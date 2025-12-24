歡迎回來

12
十二月
2026 Pantone 代表色「雲舞白」穿搭公式：White on White、經典黑白配、奶油白大衣，襯出冬季魅力造型！
Fashion News
Trending Items

2026 Pantone 代表色「雲舞白」穿搭公式：White on White、經典黑白配、奶油白大衣，襯出冬季魅力造型！

TEXT:Tiffany Chan

　　Pantone 宣布 2026 年代表色為「雲舞白（Cloud Dancer White）」，一抹潔淨雲白猶如初雪飄落，象徵新年的純粹新生與平靜力量。有別於冷冽的極簡白色，「雲舞白」帶著一絲柔霧感與輕柔質感，成為今年冬季最具時尚感的色彩。從全白造型到經典黑白對比，再到冬季必備的大衣主角單品，讓我們一起以「雲舞白」為靈感，重新定義優雅與現代的冬季衣櫥。

 

在 Instagram 查看這則貼文

PANTONE（@pantone）分享的貼文

 

冬日必備大衣：造型 Statement Item！

 

　　當冬季氣溫下降，一件「雲舞白」的大衣足以成為整體造型的中心焦點，今季許多時尚品牌紛紛推出柔霧白或奶油白外套，以寬鬆、厚重線條演繹「雲」的輕盈與包裹感。如以長版大衣搭配同色調長靴，打造俐落的沉靜美學。若想增添對比及層次感，可以運用金屬飾品或淡米白配件，配出層次感卻仍維持和諧。毛呢大衣不只是禦寒的選擇，更是定義整體造型氣質的關鍵。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Femme Fatale（@onparledemode）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Femme Fatale（@onparledemode）分享的貼文

 

 

在 Instagram 查看這則貼文

DeMellier（@demellierlondon）分享的貼文

 

異材質全白 White on White：具層次感的簡約魅力

 

　　延續極簡主義的核心，全白造型不再只是基礎簡約風穿搭，而成為質感與層次感的展現。以「雲舞白」為主軸，可透過羊毛、絲緞、針織或皮革等異材質混搭，營造出立體的層次效果。造型重點在於比例與材質的對比——當以不同光澤與厚度呈現「白色」時，整體造型便擁有如雲的律動感。以冬日必備的樽領毛衣襯上蕾絲打底，再加入少量金屬配件，盡顯現代型格時尚；或是structured white coat 與輕盈裙裝的組合，再配合白色皮靴，輕鬆襯出高級白調造型，讓白色不止於純淨感覺，更流露出個性與深度。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Femme Fatale（@onparledemode）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

두리（@yroodeel）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Roksolana Blonska（@lanablonska）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Roksolana Blonska（@lanablonska）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Roksolana Blonska（@lanablonska）分享的貼文

 

經典黑白配：極致現代時尚對比

 

　　黑與白的碰撞，總是時尚語言中最俐落的節奏。今年的「雲舞白」讓黑白配更突顯社會講求的輕盈溫柔與現代時尚質感。以 Louis Vuitton、The Row 等品牌為靈感，從白色毛呢大衣襯托全黑的俐落，或是白色上衣襯到黑色寬腳褲，都能在極簡中彰顯風格。若想增添一絲個性，則可從配件著手，全白的衣物穿搭，配上黑色皮革長靴、手袋、圍巾等，都能展現剛柔之間的平衡美感。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Beatrice Gutu（@beatrice.gutu）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Roksolana Blonska（@lanablonska）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Roksolana Blonska（@lanablonska）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

예 리（@h.yeli）分享的貼文

Tags:#Pantone#Pantone代表色#雲舞白#Cloud Dancer White#冬日#穿搭#造型#推薦#christmas2025#christmaswardrobe2025#聖誕節2025#聖誕造型#Fashion News#Trending Items
