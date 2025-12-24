聖誕荒唐事：出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣氛誘發人類的作惡基因？

N小姐是我們朋友圈子中的「情場老手」，雖然年過三十，但保養得宜，看起來只像個初熟的女生。然而，骨子裡的她早就看透了愛情的真偽，不相信人類能夠為另一個人長久停留。

「有些動物很忠貞，一輩子只有一個伴侶，人類顯然並不是這類型，曾經深愛過也好，日子久了，慢慢會變成習慣，然後蠢蠢欲動想找別個調調情。」N說。

令N有這種感悟，源於自大學年代住在宿舍，見證過太多混亂無比的關係，本以為這是年輕人步入成年的張狂，也以為出社會後大家就會以結婚為目標，穩定心性，變成踏實可靠的大人。而真正教曉她現實、給她上了人生寶貴一課的，卻是公司辦的一個聖誕派對。

「我當時任職的公司規模不小，所以聖誕派對預定在一間酒店ballroom舉行，那時我與同組一位男同事有點曖昧，我正想著他會否趁聖誕表白，誰知道當晚酒過三巡，他竟肆無忌憚地牽著我們的女上司的手，可笑的是，其他同事不以為然，好像知道他們早有私情。」一個震撼彈落在自己身上，已讓N失望透頂，抬眼望向鄰桌，看見另一組有位已婚女同事半醉倚偎在男同事的懷裡；望向後方，還有兩個不知哪個部門的人正在擁吻，如入無人之境。

「派對結束走我們一群人離開酒店，女上司的丈夫開車來接她，她就像沒事人一樣笑笑離去，這時候男同事竟走到我身旁說要送我回家，哼！我當然沒理會他。臨走前發現，有同事正在前台辦理入住手續，你猜猜將有甚麼事情發生？」

……貴圈真亂！

初出茅廬，不懂成人世界的遊戲規則，N以為這只是大公司人多雜亂，但隨年月過去，她明白到一切無關公司大小，也無關身份年紀，而是人的貪婪本性。

「出軌、偷情太普遍，日常看似掩飾得很好，但聖誕節感覺總是特別浪漫，酒喝多了，他們的膽子也大了，就算發生任何事，只要說句『喝太醉』便能推卸得一乾二淨，但你做過的事，傷過的人，卻不會因此而抹煞掉。」

N曾經恨透了聖誕節的荒唐，藐視那些濫用節日氣氛、借醉胡為的爛人。但想深一點，錯的不是節日本身，而是人性，他們的壞與節日無關，他們只是想抓緊氣氛，將出軌的刺激感提升到新的層次。

所以，對於愛情，N早已信心全失，日常玩玩無妨，但要認真經營一段關係嘛？她學不懂，只知道既然人性那麼善變，何必賭上自己的真心。習慣獨居的她，偶然容許情人在住處留宿，但同居則不必了，無謂分手後又要另覓新居，庸人自擾。

如今的她雖以「拍散拖」為樂，但底線是不當第三者，也不會同時開展兩段關係。世界多壞也好，尚有些人永遠努力守好自己的原則。