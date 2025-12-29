歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
Love Philosophy

年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　在一個討論「出軌」的講座中，有參加者問我：「一次不忠，百次不用，感情被背叛後，點樣能夠復合得返？」

 

　　今天在輔導室，我向這對夫婦問了相同問題。

 

　　因為丈夫出軌，他們去年第一次走進輔導室；經過年多，2025年12月的這一天，是我們在輔導室內最後一次見面，我跟他們做了一個感情回顧。

 

　　「當時真係好辛苦，好憎佢，唔明佢點解要做啲咁嘅事。」她繼續說：「一個最親、最信任嘅人，平時對你幾好，背後竟然對你做出咁大傷害，唔明白之外，又唔知應該點面對，成日喺度亂諗：係未自己唔夠好，有啲嘢滿足唔到佢？係咪佢變咗心？係咪佢對我好係扮嘅？係咪自己蠢，佢扮嘢自己都唔知？」

 

　　「如果當時用情緒做決定，我應該會同佢離婚，因為嗰時真係好嬲同好痛。好彩我冇逼自己即刻做決定，畀時間自己消化下啲情緒，重新諗下大家嘅關係。」她補充說：「唔好喺混亂嘅時候逼自己做決定，呢點好重要。」

 

　　「佢而家講起件事，我仍然覺得好內疚同好醜，我知道對老婆係一個好大傷害。後來我慢慢明白，原來我都係傷害緊自己，自己做嘅嘢會令自己失去一個關心自己、好信任自己嘅人。」他繼續說：「當時我只有一個諗法，如果佢畀機會我，我一定會對佢好，呢種唔係補償，只係本來應該做而自己無做嘅嘢。」

 

　　「要修補當然唔容易，要面對佢好多突如其來嘅情緒，成日check我行踪，當然會唔舒服，不過我記得你講過：當太太情緒動盪時，代表佢傷口隱隱作痛；佢check我行踪時，係佢懷疑心起，要搵辦法安頓內心。」當他分享經驗時，在他身旁的太太露出絲絲微笑。

 

　　「相比以前，而家我哋多咗傾偈，我哋呢幾個月嘅溝通，多過以前幾年。」他倆同時覺得現時的相互了解和親密度，更勝從前。

 

　　在他們修補婚姻的路，我看到幾個關鍵元素：

 

1）    出軌者深切明白制造了甚麼傷害，並對自己所作的感到內疚和歉意；

2）    雙方仍然珍惜這段關係，願意努力合作修補；

3）    願意面對、包容及忍耐修復關係過程中的起伏；

4）    雙方建立一個更健康及更舒服的相處方式。

 

　　經歷出軌創傷後關係可以修補，有朋友形容他倆「好彩」，我的看法卻有點不同。當日他們走進輔導室，她眼睛哭得紅腫痛罵著他，今天他倆拖著手離開輔導室，令我想起「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」這句話。

 

　　臨近2025年終，從他倆身上，我見到的不是結束，而是人性與感情，有著很多可能性。

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌
Add a comment ...Add a comment ...
婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
更多性治療師手記文章
婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處