歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！
Horoscopes
Love Philosophy

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:Crystal Kwok, Heizel Choi

　　眨眼間，2025年已到尾聲。這一年，你是否收穫了旅行的足跡、事業的突破，或愛情的承諾？無論過去如何，願你懷抱希望，迎接嶄新的一年！今次請來身心靈塔羅師美子一連三集為大家預測2026年十二星座事業、財運和愛情運程！第一集就先講白羊座、金牛座、雙子座及巨蟹座運程，一看哪個星座適合投資？哪個星座可以脫單？哪個星座是轉工好時機？

 

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！

塔羅師美子

 

　　第一集就先講白羊座、金牛座、雙子座及巨蟹座。至於其他星座的朋友，就要密切留意！

 

 

白羊座 | 3月21日-4月20日
事業運指數：⭐⭐
財運指數：⭐⭐⭐⭐
愛情運指數：⭐⭐⭐

 

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！

白羊座

 

事業運：The Strength

　　白羊座去年工作已經很吃力，也有轉換工作的念頭，但2026年並不是轉工最佳時機。今年宜先留守，專心「儲經驗、累積實力」，為明年轉工或突破鋪路。

 

財運：King of Pentacles

　　財運方面2026年不宜寄望靠加薪，理財及投資策略應該穩健、保守。King of Pentacles 這張塔羅牌代表有機會掌握一筆頗大的財富，但要靠自己眼光與判斷去「發掘」及「掌握」。

 

愛情運：The Hanged Man

　　有伴侶的白羊座整體關係算順利，但難免有小摩擦、小爭拗。要多體諒、多遷就、多互相關照伴侶。單身的白羊座今年感情桃花不算特別強，繼續享受個人生活。

 

　　2026對白羊座而言是「蓄力的一年」。事業上要耐心累積，財運上要穩健守成，感情上則以包容與自我享受為主。

 

金牛座 | 4月21日-5月21日
事業運指數：⭐⭐
財運指數：⭐⭐⭐⭐
愛情運指數：⭐⭐⭐

 

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！

金牛座

 

事業運：Five of Cups + The Tower

　　金牛座會上班時會自我懷疑是否適合現時工作，而且在工作上出現突如其來的變化令你感到地位受威脅。今年要學懂「沉住氣」與「調整心態」，可從愛情、興趣、生活其他層面尋求平衡，減輕工作帶來的挫敗感。

 

財運：The Lovers + Three of Wands

　　2026年方面財運重點在「合作與分擔」，很適合與伴侶一起投資，共同理財、分擔開支。伴侶會替你帶來運氣，也能幫助對方理財。

 

愛情運：Ten of Cups + Four of Wands

　　愛情運而言，有伴侶的今年延續去年的好感情，是 很穩定、互相依靠的一年，2026 年 非常有機會「講婚事、談結婚」。即使暫時未想結婚，也可以一起計劃金錢、投資、興趣或旅行等，共同使感情升溫。單身的可能容易出現碰釘的情況，宜放下姿態、用真誠平實的方式與人相處。

 

　　明年對金牛座來說是考驗的一年。事業要冷靜應對，財運靠合作共贏，愛情則有機會邁向承諾。

 

雙子座 | 5月22日-6月21日
事業運指數：⭐⭐⭐
財運指數：⭐⭐⭐⭐
愛情運指數：⭐⭐⭐

 

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！

雙子座

 

事業運：The Magician + Five of Swords

雙子座明年工作能好好發揮天賦與個人魅力，工作表現會相當亮眼。但如果工作是較為刻板與苦悶的話有機會對雙子座來說比較吃力。宜尋找能發揮創意一面的工作！

 

財運：Knight of Pentacles

　　明年可以考慮來一趟較長途的旅行、進修或外地交流，Knight of Pentacles這張牌代表出門走動會帶來財富與新機會！打開新視野之餘，也可能帶來新的工作或投資點子。2026年不宜死守原地，多走動、多接觸人和事。

 

愛情運：Three of Swords

　　Three of Swords這張牌提醒擅長說話和幽默的雙子座，容易在社交場合與人曖昧，有機會出現第三者或感情三角狀況。2026年對有伴侶的雙子座是感情考驗年，需必須刻意劃清界線，減少曖昧玩笑。而單身的整體桃花運相當不錯，有機會脫單！記得多點出席不同聚會，好好把握今年的緣分機會。

 

　　2026年對雙子座而言，是一個發揮個人魅力與創意的好時機，但在情感上需謹慎處理，以減少不必要的困擾。多在外活動，尋求新的機會，將能提升整體運勢！

 

巨蟹座 | 6月22日-7月22日
事業運指數：⭐⭐⭐⭐
財運指數：⭐⭐⭐
愛情運指數：⭐⭐⭐⭐

 

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！

巨蟹座

 

事業運：Nine of Cups + Nine of Pentacles

　　2026年巨蟹座在工作上「有求必應」，多數目標能達成；領導才能突出，能帶動團隊氣氛，善用過去累積的經驗，可為公司帶來好成績！2026 對巨蟹座是事業運非常順暢的一年，宜好好規劃職涯、爭取升職加薪！

 

財運：Six of Swords

　　財運方面即使事業順利，金錢未必等比例累積或留得住。投資方面必須特別 保守、謹慎，應 「宜守不宜攻」，和避免高風險投資。

 

愛情運：Ten of Pentacles+ The Empress

　　對於巨蟹座是非常適合討論結婚、組織家庭的年份，伴侶已經認定你就是那個對的人，所以很有機會步入教堂！單身巨蟹座也不用太擔心，身邊不乏追求者與欣賞你的人，你可能會享受「收兵」的樂趣，未必急於定下來，反而享受被喜歡、被照顧的感覺。

 

　　巨蟹座在2026年來說是幸運值拉滿的一年！事業上要好好把握升職加薪的機會；財運則需穩健守成；愛情方面，伴侶關係有望邁向承諾，單身者則享受被愛的滋味。

 

　　下一集會有獅子座、處女座、天秤座、天蠍座的星座運程預測，不要錯過！

 

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。

Tags:#星座運程#事業運#塔羅#占卜#財運#愛情運#2026新年#白羊座#金牛座#雙子座#巨蟹座#Horoscopes#christmas2025#christmaslove2025#聖誕節2025#愛情故事#love story#ChristmasStory
更多Fitness & Wellness文章
2026年星座運程預測（二）： 獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！誰缺橫財？誰能脫單？誰會加薪？塔羅師美子剖析！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處