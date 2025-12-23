可穿戴的聖誕禮物！4 個編輯私心珠寶 Wishlist，成熟女生的聖誕心願清單！

每年聖誕總是為送禮頭痕，送手袋太貴，送香水又怕撞款，結果最後送出的禮物也沒甚麼記憶點。今年不如認真為重要的人（當然也包括自己）選一件「可以戴很多年、又有意思」的珠寶吧！

Pomellato：色彩控必收的米蘭系聖誕珠寶

想送一份有品味、又不太公式化的珠寶禮物，Pomellato絕對是高分選擇。品牌以米蘭工藝見稱，幾個Signature系列都適合做節日禮物：像是Nudo 系列用繽紛寶石玩色彩，從天藍托帕石、倫敦藍托帕石到乳白水晶、綠堇雲石、紫水晶，像一盒高級調色盤，單戴已十分搶眼（更是G-dragon同款！）喜歡金色光澤的，可以看 Iconica 系列，以玫瑰金、鑽石和雕塑感線條打造手鐲、戒指和項鍊，簡約不失型格氣場。至於 Pom Pom Dot系列則以可翻轉寶石為靈感，型格中帶一點溫柔，每天戴出門也不誇張！

Buccellati：意式宮廷感聖誕儀式！

提到獨特有品味的珠寶品牌，還有Buccellati！Mosaico 系列以拜占庭馬賽克為靈感，把鑽石按幾何圖案鋪排在戒指、耳環和手鐲上，光影效果十分華麗。Macri 系列靠標誌性的 Rigato 細膩雕刻，令金面像絲綢一樣柔滑，配搭碧玉袖扣，帶點低調貴氣。而Opera Tulle、Ramage、Étoilée 和 Blossoms 則分別用花卉、枝葉、細緻光影和純銀花朵去演繹自然美學，適合喜歡優雅，又不想容易和人撞款的那個她。

周生生 YuYu 系列：聖誕「魚」願珠寶

周生生的 YuYu 系列走年輕路線，是近年品牌的代表性旗艦系列。今年YuYu聖誕特別推出藍寶石款，主打冬夜感的深藍色調。整個系列把「魚」的線條抽象化，用連綿不斷的流線和魚紋去做設計，魚群靈動、年年有餘。藍寶石項鏈和戒指用微鑲鑽石襯托，藍光像星空一樣，在聖誕燈光下特別閃爍；18K 白金鑽石款走幾何＋極簡路線，適合日常上班；而分色金手鐲和戒指則用多層金屬結構加鑽石，營造疊戴風格，提升層次感。系列大多提供不同金色、鑽石卡數和尺寸選擇，可以因應預算和對方風格來客製化自己的心意。

三省金幣 × Chantel Shafie：把熊貓金幣戴在身上

如果正找一份「保值」的聖誕禮物，百年歷史的貴金屬收藏領域專家三省金幣今季與設計師 Chantel Shafie 的聯名系列，相信會是不錯的選擇。系列以 999 純金中國熊貓金幣為主角——既是中國法定貨幣，也是全球最受追捧的收藏金幣之一。最大特色是每年都會更換背面的熊貓設計圖案，聯名系列把這些熊貓金幣化成項鏈、吊墜等可天天佩戴的飾品。金幣本身保留收藏價值，周邊細節則以 18K 金與鑽石點綴，令整體更華麗有層次，對重視故事感和投資價值的人來說，絕對是心意值Max！

