2025必回購護膚品清單：5款空瓶推薦！抗老保濕亮膚全包辦

來到年末，是時候回顧一下2025年「我最喜愛」的護膚品。已經30＋的筆者，今年更較著重護膚品的抗老及保濕功效，有一些護膚品覺得功效不大，或者不喜歡那種質地，就沒有再用了。因此，今次和大家分享的「我最喜愛」也屬於空瓶系列，畢竟空瓶才有說服力！

#1 網絡人氣去角質精華

LIPOPEEL是一款日本熱門的去角質導入精華液，主打以杏仁酸、水楊酸、葡萄糖酸內酯三重果酸溫和地去除老廢角質、收縮毛孔、提亮膚色，並導入維他命C、穀胱甘肽、玻尿酸等美肌成分，有助改善肌膚粗糙暗沉，提升後續保養品吸收力。

很多日本用家在Instagram分享這支精華液的收毛孔效果，不過筆者用完一支後沒有覺得毛孔有很明顯改善，不過它的質地水潤，保濕功效很不錯，所以有持續回購。

#2 多合一維C精華

為了實行「早C晚A」的護膚步驟，維他命C精華就推介日本品牌ru:C高濃度維生素C美容液，它被日本毒舌美妝雜誌LDK評選為美容液No.1，特點是質地清爽、吸收快、一支就可以省卻化妝水、乳液等步驟，特別適合Lazy Girls，有助提亮膚色、改善暗沉與粗糙感。

作為乾肌的筆者只能在夏天使用，因為它的保濕力略嫌不足，化上底妝後會有卡粉情況，比較適合油性肌膚。不過，它仍然能加入「空瓶」系列，最大原因是這支維他命C精華有別於其他品牌，無酒精、人工香料、色素等8大添加，所以沒有令筆者的皮膚敏感；加上精華液有很清新的柑橘香氣，早上護膚時聞到會特別放鬆。

#3 抗老A醇精華

至於晚上的維他命A精華，就推介REVOX B77 JUST 視黃醇精華液。REVOX B77這個護膚品牌香港比較少見，它是歐洲品牌，像The Ordinary一樣，主打單一精華液的護膚品。而今次分享的JUST Retinal精華液是一款針對抗老化的臉部精華液，主要成分是視黃醇（Retinol），也就是維他命 A，有助抗皺、改善細紋和色素沉澱。

一般的A醇精華質地都比較濃稠，帶有淡黃色，但REVOX B77這支Retinal屬於透明水狀質地，十分易吸收，不含酒精及香料配方，敏感肌的筆者也可放心使用。加上它售價比其他品牌的A醇精華便宜，可以毫不吝嗇地塗在脖子、鎖骨等肌膚，全方位抗衰老。

#4 LDK評選眼霜No.1

眼紋是最容易顯老的位置，所以筆者一向很重視眼霜的選擇。在筆者心中排第一的眼霜一定是La Prairie的魚子精華眼霜，易吸收，功效明顯，但貴婦級的眼霜不捨得每天用，所以推介日本品牌GUECCA Night WR Control Care Cream。GUECCA是一個新護膚品牌，專注於夜間皮膚修復時間和使用天然成分生產外泌體，它被日本毒舌美妝雜誌LDK評選為眼霜No.1。

眼霜含視黃醇、煙酰胺、維生素C誘導體，採用獲得專利的植物天然外泌體技術，所以質地會比其他眼霜油潤，但也容易吸收。筆者特別喜歡它的包裝，瓶口有斜切口，方便直接貼合眼周塗抹和按摩，軟管設計，方便擠壓，使用時手指不會沾到未使用的眼霜，夠衛生。

#5 微整面霜

最後一款「我的最愛」是OLAY胜肽專研緊緻輕潤乳霜，廣告又稱為「微整面霜」，好奇之下就買來試試。它主打添加「類肉毒肽」等胜肽成分，有助刺激膠原蛋白增生、緊緻拉提、淡化細紋，改善肌膚鬆弛。輕潤乳霜版的質地比較透薄，使用後再化底妝都不會卡粉或者起「擦膠碎」。用了一盒後，感覺法令紋有稍為變淡，應該會持續使用。