2026年星座運程預測（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！一看誰宜儲蓄？誰的伴侶最寵你？誰要外勤？塔羅師美子剖析！

眨眼間，2025年已到尾聲。這一年，你是否收穫了旅行的足跡、事業的突破，或愛情的承諾？無論過去如何，願你懷抱希望，迎接嶄新的一年！今次請來身心靈塔羅師美子一連三集為大家預測2026年十二星座事業、財運和愛情運程！最後一集就講人馬座、魔羯座、水瓶座及雙魚座運程，一看哪個星座宜儲蓄？哪個星座伴侶最寵你？哪個星座要外勤？

最後一集就講人馬座、魔羯座、水瓶座及雙魚座。其他星座的朋友，記得重溫上兩集！

人馬座 | 11月22日-12月22日

事業運指數：⭐⭐

財運指數：⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐⭐

事業運：The Hierophant+Five of Swords+Five of Cups

人馬座2026年事業整體較有阻滯，因為性格較硬頸、急躁，容易與人衝突，所以在公司及同事心中可能留下「難相處」的印象。明年要學習的課題是要多聽人意見，多聆聽、有禮貌地溝通。

財運：Five of Swords、Five of Cups

財運方面2026年與事業一樣吃力、沒金幣牌加持。正財、偏財都不算特別突出，今年宜保守理財，多儲現金，小心情緒主導容易破財。

愛情運：Wheel of Fortune、Five of Swords

有伴侶的人馬座2026年的感情有轉機、伴侶也願意遷就你，是充滿愛的一年！而單身的也有Wheel of Fortune 的出現會有改變機會，但因為內心會很多矛盾，猶豫與拉扯會錯失不少好機會，所以要克服內心矛盾才追到愛情！



2026對人馬座來說，事業與財運需收斂性格、保守理財；愛情則有幸運轉機，關鍵在於克服內心矛盾，珍惜包容你的人。

魔羯座| 12月22日-1月19日

事業運指數：⭐⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐

事業運：Eight of Pentacles+The Lovers+Knight of Pentacles

過去的堅持與耐力，逐漸被上司、同事或合作夥伴看見。魔羯座背後有家人、伴侶的支持與推動，讓你在工作上更有動力！2026年更多的走動、交流、參與外部活動，會帶來升值與晉升機會！

財運：Ten of Pentacles

在2026年中魔羯座的正財、橫財都很強，不一定要太保守，反而可以進取把握好機會！但金錢多了，也會帶來情緒波動。記得同時照顧自己情緒，也不要只剩工作與賺錢。

愛情運：The Star

愛情運而言，有伴侶的關係會有「被祝福」的感覺，即使有波折也能化解。而單身者有機會吸引對的人進入生命，是「命定感」較重的一年！

魔羯座在 2026 年，是努力終於被看見的一年。家人與伴侶在背後推動支持，讓你更有力量；走動交流帶來升值與突破，財運穩健而強勁，愛情則受宇宙眷顧，命定緣分悄然靠近。

水瓶座 | 1月20日-2月18日

事業運指數：⭐⭐⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐⭐

事業運：The Hermit+ Queen of Cups + The Magician

今年對水瓶而言是大休息、大沉澱的一年；明年則是重新出發 的一年。水瓶座在工作中常扮演「智者」角色，能給出很有洞見的建議，令公司運作更順暢。由休息轉為發揮、智慧與創意被看見，是啟動新局的一年。

財運：Ten of Cups+Nine of Cups

2026年水瓶座的偏財運相當不錯，可能來自投資、小副業、合作項目。建議可以把部分收入用在提升生活質素、增值自己！

愛情運：Nine of Pentacles＋Two of Pentacles＋Nine of Cups

有伴侶的明年很大機會是 伴侶在經濟上照顧你，對方在物質上非常寵你。可以多些關心、照顧對方情緒與需要。單身的2026年桃花會有很多，會突然多了幾個合適對象。不妨多嘗試約會、認識新朋友，脫單機會高！

水瓶座在 2026 年，從休息沉澱走向再出發，智慧與創意被看見；偏財佳、旅行娛樂多，花得開心也能回本；愛情上被寵、桃花旺，脫單機會高。

雙魚座 | 6月22日-7月22日

事業運指數：⭐⭐⭐⭐

財運指數：⭐⭐⭐⭐⭐

愛情運指數：⭐⭐⭐

事業運：Ten of Pentacles＋The Emperor＋Two of Pentacles

2026年的雙魚座事業運非常好，事業基礎穩固、氣勢再上一層樓。有機會升職、被分派重要計劃、獲得更大舞台！而且o得到上司認同與賞識，但同時意味著 責任變大：職權、壓力都提高。建議接受新機會同時，要評估「責任與風險比例」。學會說「讓我考慮一下」，再決定要不要全力投入。

財運：Eight of Pentacles＋The Sun

財運上有很大的機會與收穫，正財、偏財同步向好。明年很適合考慮新投資、新生意、與人合作企劃。可以積極規劃長遠財務，例如長線投資、事業合作、創業計劃。

愛情運：Four of Swords＋Four of Cups＋The Tower

有伴侶的雙魚座明年關係沒甚麼特別事發生，偏向平淡，雙方都需要小驚喜，可以主動哄下對方，關係就會愈來愈好。單身的會有一些被觸動的大變化。你的猶豫與感性，會令你難以下決定選擇對象。但可以信任自己的直覺，少點猶豫、多點行動！

雙魚座在 2026 年事業強勢升級、上司重用，但需看清責任與風險；財運極佳，勤力換來豐盛回報，投資創業皆有利；愛情方面，有伴侶需製造驚喜維繫感情，單身者則要少猶豫、多行動，信任直覺才能遇見好緣分。

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。