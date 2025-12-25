電影《讓悲傷長出翅膀》：人生本來就是充滿傷痕的

《讓悲傷長出翅膀》由小說改編為獨腳戲，及後發展為現今由多個角色襯托的電影版本，讓悲傷以多層次的方式呈現。烏鴉人的存在釐清了悲傷與絕望之間的分別，就如故事中的心理諮詢師所說：「不要為了保護他們，而忽視自己的悲傷。」承認悲痛的存在，才是走向解脫的第一步。

故事中穿插了許多日常化的對白，譬如父親（Benedict Cumberbatch 飾）的朋友調侃那間沒有經過打理的房子，有點像藝術家Tracey Emin的廚房。烏鴉人形容父親的狀態，是一個每天沉浸在悲傷之中的中年鰥夫，如常地逛農夫市集、到Barbican Centre看藝術品；2019年由Cillian Murphy主演的改編舞台劇亦同樣在這個藝術中心上演，因而為原著交織於現實與虛構之間，產生了強烈的共鳴性。

在英國留學期間，曾在現場欣賞到被改編為舞台劇的演出。Cillian Murphy 獨自一人飾演父親與烏鴉人兩個角色：在舞台上以壓抑的聲音演繹父親的情感，同時以手提擴音器和外套遮掩自己，來呈現烏鴉人的憤怒；在同一個場景內，不斷讓懺悔與悲傷遊走——2019年的改編版本仍然是心目中頭五名最出色的舞台劇之一。

電影版本透過多個場景與不同角色的反應，讓故事中的父親更明確地感受到被愛；舞台劇則更能呈現一個人獨自面對悲傷時的內在狀態。故事的轉折始於父親對孩子所說的睡前故事：「女巫從開著的窗進來。」鏡頭隨即轉向主角坐在窗邊聽著電話留言，那是他第一次聽見烏鴉人的聲音。烏鴉人所說的「悲傷的鰥夫、喪母的孩子，最適合烏鴉」，總結了這個家庭裏的傷痛；牠並沒有進行摧毀性的破壞，而是選擇了治療——嘗試讓他們明白到「一切如常」並不是一種好的做法。

當烏鴉人與象徵絕望的魔鬼爭執時，父親和孩子們說出了「烏鴉，我們需要你」。這一句話象徵著那些一直被逃避的悲傷，終於得到了所有人的擁抱。當苦難發生時，我們需要面對悲痛的存在，承認這些負面情緒，或對某人的思念，是真實存在的。若我們刻意不去承認悲劇正在發生，那一種逃避只會讓悲傷逐漸轉化為絕望，並被它緩緩蠶食。

所有悲傷的人都需要把情緒宣洩出來，就像故事中的父親與烏鴉人共舞一般，學習理解悲劇已經發生了，並且可以真實地表達自己的思念，而不是假裝一切如常。這些「不正常」的狀態，其實可以與日常生活並存——人生本來就是充滿傷痕的。

《讓悲傷長出翅膀》

上映日期: 2026年1月15日