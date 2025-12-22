歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
十一月
Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》期間限定店將進駐荃新天地 Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》期間限定店將進駐荃新天地
節慶活動 商場活動
Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT ...
推介度：
29/11/2025 - 04/01/2026
免費
22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦
Fashion News
Watch
Wine

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

TEXT:Christy YiuPHOTO:官方圖片

　　聖誕送禮，最重要是送到心坎裡。想為身邊的他挑一份既實用又有型的禮物？以下四個品牌的精選，從衣著到腕錶、從美酒到旅行用品，相信都是會讓男士們會心微笑的驚喜！ 趁還有幾天才到聖誕節，女生們快快行動吧！

 

#1 IWC萬國錶：限量小王子腕錶

 

在 Instagram 查看這則貼文

IWC Schaffhausen（@iwcwatches）分享的貼文

 

　　如果想送一份值得收藏的禮物，腕錶也許是不二之選。IWC的大型飛行員萬年曆小王子陀飛輪腕錶，限量100枚，藍色陶瓷錶殼搭配紅金細節，工藝精湛，收藏價值極高。喜歡簡約一點的話，有葡萄牙系列自動腕錶42，以經典懷錶機芯為靈感，結合現代設計，展現低調奢華風格。至於柏濤菲諾月相自動腕錶，以紅金錶殼搭配月相顯示，詩意滿滿，適合喜歡優雅細節的男士。

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

大型飛行員萬年曆小王子陀飛輪腕錶 IW504901

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

IWC 葡萄牙系列自動腕錶 42 IW501707 $230,000

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

18K 紅金柏濤菲諾月相自動腕錶 IW459403 $156,000

 

查詢／購買：IWC Schaffhausen

 

#2 DETERMINANT：為他配搭冬日造型

 

在 Instagram 查看這則貼文

DETERMINANT HK（@determinant_hk）分享的貼文

 

　　冬天衣櫥必備！今年DETERMINANT 秋冬系列走簡潔俐落路線，有品牌代言人謝霆鋒親身示範的氂牛絨混紡針織衫和外套，既保暖又型格，系列強調俐落剪裁與高質感面料，舒適耐穿，適合日常上班或週末休閒約會。更貼心的是，現在於品牌消費滿 $2,000 元即送限量「DIY聖誕花環擴香石套裝」，還有買三送一優惠， 以聖誕禮物來說，性價比十分高！

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

氂牛絨棉花混紡羅紋提花拉鍊外套 $698

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

氂牛絨棉花混紡半開式拉鏈羅紋提花針織衫 $598

 

查詢／購買：DETERMINANT

 

#3 TUMI：實用派男士最愛！

 

在 Instagram 查看這則貼文

TUMI（@tumitravel）分享的貼文

 

　　實用派男士一定喜歡TUMI吧？從Voyageur 背囊、Alpha 旅行袋到19 Degree 四輪旅行箱，都是出差旅行的好拍檔。今年更有 19 Degree 鋁合金酒吧套裝，把經典設計延伸到居家生活，讓他在家也能享受調酒樂趣，兼具功能與時尚的設計，為冬日造型大大加分！

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

Voyageur TUMI 紅色 Celina 背囊 $4,800
Alpha 黑紅色雙層可擴充旅行袋 $5,400

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

19 Degree 洲際四輪手提旅行箱 $7,200

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

19 Degree 鋁合金酒吧套裝 $42,800

 

查詢／購買：TUMI

 

#4 Penfolds：品味世界佳釀

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

 

 

　　對愛酒的男士來說，Penfolds 的「奔富郵遞服務」限量禮盒絕對能打動他。設計靈感來自郵戳與貨櫃箱，充滿儀式感，打開禮盒，內藏 Bin 389「Baby Grange」赤霞珠設拉子、法國試釀 FWT 585、加州 Bin 600，以及中國試釀 CWT 521，每一瓶都代表不同風土的故事，帶他品味世界，一同舉杯就是最好的節日祝福。

 

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

Bin 389 赤霞珠設拉子  $750
法國葡萄酒試釀 585 赤霞珠梅洛小維鐸 2022 $610
中國葡萄酒試釀 521 紅酒混釀 2023 $869
Bin 600 赤霞珠設拉子 2022 $713

 

查詢／購買：Penfolds

Tags:#christmas2025#christmasgift2025#聖誕節2025#聖誕禮物2025#交換禮物#Gift to Him#聖誕造型#christmaswardrobe2025#Watch#Trending Items#Wine
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話：Apple 最時尚配件 iPhone Pocket 登場！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處