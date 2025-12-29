歡迎回來

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊
Fashion News
Trending Items

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　大家在平安夜有成功搶到 G-DRAGON X CDG的演唱會聯乘系列嗎？為了紀念 Übermensch 世界巡迴演唱會，GD 與 COMME des GARÇONS 旗下副線 CDG 聯手推出「CDGDC」系列，設計融入巡演主題字樣及特別版合體標誌。想當然這場跨界聯乘撼動了整個潮流圈，令本來只屬粉絲向的演唱會周邊，一躍成為人人渴求的時尚單品。

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

CDGDC Cap  ¥16,500、Tee ¥13,200、Backpack  ¥19,800 
Source/  CDG  

  

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

CDGDC Stripe Jacket ¥57,200、STAFF Jacket ¥70,400、Hoodie ¥35,200 、Totebag ¥49,500
Source/   CDG  

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

BLACKPINK × fragment 網上限定棒球褸 ￥132,000
Source/  IG@ygentertainment_jp

 

　　近年愈來愈多明星與各大時尚品牌聯乘外，也會親自打造自家時尚品牌，創意的設計絕不遜於主舞台上的表演。 在談及26年最新一波的重磅聯名之前，先聊聊元祖級的演唱會周邊 Band Tee ，其歷史可追溯至 70、80 年代 Sex Pistols、Nirvana 等傳奇搖滾樂團，當時將專輯視覺直接印到 Tee上，既是巡演宣傳，也是年輕世代對抗主流文化的態度宣言。及後經 Vetements 及 Balenciaga 等品牌將 Band Tee 重新演繹，現在 Band Tee 以至演唱會周邊服飾，不再只是一件普通紀念品，而是變成有收藏價值，甚至是值得投資的時尚單品。

 

　　言歸正傳，買不到被炒至天價的 CDGDC 也毋須氣餒，因為另一波叫人極期待的重磅聯乘 BLACKPINK X fragment 將於 2026 年 1 月 8 日強勢登場，為 BLACKPINK 即將到來的 2026 年 DEADLINE 世界巡迴演唱會炒熱氣氛。延續雙方於 Coachella 2023 展開首次合作所使用的標誌性的閃電 LOGO，藤原浩將之結合 BLACKPINK 的粉黑配色，帶來一系列棒球褸、連帽衛衣、Tee、帽子、環保袋及水樽等約 23 款單品，定價由￥3,000起，各位 BLINKS及 fragment 粉絲準備好銀包未？

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

BLACKPINK × fragment 　Totebag ￥13,200、保暖杯￥11,000、地氈￥13,200
Source/  IG@ygentertainment_jp 

   

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

BLACKPINK × fragment  Tee￥8,800 
Source/  IG@ygentertainment_jp 

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

BLACKPINK × fragment衛衣￥15,400、連帽衛衣￥17,600
Source/  IG@ygentertainment_jp

 

　　鏡頭轉去日本，當紅搖滾樂隊 King Gnu 即將展開 CEN+RAL Tour 2026 巡演，雖然明年 5 月香港站售票詳情仍待公布，但日本場周邊已率先於官網上架（部分已售罄！）。King Gnu 的周邊一向以洗練型格設計見稱，沒有像韓流巨星找來大牌設計師助勢，為周邊拍攝出來的造型照打造成設計圖般，所有服飾都極易配搭，真正可以日常穿搭。

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

日本人氣樂隊 King Gnu 即將展開CEN+RAL Tour 2026，官網上的周邊服飾不少早已售罄。 
Source/  King Gnu    

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

King Gnu CEN+RAL Tee
￥4,500 
Source/  King Gnu  

 

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊

King Gnu KG IS DEAD衛衣 ¥7,500 
Source/  King Gnu

 

　　最後，同樣預計在 2026 年展開回歸巡演的防彈少年團（BTS），盛傳今次巡演將成為他們出道以來規模最龐大的一次。BTS 所有成員都是全球時尚界的寵兒，故此今次巡演的服飾及周邊真叫人拭目以待。相信不止 ARMY，就連一眾潮流達人都會忍不住要入手！

 

查詢 : CDGYG ENTERTAINMENT JAPANKing Gnu

Tags:#Fashion#Trending Items#潮流趨勢#韓星#GDragon#權志龍#CDG#CDGDC#COMMEdesGARÇONS#christmas2025#christmaswardrobe2025#聖誕節2025#聖誕造型
