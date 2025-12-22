《殺手#4》：港日合拍的暴力美學

不得不說，《殺手#4》的預告片吸引，技術凌厲、場景鮮明。加上港日合拍，殺手為題，雖然不是新鮮題材，但起用嶄新的幕前幕後，擺脫慣用的警匪片班底，似乎能打造新潮的暴力美學。其中殺手「四號」（魏浚笙 飾）和《墮落天使》的那些同行一樣，只有代號，無名無姓。當然，《殺手#4》沒那麼感情混沌，直接套用類型片的板斧，單刀直入。從開場打戲可見，「四號」在電車上層的肉搏，手持鏡頭拍他徒手對決，實感為主。前後沒有遮遮掩掩，早已為《殺手#4》立下明朗的動作片格調，追求感官刺激，多於瞻前顧後。

其中「四號」手持的點餐表，原來是殺手下單的媒介，非常在地化。銜接着後來的動畫過場，重申《殺手#4》的漫畫風格和架空世界。延伸到現實中，耷叔（朱栢謙 飾）和住持（韋羅莎 飾），以相當市井的麵檔、水上廟為掩體，真的有種鬧市神話的趣味。但這些只是世界觀的鋪陳，《殺手#4》的主軸由「四號」響應過億賞金，遠赴日本開始，節奏也明快。「四號」頭帶面具，放毒氣，從室內廝殺到遊戲廳。冷暖柔光也變成霓虹燈飾，讓畫面斑斕，目不暇給。手法和「四號」電車打戲的風格相若，只是敵人更多，更突出「四號」奇準的槍法。但動作設計上不過不失，繼續是手搖鏡頭，交代動感。好在槍林彈雨中，委託人星野雲（南沙良飾）匆忙現身，要「四號」邊殺人、邊保護。這種忙中添亂的設計，令氣氛更緊張。

來到《殺手#4》的首要轉折，星野雲實則沒有酬金，更拉攏「四號」擊殺餘下的黑道目標，替自己的弟弟報仇，於是埋下七十二小時還清債項的死線，好讓角色險中求財，打劫黑幫。整場奮鬥沒太多變幻，主要看導演怎編排。調度上，導演的思路清晰，以多角度的搶眼打鬥，配合電子樂，隨着追殺或清算更嚴峻，動作元素遞增，讓視聽語言更靈巧，都是誠意所在。然而《殺手#4》規模有限，高潮戲略為倉猝。接下來的豪門槍戰，到最後殺回總部，始終不能苛求荷里活電影那般一氣呵成，或場面浩大。後半段倒戈相向， 持劍對決，白色屏風被灑滿鮮血，基本上美感過關，但格局無從超越。不過奇觀只是皮毛，最失色莫過於反派單薄，日本黑幫權鬥和戰力之弱，使「四號」缺乏棋逢敵手的快感。剛開始以為是雜兵當頭，怎料到後來的高手過招，亦乾脆簡單。以至《殺手#4》表面上有儀式感，終歸不夠絕、不過癮。

撇開這些硬派的得失，「四號」和星野雲的感情線似乎魅力欠奉。先是語言不通，倚靠翻譯器轉述，呈現上拖沓。回到戲劇層面，就算不用愛情定義，解釋「四號」的捨生忘死。現在鬥氣冤家的路線，僅限於直白的溫馨或同情，難免含糊。而《殺手#4》似乎意識到「四號」如此大犧牲，需要更紮實的感情支撐，於是在結尾揭露，「四號」之所以淪為孤兒，是父母被殺手組織所害，今生賣命才苟活。和欠債償還的星野雲一樣，痛失親情，因此惺惺相惜。要血洗組織，也在所難免。難怪耷叔和住持隔岸觀火，不斷慨嘆「化孽償債」。初看故弄玄虛，原來在冥冥中點題。這樣一來，可謂自圓其說，但整個世界觀、殺手組織的體系仍是籠統，眾角色也難論深刻。

《殺手#4》

上映日期：2025 年 12 月 4 日