2026年星座運程預測（二）： 獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！誰缺橫財？誰能脫單？誰會加薪？塔羅師美子剖析！

眨眼間，2025年已到尾聲。這一年，你是否收穫了旅行的足跡、事業的突破，或愛情的承諾？無論過去如何，願你懷抱希望，迎接嶄新的一年！今次請來身心靈塔羅師美子一連三集為大家預測2026年十二星座事業、財運和愛情運程！第二集就先講獅子座、處女座、天秤座及天蠍座運程，一看哪個星座缺乏橫財？哪個星座可以脫單？哪個星座會加薪？

第二集就先講獅子座、處女座、天秤座及天蠍座。至於其他星座的朋友，就要密切留意！

獅子座 | 7月23日-8月22日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐

事業運：The Fool+ Queen of Wands

獅子座明年踏入新階段，適合轉工和在新平台重新開始。現公司未必是長遠升職舞台，雖然獅子座有領導才能、創意多，但公司可能面臨結構或財政問題，需要先處理「自身危機」，未必有空留意你的表現。

財運：Six of Swords + Eight of Swords

財運方面2026年與事業一樣「不算順風順水」，建議保守一點理財，避免高風險投機。剛轉職或準備轉職是可以的，但需預計適應期較長，收入、表現都要時間慢慢爬升。

愛情運：Page of Pentacles +Wheel of Fortune

有伴侶的獅子座2026年的感情關係會出現一些轉變，這是一場考驗，看看是否能承受得住變化。單身的因為有Wheel of Fortune帶來新的方向，但進展較慢。身邊其實已有潛在的真命天子或值得發展的對象，只是暫時未察覺。保持開放心態，才能抓住這段緣分。

2026對獅子座而言是充滿考驗的一年。事業是在新階段，財運上要穩健守成，投資宜保守，感情上有新方向但發展慢。

處女座 | 8月23日-9月22日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐

事業運：Three of Pentacles

處女座明年要面對人際關係上的挑戰，因為工作需要與他人緊密合作，難免會遇上人事是非、口舌。明年在職場上需學習合作與溝通。

財運：The Moon + Seven of Swords

在2026年中處女座沒有橫財、偏財，只靠正財收入，偏偏正財（工作）有人事阻滯。明年避免大額投資或高風險操作。因為有Seven of Swords的出現，要注意金錢與貴重物品安全。

愛情運：Page of Cups

愛情運而言，有伴侶的整體關係沒太大變化，但剛開始拍拖不久的話有機會與伴侶之間不是太了解對方，不要只依賴自己推理，要真正聽對方在想甚麼，是2026年學習的課題。

明年處女座是人際與溝通的考驗之年。事業上要學會合作，財運需謹慎守成，愛情則要避免誤解、真誠交流，才能迎來更穩定的發展！

天秤座 | 9月23日-10月22日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐⭐

事業運：The Empress + Nine of Cups

天秤座在事業方面將會醞釀一些好事：機會、被賞識、資源等會慢慢浮現，但節奏較慢。Nine of Cups反映到天秤座在事業上願望太多、想法太多，建議先聚焦一兩個想做的目標才會做得好。

財運：Page of Pentacles

明年天秤座的正財、偏財運有機會額外收入、投資與小額橫財可留意。合適的小額投資、兼職收入等。

愛情運：Seven of Pentacles + The Hanged Man + The Death

有伴侶的天秤座2026年中感情需要很長時間去「耕耘」才修成正果。天秤座為了不破壞和諧而不太敢坦白說出自己真正想法，明年不妨向伴侶表達更多自己的意見，可以增進大家的感情！單身的話可能上一段感情的傷痕依然在，需要時間消化、療癒。可以先好好享受單身生活，給自己空間重建自信與安全感！

2026 對天秤座而言，是人際與心態調整的一年。事業上要學會聚焦與堅定，財運有正偏財並存的機會，愛情則需真誠溝通、放下舊傷，才能迎來更穩定的發展。

天蠍座 | 6月22日-7月22日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐⭐

事業運：Three of Pentacles+ The Moon

2026年天蠍座的公司或部門可能出現人事調動、部門重組、團隊更換的變化，而且說話要謹慎收斂，不要亂說話，以免善意被扭曲成多事、小心眼的人。

財運：Page of Pentacles+ The Chariot

2026年有不錯的正財與機會，但大部分都是50–50機率，最終能否成功，很視乎自己怎樣爭取。

愛情運：Two of Cups+ Six of Wands+ Queen of Pentacles

有伴侶的天蠍座關係趨向「同舟共濟、齊上齊落」，相比以往少了猜忌、多了透明與信任。單身的今年有機會脫單！

天蠍座在2026年會是合作、爭取、穩定愛情的一年。事業上要善用直覺並保持謹慎，財運則需主動把握機會，愛情方面則是穩定與成熟的進展期，單身者更有望迎來新的開始。

下一集會有人馬座、摩羯座、水瓶座、雙魚座的星座運程預測，不要錯過！

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。