2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！

眨眼間，2025年已到尾聲。這一年，你是否收穫了旅行的足跡、事業的突破，或愛情的承諾？無論過去如何，願你懷抱希望，迎接嶄新的一年！今次請來身心靈塔羅師美子一連三集為大家預測2026年十二星座事業、財運和愛情運程！第一集就先講白羊座、金牛座、雙子座及巨蟹座運程，一看哪個星座適合投資？哪個星座可以脫單？哪個星座是轉工好時機？

第一集就先講白羊座、金牛座、雙子座及巨蟹座。至於其他星座的朋友，就要密切留意！

白羊座 | 3月21日-4月20日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐

事業運：The Strength

白羊座去年工作已經很吃力，也有轉換工作的念頭，但2026年並不是轉工最佳時機。今年宜先留守，專心「儲經驗、累積實力」，為明年轉工或突破鋪路。

財運：King of Pentacles

財運方面2026年不宜寄望靠加薪，理財及投資策略應該穩健、保守。King of Pentacles 這張塔羅牌代表有機會掌握一筆頗大的財富，但要靠自己眼光與判斷去「發掘」及「掌握」。

愛情運：The Hanged Man

有伴侶的白羊座整體關係算順利，但難免有小摩擦、小爭拗。要多體諒、多遷就、多互相關照伴侶。單身的白羊座今年感情桃花不算特別強，繼續享受個人生活。

2026對白羊座而言是「蓄力的一年」。事業上要耐心累積，財運上要穩健守成，感情上則以包容與自我享受為主。

金牛座 | 4月21日-5月21日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐

事業運：Five of Cups + The Tower

金牛座會上班時會自我懷疑是否適合現時工作，而且在工作上出現突如其來的變化令你感到地位受威脅。今年要學懂「沉住氣」與「調整心態」，可從愛情、興趣、生活其他層面尋求平衡，減輕工作帶來的挫敗感。

財運：The Lovers + Three of Wands

2026年方面財運重點在「合作與分擔」，很適合與伴侶一起投資，共同理財、分擔開支。伴侶會替你帶來運氣，也能幫助對方理財。

愛情運：Ten of Cups + Four of Wands

愛情運而言，有伴侶的今年延續去年的好感情，是 很穩定、互相依靠的一年，2026 年 非常有機會「講婚事、談結婚」。即使暫時未想結婚，也可以一起計劃金錢、投資、興趣或旅行等，共同使感情升溫。單身的可能容易出現碰釘的情況，宜放下姿態、用真誠平實的方式與人相處。

明年對金牛座來說是考驗的一年。事業要冷靜應對，財運靠合作共贏，愛情則有機會邁向承諾。

雙子座 | 5月22日-6月21日

事業運指數：⭐⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐

事業運：The Magician + Five of Swords

雙子座明年工作能好好發揮天賦與個人魅力，工作表現會相當亮眼。但如果工作是較為刻板與苦悶的話有機會對雙子座來說比較吃力。宜尋找能發揮創意一面的工作！

財運：Knight of Pentacles

明年可以考慮來一趟較長途的旅行、進修或外地交流，Knight of Pentacles這張牌代表出門走動會帶來財富與新機會！打開新視野之餘，也可能帶來新的工作或投資點子。2026年不宜死守原地，多走動、多接觸人和事。

愛情運：Three of Swords

Three of Swords這張牌提醒擅長說話和幽默的雙子座，容易在社交場合與人曖昧，有機會出現第三者或感情三角狀況。2026年對有伴侶的雙子座是感情考驗年，需必須刻意劃清界線，減少曖昧玩笑。而單身的整體桃花運相當不錯，有機會脫單！記得多點出席不同聚會，好好把握今年的緣分機會。

2026年對雙子座而言，是一個發揮個人魅力與創意的好時機，但在情感上需謹慎處理，以減少不必要的困擾。多在外活動，尋求新的機會，將能提升整體運勢！

巨蟹座 | 6月22日-7月22日

事業運指數：⭐⭐⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐⭐

事業運：Nine of Cups + Nine of Pentacles

2026年巨蟹座在工作上「有求必應」，多數目標能達成；領導才能突出，能帶動團隊氣氛，善用過去累積的經驗，可為公司帶來好成績！2026 對巨蟹座是事業運非常順暢的一年，宜好好規劃職涯、爭取升職加薪！

財運：Six of Swords

財運方面即使事業順利，金錢未必等比例累積或留得住。投資方面必須特別 保守、謹慎，應 「宜守不宜攻」，和避免高風險投資。

愛情運：Ten of Pentacles+ The Empress

對於巨蟹座是非常適合討論結婚、組織家庭的年份，伴侶已經認定你就是那個對的人，所以很有機會步入教堂！單身巨蟹座也不用太擔心，身邊不乏追求者與欣賞你的人，你可能會享受「收兵」的樂趣，未必急於定下來，反而享受被喜歡、被照顧的感覺。

巨蟹座在2026年來說是幸運值拉滿的一年！事業上要好好把握升職加薪的機會；財運則需穩健守成；愛情方面，伴侶關係有望邁向承諾，單身者則享受被愛的滋味。

下一集會有獅子座、處女座、天秤座、天蠍座的星座運程預測，不要錯過！

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。