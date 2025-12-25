從Big Five五大人格看性愛傾向！「O」人傾向多SP生活？「N」人易表現焦慮？哪類人追求安全性行為？
祝大家聖誕快樂！今集「男男女女 嘉點情趣」就和大家探討Big Five 五大人格和性愛傾向的關係！五大人格中的「OCEAN」分別擁有哪些性格特質？「O」人或傾向多SP的性生活？對「C」人來說，安全性行為最重要？哪類人追求關係和睦？即聽專家分享！
