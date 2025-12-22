Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦

聖誕送禮，最重要是送到心坎裡。想為身邊的他挑一份既實用又有型的禮物？以下四個品牌的精選，從衣著到腕錶、從美酒到旅行用品，相信都是會讓男士們會心微笑的驚喜！ 趁還有幾天才到聖誕節，女生們快快行動吧！

#1 IWC萬國錶：限量小王子腕錶

如果想送一份值得收藏的禮物，腕錶也許是不二之選。IWC的大型飛行員萬年曆小王子陀飛輪腕錶，限量100枚，藍色陶瓷錶殼搭配紅金細節，工藝精湛，收藏價值極高。喜歡簡約一點的話，有葡萄牙系列自動腕錶42，以經典懷錶機芯為靈感，結合現代設計，展現低調奢華風格。至於柏濤菲諾月相自動腕錶，以紅金錶殼搭配月相顯示，詩意滿滿，適合喜歡優雅細節的男士。

查詢／購買：IWC Schaffhausen

#2 DETERMINANT：為他配搭冬日造型

冬天衣櫥必備！今年DETERMINANT 秋冬系列走簡潔俐落路線，有品牌代言人謝霆鋒親身示範的氂牛絨混紡針織衫和外套，既保暖又型格，系列強調俐落剪裁與高質感面料，舒適耐穿，適合日常上班或週末休閒約會。更貼心的是，現在於品牌消費滿 $2,000 元即送限量「DIY聖誕花環擴香石套裝」，還有買三送一優惠， 以聖誕禮物來說，性價比十分高！

查詢／購買：DETERMINANT

#3 TUMI：實用派男士最愛！

實用派男士一定喜歡TUMI吧？從Voyageur 背囊、Alpha 旅行袋到19 Degree 四輪旅行箱，都是出差旅行的好拍檔。今年更有 19 Degree 鋁合金酒吧套裝，把經典設計延伸到居家生活，讓他在家也能享受調酒樂趣，兼具功能與時尚的設計，為冬日造型大大加分！

查詢／購買：TUMI

#4 Penfolds：品味世界佳釀

對愛酒的男士來說，Penfolds 的「奔富郵遞服務」限量禮盒絕對能打動他。設計靈感來自郵戳與貨櫃箱，充滿儀式感，打開禮盒，內藏 Bin 389「Baby Grange」赤霞珠設拉子、法國試釀 FWT 585、加州 Bin 600，以及中國試釀 CWT 521，每一瓶都代表不同風土的故事，帶他品味世界，一同舉杯就是最好的節日祝福。

查詢／購買：Penfolds