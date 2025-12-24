鑑賞級的單桶威士忌！半島酒店聯乘 The Glenrothes「廿八之約」，是酒迷的送禮佳釀？

每年聖誕，半島酒店的門外都必然成為城中人氣打卡位，極緻漂亮的燈飾固然讓人深深感受到濃厚的節日氣氛，酒店方為賓客精心挑選的佳節禮物亦是心思盡見，像這支與Speyside酒豪The Glenrothes聯乘的限量版28年雪莉單桶蘇格蘭威士忌，必定是酒迷的送禮精品。

這款非凡佳釀以象徵吉祥的「28」為標記，當然是經過深思熟慮，陳釀長達28年的珍貴酒液固然是不可多得，但更重要的原因是合作方希望透過這酒，展現半島酒店自1928年創立以來的非凡優雅。經過28年雪莉桶熟成，佳釀展現東西合璧的風味。琥珀色酒液相當吸睛，聞香有豐富的柑橘片、浸漬蜜桃、蜜餞橙皮、太妃糖、甜橡木、印度香料及淡淡薰香氣息，入口富焦糖和成熟核果的甜美氣息，洋溢甜杏仁、柔和香料與淡淡的橡木香。韻尾帶有溫和甜味及堅果香氣。

The Glenrothes 威士忌，向來被視為隱世瑰寶，自 1879 以來一直專注釀製卓越的單一麥芽威士忌，以獨到的釀造哲學聞名。釀造過程始於酒廠自家泉水，經天然過濾水質柔軟純淨，奠定品牌標誌性的優雅基石。而今次於 1995 年蒸餾的單桶編號 12024，由 The Glenrothes 首席釀酒師 Laura Rampling 親自挑選，經歷了28 年於精選雪莉桶中靜靜熟成。

在歲月流轉之間，酒桶以安然精準之姿與四季脈動共鳴，酒液吸收橡木的細緻風味與釀酒大師的匠心技藝，成就一款深邃而優雅的佳釀。Laura 為這支珍釀與難得合作提出了最恰當的闡釋：「作為 The Glenrothes 的首席釀酒師，我會細心監察每一個酒桶的熟成進度。這款歷經 28 年桶陳釀的佳作卓爾不凡。正如 The Peninsula 一樣，這款威士忌熟成過程展現出從容自信、優雅非凡。其濃郁溫暖的印度香料與馥郁的核果果香，完美交融出東西方的和諧韻味——正好是 The Glenrothes 與 The Peninsula 攜手合作的最佳詮釋，也是我們共同追求非凡的完美致敬。」

此珍稀單桶威士忌將於指定半島精品店及精選私人活動中獨家發售，建議零售價為港幣28,888 元。全球限量僅 196 瓶，酒精濃度為 44.3%。此款鑑賞級單桶威士忌，薈萃奢華、傳統與卓越，每瓶均配以專屬尊貴包裝。最後問題來了，你真的捨得轉送如此佳釀與他人嗎？不妨先入手再糾結吧。