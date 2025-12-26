米芝蓮綠星餐廳冬日季節菜單！和牛菇菌慕絲、北海道扇貝配香烤蘆筍、本地三黃雞，山珍海錯盡在其中！

最近來到位於銅鑼灣的米芝蓮一星兼綠星餐廳Roganic品嘗當季的時令菜單，對上一次到訪應該是餐廳剛剛由信和廣場搬到利園一期的時間，相隔差不多有大半年，之前是安坐於廂房裡面，今次則第一次置身於佈滿樹木裝潢的大廳之中，餐廳的室內設計理念以回收材料、重新製造、循環再用為原則，用上從颱風損毀又或配合城市發展而砍伐下來的樹木重做成再生木材，將其運用於製作餐卓、木門、巨型木雕裝置等等，打造出一個充滿自然美感的用餐空間，而Roganic亦憑藉環保永續的精神，於上個月公布的2025年「國際餐廳及酒吧設計大獎」中，拿下了「全球最佳永續設計獎」的殊榮，絕對實至名歸。

當天我們安坐於接近開放式廚房的位置，能夠一邊品嘗美食，一邊欣賞行政總廚Oli Marlow跟主廚Adam Catterall和高級副主廚Mark Catchpole炮製美食時的風姿。

Snacks – Oolong cured Himalayan trout – 菜單由三款餐前小食開始，用上烏龍茶醃製的喜馬拉雅鱒魚，加入山楂和紅菜頭做成薄片再卷著鱒魚，入口清新討喜。

Scallop cracker – 以扇貝製成長長的脆片，蘸上旁邊的特製點醬同吃，鮮上加鮮。

Maitake mousse – 用上菇菌製成慕絲，加入切碎的和牛牛舌，醃製本菇，再加入野蒜油調味，瞬間愛上。

Truffle honey bread – 來到人見人愛的麵包環節，鬆軟的麵包來自餐廳的姊妹烘焙店The Baker & The Bottleman，配上發酵過的牛油，會一口接一口吃過不停。

Heirloom Tomatoes – 來到前菜時間，餐廳選用嘉義番茄入饌，加入青口和昆布，讓口感和味道變得更加豐富。

Hokkaido scallop（另加HK$288）–之後選了一道另加菜式，鮮度十足的北海道扇貝經鹽水醃製切片，配上烤香過的蘆筍，吃時注入煙燻過的高湯，鮮美的味道和絕佳的口感，立即俘虜了我們的味蕾。

Sea bass – 之後來了兩道魚菜式，可以二選一，兩個人剛好全選分享著吃，來自南方水域的海鱸魚，入口肉厚幼滑，配上蘆荀絲和加入煙燻梭鱸魚籽和生蠔炮製的醬汁，每一口都是鮮味。

Sabah grouper – 另一道魚料理用上沙巴石斑魚入饌，加入本地蕃薯葉，配上烤海蝦和海藻奶油一同慢煮，入口香噴噴，吃罷，唇齒留香。

Stuffed three yellow chicken – 主菜同樣二選一，照樣兩款都點一同分享，先來品嘗本地三黃雞，配上白龍王粟米，搭配加入雞油和黑蒜醋煮成的醬汁，雞肉入口軟嫩，和醬汁很搭，一吃愛上。

Wah Kee Farm pork – 另一道主菜是用上本地的華記農場豬肉炮製，貪其肉質軟嫩、膠質豐潤、入口軟嫩，大廚加入白菜、醃核桃一同烹調，吃時淋上以豬油和蘋果蜜酒煮成的醬汁，好吃得念念不忘。

Frozen Yoshida cheese（另加HK$200）–進入甜點時間之前，另加了一道芝士菜式，來自日本吉田牧場的優質芝士先經過冷凍處理，再加入阿爾卑斯李子醬和弄成碎碎的soda bread，吃時能嘗到李子醬的酸甜和吉田芝士的芝香，加入soda bread的鬆脆口感，三者完美融合，配合得如膠似漆，不分你我。

Aerated Kyoho grape – 之後有加入巨峰葡萄、羊酸奶和蘋果萬壽菊炮製的清口甜點，清新甜蜜，為之後的主甜品做好準備。

Warm 61% chocolate – 甜食有兩款選擇，按照慣例全部點了，先品嘗61%暖朱古力，口感綿密，入口溶化，配合雅枝竹和麥芽，無論味道和口感都好喜歡。

Golden Diamond pineapple tartlet – 另一款是以金鑽菠蘿炮製的水果撻，撻底加入茉莉花茶製作，以鳳梨鼠尾草、檸檬香蜂草、薄荷、香草和八角打成奶油做餡，置頂放上烤米和豆茶雪糕，最後淋上菠蘿焦糖，甜蜜又滿足。

最後還有兩款餐後小點Baked madeleine和Frozen mint cake，為菜單劃下完美句號。

不得不提餐廳提供的無酒精配對真的十分精彩，包括多款自家調配的飲料，值得一試（配3杯HK$388, 配5杯HK$688）。

當日的10道菜Menu定價每位HK$1,380。

Roganic

地址 : 銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓402-403號舖

電話 : 2817 8383