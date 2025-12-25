從Big Five五大人格看性愛傾向！「O」人傾向多SP生活？「N」人易表現焦慮？哪類人追求安全性行為？

祝大家聖誕快樂！今集「男男女女 嘉點情趣」就和大家探討Big Five 五大人格和性愛傾向的關係！五大人格中的「OCEAN」分別擁有哪些性格特質？「O」人或傾向多SP的性生活？對「C」人來說，安全性行為最重要？哪類人追求關係和睦？即聽專家分享！

Read more：

聖誕寒冬心急想出Pool？勁數擇偶條件原來零意義！認清6種愛情風格Love Style揀對的人！你屬浪漫、現實定友誼Style？甚麼是Snow Globing？

秋意漸濃愛意性慾更濃？點解秋天是「造人」高峰期？點解約會最好在秋天？甚麼是Cuffing Season？伴侶秋天性事要注意「保濕」

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok