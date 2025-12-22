歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《殺手#4》：港日合拍的暴力美學
Movie & Drama

《殺手#4》：港日合拍的暴力美學

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　不得不說，《殺手#4》的預告片吸引，技術凌厲、場景鮮明。加上港日合拍，殺手為題，雖然不是新鮮題材，但起用嶄新的幕前幕後，擺脫慣用的警匪片班底，似乎能打造新潮的暴力美學。其中殺手「四號」（魏浚笙 飾）和《墮落天使》的那些同行一樣，只有代號，無名無姓。當然，《殺手#4》沒那麼感情混沌，直接套用類型片的板斧，單刀直入。從開場打戲可見，「四號」在電車上層的肉搏，手持鏡頭拍他徒手對決，實感為主。前後沒有遮遮掩掩，早已為《殺手#4》立下明朗的動作片格調，追求感官刺激，多於瞻前顧後。

 

《殺手#4》：港日合拍的暴力美學

《殺手#4》由環球影業發行，是編導梁居英的首作。（電影劇照）

 

　　其中「四號」手持的點餐表，原來是殺手下單的媒介，非常在地化。銜接着後來的動畫過場，重申《殺手#4》的漫畫風格和架空世界。延伸到現實中，耷叔（朱栢謙 飾）和住持（韋羅莎 飾），以相當市井的麵檔、水上廟為掩體，真的有種鬧市神話的趣味。但這些只是世界觀的鋪陳，《殺手#4》的主軸由「四號」響應過億賞金，遠赴日本開始，節奏也明快。「四號」頭帶面具，放毒氣，從室內廝殺到遊戲廳。冷暖柔光也變成霓虹燈飾，讓畫面斑斕，目不暇給。手法和「四號」電車打戲的風格相若，只是敵人更多，更突出「四號」奇準的槍法。但動作設計上不過不失，繼續是手搖鏡頭，交代動感。好在槍林彈雨中，委託人星野雲（南沙良飾）匆忙現身，要「四號」邊殺人、邊保護。這種忙中添亂的設計，令氣氛更緊張。

 

《殺手#4》：港日合拍的暴力美學

《殺手#4》並非武功殺人，而是動作雜糅，配合手持鏡頭。（電影劇照）

 

　　來到《殺手#4》的首要轉折，星野雲實則沒有酬金，更拉攏「四號」擊殺餘下的黑道目標，替自己的弟弟報仇，於是埋下七十二小時還清債項的死線，好讓角色險中求財，打劫黑幫。整場奮鬥沒太多變幻，主要看導演怎編排。調度上，導演的思路清晰，以多角度的搶眼打鬥，配合電子樂，隨着追殺或清算更嚴峻，動作元素遞增，讓視聽語言更靈巧，都是誠意所在。然而《殺手#4》規模有限，高潮戲略為倉猝。接下來的豪門槍戰，到最後殺回總部，始終不能苛求荷里活電影那般一氣呵成，或場面浩大。後半段倒戈相向， 持劍對決，白色屏風被灑滿鮮血，基本上美感過關，但格局無從超越。不過奇觀只是皮毛，最失色莫過於反派單薄，日本黑幫權鬥和戰力之弱，使「四號」缺乏棋逢敵手的快感。剛開始以為是雜兵當頭，怎料到後來的高手過招，亦乾脆簡單。以至《殺手#4》表面上有儀式感，終歸不夠絕、不過癮。

 

《殺手#4》：港日合拍的暴力美學

荷里活電影中，殺手往往四面受敵，氣勢如虹。（《標殺令》劇照）

 

 

　　撇開這些硬派的得失，「四號」和星野雲的感情線似乎魅力欠奉。先是語言不通，倚靠翻譯器轉述，呈現上拖沓。回到戲劇層面，就算不用愛情定義，解釋「四號」的捨生忘死。現在鬥氣冤家的路線，僅限於直白的溫馨或同情，難免含糊。而《殺手#4》似乎意識到「四號」如此大犧牲，需要更紮實的感情支撐，於是在結尾揭露，「四號」之所以淪為孤兒，是父母被殺手組織所害，今生賣命才苟活。和欠債償還的星野雲一樣，痛失親情，因此惺惺相惜。要血洗組織，也在所難免。難怪耷叔和住持隔岸觀火，不斷慨嘆「化孽償債」。初看故弄玄虛，原來在冥冥中點題。這樣一來，可謂自圓其說，但整個世界觀、殺手組織的體系仍是籠統，眾角色也難論深刻。

 

《殺手#4》

上映日期：2025 年 12 月 4 日

 

Tags:#電影#殺手#4#動作片#魏浚笙#朱栢謙#韋羅莎#影評#Movie & Drama#港產片
Add a comment ...Add a comment ...
Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
更多電影寓言文章
Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處