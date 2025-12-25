歡迎回來

被忽略的美妝瑰寶：Givenchy與Dolce & Gabbana Beauty！
Makeup

被忽略的美妝瑰寶：Givenchy與Dolce & Gabbana Beauty！

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！

被忽略的美妝瑰寶：Givenchy與Dolce & Gabbana Beauty！

 

　　收到Givenchy Beauty 2025 Holiday Makeup Collection，原來都有一段時間沒看到這牌子的消息。

 

　　1952年創立的Givenchy，1957年推出首款香水 L’Interdit，Audrey Hepburn更是免費代言，開創了時尚名人香水合作的先河，1989年正式進軍彩妝與護膚，隸屬LVMH集團，產品既優雅又前衛，可能是重點發展市場不同，相較同門的Dior和Guerlain，Givenchy Beauty在香港社交媒體非常低調，論產品設計和創意，我認為討論度和記憶點都值得更多。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Chloe Morello（@chloemorello）分享的貼文

對我來說Givenchy對上一次引起極大討論度的產品，可能就是這款用真正蕾絲製成的奢華面膜了。

 

　　說回Holiday Collection，當中的經典產品Prisme  Libre Loose Powder N15 Xmas Collection，蜜粉可單獨使用，亦可在粉底液後使用。輕透薰衣草色與溫柔蜜桃粉調，提亮同時修正膚色。蜜粉質地如羽毛般輕盈細緻，將粉撲固定在粉盒上：搖一搖、按壓、揉勻，塑造長效啞緻妝容，為肌膚提供持久的光澤感。

 

<

在 Instagram 查看這則貼文

Givenchy Beauty（@givenchybeauty）分享的貼文

 

　　Givenchy Beauty自1989年起以四色光感修飾概念聞名，這款仿如依照品牌標誌圖騰設計的四色蜜粉系列是最具代表性的經典作品，後來更發展了四色蜜粉餅、四色修容粉餅、四色胭脂和光影等完整底妝系統，可說是最能代表Givenchy Beauty的產品系列。

 

　　黑白兩色的Le Rouge Interdit Baume高訂禁忌潤唇膏，仿小羊皮唇膏外殼刻有標誌"4G monogram"，型格高雅。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Givenchy Beauty（@givenchybeauty）分享的貼文

自從Stray Kids Hyun-jin 成為Givenchy Beauty形象大使，在韓國的唇膏和四色蜜粉經常斷貨。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Givenchy Beauty（@givenchybeauty）分享的貼文

 

　　Le Rouge Interdit Baume高訂禁忌潤唇膏蘊含96%天然成分、提供24小時密集補水，備有兩種色調。 白色N°00是透明妝效，黑色的N°10配方能因應雙唇PH值展現個人唇色。

 

Dolce & Gabbana Beauty

 

 

　　除了Givenchy Beauty之外，另一個我覺得「咁少人講嘅？」的是Dolce & Gabbana Beauty（DG Beauty），雖然在香港有專門店又有專櫃，而且出品別緻精美，但似乎在社交媒體上的曝光率偏低，若不是文佳煐擔任全球大使，偶爾看到她的華麗性感美照，我差點忘記香港有這個美妝品牌。

 

　　Dolce & Gabbana Beauty在2022年收回美妝授權，自行管理配方、開發與全球分銷，目標讓美妝佔營收 20%，由香水起家轉向全面彩妝攻勢，設計風格主要是西西里印花、金屬光澤與宗教符號。

 

DG Beauty在韓國的宣傳攻勢強勁，人氣女星金所炫早幾天亦釋出宣傳照。

 

　DG Beauty金色包裝設計是最大亮點，配上 Sacro Cuore Devotion聖心標誌印花圖騰，既華麗又時尚。

　

　　Best Seller包括四方型盒的Everlift Luminizer，#Luce Universale適合所有膚色，富含油脂的高光粉可即時賦予膚色精緻光澤，質地細緻、偏柔焦提亮效果，令面部輪廓更立體。

 

　　另一款杏仁形狀的Ever Icon Eye Palette眼影盤，有點美少女戰士法寶的風格，小小一盒便有6款色調，包括啞光、緞光、柔金屬與璀璨亮片，配色實用但不失 D&G的華麗感。

 

Tags:#Givenchy Beauty#DG Beauty#眼影盤#Dolce & Gabbana Beauty
