歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
十一月
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點 ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點
大型盛事 節慶活動
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
尋秦記中尋妮記
Movie & Drama

尋秦記中尋妮記

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　尋妮，尋郭羨妮。

 

　　每個人都有自己期待《尋秦記》的原因，我呢？原因只有一個，郭羨妮。

 

　　《尋秦記》電視劇播映時我已出來社會做螺絲，再沒有時間和閒情追劇，加上當時只能實時收看，錯過了，就是錯過了。

 

　　所以我是實實在在錯過了郭羨妮正正式式第一齣參演的電視劇。

 

尋秦記中尋妮記

琴清，郭羨妮第一個電視劇角色。（網上圖片）

 

尋秦記中尋妮記

似是故人來，多年後能夠再見到善柔、琴清、烏廷芳。（網上圖片）

 

　　Miss了一套劇，但心存正念，堅信總有機會能見到她——為了見她，毅然由報紙副刊編輯轉去做娛樂雜誌編輯，那麼，有朝一日就可以工作名義，名正言順見到郭羨妮。當然，見工時我沒有說出來。

 

尋秦記中尋妮記

郭羨妮、宣萱、滕麗名出席《尋泰記》宣傳。（圖片來源：Sonija Kwok專頁）

 

尋秦記中尋妮記

對很多人來說，《尋泰記》電視劇是一個重要成長回憶。（網上圖片）

 

　　如果你問我為甚麼那麼想見她？我不知道，而只知道當年看見她戴上港姐后冠一刻，已覺得她很獨特，獨特到就算在臉上黐三粒假癦扮醜，穿上最街坊的服裝扮一個平凡屯門人，她依然美艷不可方物。眾所周知，我極有可能是全香港把《一蚊雞保鑣》翻睇得最多次的人（已經過百次了）——翻睇那麼多次，原因有好多，而郭羨妮必定是其中一個重要原因。

 

尋秦記中尋妮記

在《一蚊雞保鑣》飾演士碌架。當年子華未是子華神，票房慘淡，多年後卻被追捧。（網上圖片）

 

尋秦記中尋妮記

《無名天使3D》，不妨當做港版《神探俏嬌娃》。（網上圖片）

 

　　在成為港姐並履行完港姐職務後，她拍劇又拍戲；我不會知道她是不是自小就渴望成為演員，但感覺上，演員對她來說，似乎是個一旦在這一行工作就甩不掉的身份，除了一開始就被委以重任參演台慶劇，同時，好早就有機會拍電影，演繹的，更不是純賣靚樣的角色，而是一個從表面看絕對人畜無害，但心思縝密到一個恐怖地步的富家女。那齣電影是《正將》，相信看過的人不多（甚至好少），沒辦法，那時候沒有太多香港人會去撐香港電影，不似得現在。《正將》的富家女和《一蚊雞保鑣》的平凡屯門居民，都是經過特別塑造的角色，並證明了一點，郭羨妮沒有一般電視台藝員的問題——太過電視樣的問題，她的樣子，絕對對得住個大銀幕，只是這兩齣電影都礙於製作條件和市場氛圍，沒有甚麼人在意。

 

尋秦記中尋妮記

《冥冥之中》，近年難得的客串演出。（網上圖片）

 

尋秦記中尋妮記

《正將》，個人好鍾意，但有理由相信，大部分人對這部戲都不為意。（網上圖片）

 

　　做娛樂雜誌編輯的那段時間，的而且確，坊間好多由郭羨妮做的雜誌封面——都是被動的，兼且大都是負面的，沒辦法，在廿年前，沒有雜誌和雜誌讀者會去歌頌別人「人美心善」，但郭羨妮能夠（被動地）做那麼多封面，也印證了一點：她是真真正正地紅，惟有真正紅的人，讀者才會有興趣去知道她的（負面）新聞。

 

　　但在某程度上她是一個傳奇而又神秘的存在。當那些負面新聞講到似層層，其實統統沒有得到證實，而只成為一則則由娛樂新聞構建的都市傳說，又或都市傳說式的娛樂新聞。

 

　　郭羨妮由一個經常做封面的人，漸漸不再出現於封面，沒有追逐視后，有段時間甚至不在香港的幕前，嫁人，生女，有自己家庭，在好多年之後，才再一次演繹項少龍所愛的琴清；又歷經多年後，電影終於即將上映。上映前，出來做宣傳，與宣萱滕麗名一起。

 

尋秦記中尋妮記

今日郭羨妮，恍如昨日。（圖片來源：Sonija Kwok專頁）

 

　　眼前郭羨妮，仍然郭羨妮。可能是事實，也可能是回憶在作祟。

 

　　而我仍是沒機會在真實時空見過郭羨妮。

Tags:#郭羨妮#宣萱#滕麗名#尋秦記#Movie & Drama
Add a comment ...Add a comment ...
感謝Rob Reiner，給了我們最美好的Meg Ryan
更多ChatENT文章
感謝Rob Reiner，給了我們最美好的Meg Ryan
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處