尖沙咀人氣東京居酒屋過江龍！感受傳統日式「搗年糕」歡樂氣氛、必食甘香入味燒慢煮牛肋肉

很多人說，在居酒屋能看見不少打工仔的真性情。居酒屋就是那種讓人卸下防備的場所——平日西裝筆挺、會議室裡侃侃而談的上班族，一進門點了第一杯生啤酒，領帶鬆開，肩膀也跟著放鬆；第二杯下肚，八卦開始湧現；第三杯、第四杯一乾，平日藏在心底的話就忍不住爆發出來了。算不算真性情？不一定，但居酒屋確實是個好地方，讓人舒解工作和生活上的壓力。我雖然不用天天穿套裝上班，上星期還是和朋友約了到尖沙咀的中目黑居酒屋，點幾杯清酒，慢慢分享爐端燒和海鮮小菜。那一晚我們沒有抱怨、沒有發洩，只是輕鬆地聊天、吃吃喝喝，已經覺得身心都放鬆了許多。起碼這一晚，我們都做回了最舒服的自己。

走在尖沙咀的街上，總是來去匆匆，沒想過在地鐵站旁的九龍酒店地庫內，藏著一間由東京過江的居酒屋——なかめのてっぺん中目黑。中目黑是東京超人氣爐端燒居酒屋的首間海外分店，於2022年12月開業。入口就像東京巷弄內的居酒屋，推開布簾，室內設計以暖色木調為主，運用原始木地板和再生木材，營造沉穩舒適的氛圍。特別設計的改良版榻榻米座位，讓食客可以輕鬆安坐而不需跪地，中央開放式爐端燒吧枱、魚生吧及主廚餐桌，更讓人近距離欣賞廚師的精湛手藝——炭火緩緩烤炙新鮮食材的過程，充滿儀式感。

裝潢設計延續了日本總店風格，料理方面，也盡量還原日本的口味。所以餐廳每天從日本豊洲市場直送新鮮海鮮，由最大批發商「山治」供應。菜單因應當日漁獲而調整，招牌爐端燒包括花魚一夜干、蒜香八爪魚、鹽燒雞翼、A4和牛薄燒等，炭火烤出外脆內嫩的絕妙口感。其他推介有帶子沙律、清酒煮蜆、炙燒味噌刺身他他，以及香港限定如香辣擔擔餃子或鰻魚三味茶漬飯。酒單亦十分豐富，多款日本清酒、燒酎和啤酒，當中特製的啤酒機利用微泡沫技術，結合聲波與流體動力學產生平順甘醇的泡沫，為食客呈現完美的 7：3 啤酒黃金比例，入口順滑。

最有趣，每逢星期一至星期三的晚上，中目黑居酒屋會特別安排傳統日式「搗年糕」（もちつき）表演，這是店方的一大特色亮點。表演時，廚師會在餐廳中央用大木臼和木杵，有節奏地搗煮熟的糯米，一人用力揮杵重擊，一人快速翻轉米團，伴隨著「嘿！嘿！」的吆喝聲和敲擊的「咚咚」節奏。店員會邀請食客親身上前體驗，無論想親身感受，或者鼓勵朋友大顯身手，都可以投入整個空間的活力與歡呼當中。

來到居酒屋，當然以一杯清酒開始。首次嘗試了竹泉的KEG DRAFT SAKE，竹泉是日本兵庫縣的一款傳統清酒品牌，由田治米合名公司（Tajime Gōmei Gaisha）釀造。這間酒藏創業於1702年（元禄15年），已有超過300年歷史。至於KEG DRAFT SAKE，是全球首創的生原酒（namazake）桶裝供應系統，專門設計來保留日本酒剛榨取（しぼりたて）時的最新鮮風味，讓以往只有在酒藏才能喝到的「ぴちぴち」（活潑新鮮、微氣泡）感覺。斟酒的過程充滿儀式感，打卡一流。清酒入口清爽，還有微微氣泡感，餘韻帶甘，不要錯過。

中目黑著重食材，還注重新鮮感，經常加添新菜式，這次我和友人便是衝著新菜式而來。人未齊，先來些小吃。楓糖忌廉芝士伴薄脆用濃郁的忌廉芝士，加入日本人氣的QBB芝士，調成輕盈順滑的醬料。甜味來自淡淡的楓糖，卻又帶著芝士自然的奶香，兩者平衡得剛剛好。醬料塗抹在剛烘烤好的香脆多士薄片上，一咬下去是鬆脆的口感配上柔滑的芝士香，簡單卻很滿足。

這道小前菜把傳統日式和菓子「最中餅」玩出了新花樣，原本最中餅多是包甜餡的薄脆外殼，這裡卻換成鹹香的內餡。外型應節，「聖誕老人」內裡是日本男爵薯泥，煮得綿密細滑，再混入輕輕的淡忌廉和甘筍粒，口感柔軟又帶點天然甜味。最後點綴黑松露油，那股獨特的泥土與菌菇香氣便緩緩散開，聞落已經覺得吸引。入口鹹甜之間，黑松露的香氣若隱若現，既不過分搶鏡，又為整道菜添了高級感。

