港女講男
妮洛
港女講男

　　「花蝴蝶」是我對她的形容詞，經常縱橫在不同男人之間 ，同時間有數位男友，鮮肉與成熟男兼備，腳踏幾船既是她的娛樂，亦是她人生常態。

 

　　平日的她固然十分享受這種感情模式，畢竟一個接著一個的哄著她，A沒有時間，還有B相陪，C也等著相約，愛情生活過得非常滿足和滋潤。

 

　　風流快活的她一直是時間達人，在每段感情同時進行之間， 向來游刃有餘，管理得很好亦沒有穿崩。我也樂於聽她分享趣事，日子要如何分配，與不同男友見面，例如平日留給人夫男友，因對方周日要回歸家庭；happy Friday會固定與鮮肉dinner date，再直落下場；至於她的週末，她要向男友交人，日子行程排得滿滿呀。

 

　　「嚟緊嘅節日，我又要煩啦，要諗送咩唔同嘅聖誕禮物俾佢地，又要諗下邊日見邊個！」她苦笑中帶一點甜，畢竟有些人就是樂於遊戲情場。

 

　　「平日有幾享受，節日就有幾煩惱，你準備嘅野要乘四喎！」口中取笑著她的我，亦同時佩服她無比的活力。

 

　　她果真太熱愛於男女關係，現時擁有四位對象 — 人夫、不知自己是第三者的男友、幾近一起的曖昧對象及正印男友，聽到都覺得busy，而這些關係已維持了近一年，聰明的她一直過得相安無事，未有被揭穿！

 

　　「有啲知自己身份嘅，好似人夫，我反而唔使煩，大家講定聖誕前預早慶祝就得，反正佢正日都要返屋企交人，係個個『男友』同曖昧個位有啲癡身，我要分配時間，佢地一定想同我過24、25號，仲要買齊禮物呢……。」皺著眉的她是在仔細計劃，要安排得滴水不漏，安度聖誕，真是比工作時更認真，嘿！

 

　　坐擁多位男友，要花費的時間、金錢、精力可不少，早在年初的情人節，她已幾近分身不暇，為當日安排苦惱了一段時間，最後才想到妙計一招，就是特意在當天請假，把約會分成上下集，各陪不同情人，算是勉強過關。看來慶祝聖誕，還是該照辦煮碗，再來一次，買定禮物，安排不同時段，陪不同男人過節呀。

 

　　「你仲有個正印要陪架！」我溫馨提示忙碌的她。

 

　　風流債是要還的，平日過得有多爽，節日時就有多煩惱！ 

 

Tags:#愛情#情感關係#兩性#兩性關係#第三者#出軌#christmas2025#christmaslove2025#聖誕節2025#愛情故事#love story#ChristmasStory
