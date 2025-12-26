尋妮，尋郭羨妮。

每個人都有自己期待《尋秦記》的原因，我呢？原因只有一個，郭羨妮。

《尋秦記》電視劇播映時我已出來社會做螺絲，再沒有時間和閒情追劇，加上當時只能實時收看，錯過了，就是錯過了。

所以我是實實在在錯過了郭羨妮正正式式第一齣參演的電視劇。

Miss了一套劇，但心存正念，堅信總有機會能見到她——為了見她，毅然由報紙副刊編輯轉去做娛樂雜誌編輯，那麼，有朝一日就可以工作名義，名正言順見到郭羨妮。當然，見工時我沒有說出來。

如果你問我為甚麼那麼想見她？我不知道，而只知道當年看見她戴上港姐后冠一刻，已覺得她很獨特，獨特到就算在臉上黐三粒假癦扮醜，穿上最街坊的服裝扮一個平凡屯門人，她依然美艷不可方物。眾所周知，我極有可能是全香港把《一蚊雞保鑣》翻睇得最多次的人（已經過百次了）——翻睇那麼多次，原因有好多，而郭羨妮必定是其中一個重要原因。

在成為港姐並履行完港姐職務後，她拍劇又拍戲；我不會知道她是不是自小就渴望成為演員，但感覺上，演員對她來說，似乎是個一旦在這一行工作就甩不掉的身份，除了一開始就被委以重任參演台慶劇，同時，好早就有機會拍電影，演繹的，更不是純賣靚樣的角色，而是一個從表面看絕對人畜無害，但心思縝密到一個恐怖地步的富家女。那齣電影是《正將》，相信看過的人不多（甚至好少），沒辦法，那時候沒有太多香港人會去撐香港電影，不似得現在。《正將》的富家女和《一蚊雞保鑣》的平凡屯門居民，都是經過特別塑造的角色，並證明了一點，郭羨妮沒有一般電視台藝員的問題——太過電視樣的問題，她的樣子，絕對對得住個大銀幕，只是這兩齣電影都礙於製作條件和市場氛圍，沒有甚麼人在意。

做娛樂雜誌編輯的那段時間，的而且確，坊間好多由郭羨妮做的雜誌封面——都是被動的，兼且大都是負面的，沒辦法，在廿年前，沒有雜誌和雜誌讀者會去歌頌別人「人美心善」，但郭羨妮能夠（被動地）做那麼多封面，也印證了一點：她是真真正正地紅，惟有真正紅的人，讀者才會有興趣去知道她的（負面）新聞。

但在某程度上她是一個傳奇而又神秘的存在。當那些負面新聞講到似層層，其實統統沒有得到證實，而只成為一則則由娛樂新聞構建的都市傳說，又或都市傳說式的娛樂新聞。

郭羨妮由一個經常做封面的人，漸漸不再出現於封面，沒有追逐視后，有段時間甚至不在香港的幕前，嫁人，生女，有自己家庭，在好多年之後，才再一次演繹項少龍所愛的琴清；又歷經多年後，電影終於即將上映。上映前，出來做宣傳，與宣萱滕麗名一起。

眼前郭羨妮，仍然郭羨妮。可能是事實，也可能是回憶在作祟。

而我仍是沒機會在真實時空見過郭羨妮。