想來些濃味的佐酒料理，推介塩辛魷魚炸薯粒。底層是剛炸好的香酥薯粒，外層金黃脆口，內裡鬆軟熱騰，帶著薯香。上方厚厚鋪滿傳統日式塩辛魷魚：用新鮮魷魚肝臟，加入鹽、清酒和味醂醃製發酵而成，味道鹹鮮濃郁，帶點內臟獨有的深厚旨味和微微酒香，質地黏稠軟滑，與脆薯粒的口感形成強烈對比。一小口，味蕾已被海鮮的鹹香與發酵的層次感包圍。這口味，很日本，很地道！

滿足壽司底層是幾件排列整齊的細卷，上方則豪氣地堆疊時令刺身：鮮紅的吞拿魚、油花豐富的吞拿魚腩、甜美的蟹肉、濃郁的海膽，再點綴晶瑩的三文魚子。整個賣相像一座小山，食材豐盛得傾瀉出來，視覺效果先滿足，緊接是味蕾大滿足。海膽的甘腴、三文魚子的爆汁、吞拿魚腩的油潤、蟹肉的鮮甜，每一口都像在品嘗不同海鮮的精華。

這道燒慢煮牛肋肉真心推介，沒想過在居酒屋也能嚐到如此出色的牛肋肉。牛肋肉份量不欺場，肉質厚實、層次豐富、油花分佈均勻，帶著天然的濃郁肉香。廚師先用63°C低溫慢煮1.5小時，讓肉汁完全鎖在纖維裡，煮出來異常嫩滑，幾乎入口即化，卻又保留了牛肉應有的嚼勁。慢煮過後，廚師會淋上煮酒，再轉大火快速炙燒表面，簡直是點睛之作。肉表層微微焦香脆邊，內裡卻仍是粉嫩多汁，酒香增上甘香，令肉鮮提升不少，濃郁而不暴力，一流！

雞肉丸子豆腐豆乳鍋看上去平平無奇，好像就是加了幾顆丸子的日式鍋物，但入口卻有驚喜。湯底用日本直送的無調整豆乳，沒有過多添加，只以自家輕手調味，保留豆乳原本的清甜與濃郁奶香，喝起來溫和順口。而主角是雞肉丸子，用免治雞肉混入雞軟骨，再加入紫蘇葉碎。口感鬆化當中帶有雞軟骨的粒粒脆口，將鳥燒店的名物重新演繹。豆香與雞肉丸子交織出溫潤香氣，很適合這個冬天。

豚腩串燒3味選用日本稀有的Kamikomi豚腩肉，這種部位油花分佈特別均勻，肉質柔嫩多汁，帶著天然的甜香，烤起來特別香口。三串豚腩分別塗上不同醬汁，帶來三種風味變化。第一款是酸汁蘿蔔蓉，微酸開胃；第二款是蒜蓉味噌，鹹香中帶點甘甜；第三款是鹽京蔥，保留肉最原本的鮮甜。炭火慢烤後，豚腩表面微微焦脆，內裡仍保持juicy，一咬下去油香四溢，三款口味各有千秋。最好，當然是配一杯清酒。

豚腩串燒3味$78

炙熱吞拿魚腩他他將拖羅、三文魚及油甘魚三款不同風味的魚刺身切成細蓉，先用味噌輕輕醃製入味，再在食客席前的爐端燒吧枱上即席炙燒。炙燒的瞬間，魚油被高溫激發，脂香瞬間四溢。用紫菜捲起一小份他他，再輕輕蘸上旁邊的雞蛋汁食用。先是紫菜的脆香，接著是魚蓉的滑順與爆汁，味噌的鹹香、雞蛋汁的溫潤，以及炙燒帶來的淡淡焦香，全都層層疊加，甘鮮餘韻悠長。

又是其貌不揚，卻具驚喜之作。日式海鮮雜炊以濃郁的鰹魚高湯煮香白飯，湯底鮮味厚實卻不濃膩，再加入當日新鮮海鮮，如蝦、帶子、魚片或蜆等，輕輕煮至剛熟，保留海鮮的鮮甜與彈牙口感。最後在桌前淋上打散的蛋液，輕輕攪拌成柔軟蛋花。喝一口湯，鰹魚的鮮香先衝出來，接著是飯粒吸飽湯汁的軟糯，以及海鮮釋放的甘美；蛋花則帶來絲滑口感，把整體味道柔和地統一起來。

甜品有麻糬雪糕三文治（雲呢拿或抹茶），長條麵包小心掏空，內壁抹上一層薄薄的麻糬皮，軟糯煙韌。接著釀入濃郁的雲呢拿或抹茶雪糕，填好後立刻放入雪櫃急凍，讓雪糕完全定形。上菜前才送進焗爐，用大火快短時間速烘烤外層，麵包表面就變得金黃酥脆，散發溫熱的烘香，令我想起越南河內的法包。而內裡的雪糕卻依然冰涼，外脆內軟，還有多重口味和香甜，是夜滿足了！

中目黑

地址：尖沙咀彌敦道19-20號九龍酒店B3樓B3-01號舖

電話：2367 9368

營業時間：星期一至日 11:30am-3:30pmZC15:30pm-10:30pm