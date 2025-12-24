歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

港股上日跌少截 持倉有高息股唔洗驚？比亞迪最壞時候已過？銀娛業績解讀！
周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊
影視娛樂 娛樂

周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊
名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
鑑賞級的單桶威士忌！半島酒店聯乘 The Glenrothes「廿八之約」，是酒迷的送禮佳釀？
Wine

鑑賞級的單桶威士忌！半島酒店聯乘 The Glenrothes「廿八之約」，是酒迷的送禮佳釀？

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌
TEXT:Henry SIU

　　每年聖誕，半島酒店的門外都必然成為城中人氣打卡位，極緻漂亮的燈飾固然讓人深深感受到濃厚的節日氣氛，酒店方為賓客精心挑選的佳節禮物亦是心思盡見，像這支與Speyside酒豪The Glenrothes聯乘的限量版28年雪莉單桶蘇格蘭威士忌，必定是酒迷的送禮精品。

 

鑑賞級的單桶威士忌！半島酒店聯乘 The Glenrothes「廿八之約」，是酒迷的送禮佳釀？

 

　　這款非凡佳釀以象徵吉祥的「28」為標記，當然是經過深思熟慮，陳釀長達28年的珍貴酒液固然是不可多得，但更重要的原因是合作方希望透過這酒，展現半島酒店自1928年創立以來的非凡優雅。經過28年雪莉桶熟成，佳釀展現東西合璧的風味。琥珀色酒液相當吸睛，聞香有豐富的柑橘片、浸漬蜜桃、蜜餞橙皮、太妃糖、甜橡木、印度香料及淡淡薰香氣息，入口富焦糖和成熟核果的甜美氣息，洋溢甜杏仁、柔和香料與淡淡的橡木香。韻尾帶有溫和甜味及堅果香氣。

 

　　The Glenrothes 威士忌，向來被視為隱世瑰寶，自 1879 以來一直專注釀製卓越的單一麥芽威士忌，以獨到的釀造哲學聞名。釀造過程始於酒廠自家泉水，經天然過濾水質柔軟純淨，奠定品牌標誌性的優雅基石。而今次於 1995 年蒸餾的單桶編號 12024，由 The Glenrothes 首席釀酒師 Laura Rampling 親自挑選，經歷了28 年於精選雪莉桶中靜靜熟成。

 

　　在歲月流轉之間，酒桶以安然精準之姿與四季脈動共鳴，酒液吸收橡木的細緻風味與釀酒大師的匠心技藝，成就一款深邃而優雅的佳釀。Laura 為這支珍釀與難得合作提出了最恰當的闡釋：「作為 The Glenrothes 的首席釀酒師，我會細心監察每一個酒桶的熟成進度。這款歷經 28 年桶陳釀的佳作卓爾不凡。正如 The Peninsula 一樣，這款威士忌熟成過程展現出從容自信、優雅非凡。其濃郁溫暖的印度香料與馥郁的核果果香，完美交融出東西方的和諧韻味——正好是 The Glenrothes 與 The Peninsula 攜手合作的最佳詮釋，也是我們共同追求非凡的完美致敬。」

 

鑑賞級的單桶威士忌！半島酒店聯乘 The Glenrothes「廿八之約」，是酒迷的送禮佳釀？

 

　　此珍稀單桶威士忌將於指定半島精品店及精選私人活動中獨家發售，建議零售價為港幣28,888 元。全球限量僅 196 瓶，酒精濃度為 44.3%。此款鑑賞級單桶威士忌，薈萃奢華、傳統與卓越，每瓶均配以專屬尊貴包裝。最後問題來了，你真的捨得轉送如此佳釀與他人嗎？不妨先入手再糾結吧。

 

Tags:#威士忌#Wine#半島酒店#The Glenrothes#單桶威士忌
Add a comment ...Add a comment ...
經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
更多玩味誌文章
經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處