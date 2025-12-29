年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？

在一個討論「出軌」的講座中，有參加者問我：「一次不忠，百次不用，感情被背叛後，點樣能夠復合得返？」

今天在輔導室，我向這對夫婦問了相同問題。

因為丈夫出軌，他們去年第一次走進輔導室；經過年多，2025年12月的這一天，是我們在輔導室內最後一次見面，我跟他們做了一個感情回顧。

「當時真係好辛苦，好憎佢，唔明佢點解要做啲咁嘅事。」她繼續說：「一個最親、最信任嘅人，平時對你幾好，背後竟然對你做出咁大傷害，唔明白之外，又唔知應該點面對，成日喺度亂諗：係未自己唔夠好，有啲嘢滿足唔到佢？係咪佢變咗心？係咪佢對我好係扮嘅？係咪自己蠢，佢扮嘢自己都唔知？」

「如果當時用情緒做決定，我應該會同佢離婚，因為嗰時真係好嬲同好痛。好彩我冇逼自己即刻做決定，畀時間自己消化下啲情緒，重新諗下大家嘅關係。」她補充說：「唔好喺混亂嘅時候逼自己做決定，呢點好重要。」

「佢而家講起件事，我仍然覺得好內疚同好醜，我知道對老婆係一個好大傷害。後來我慢慢明白，原來我都係傷害緊自己，自己做嘅嘢會令自己失去一個關心自己、好信任自己嘅人。」他繼續說：「當時我只有一個諗法，如果佢畀機會我，我一定會對佢好，呢種唔係補償，只係本來應該做而自己無做嘅嘢。」

「要修補當然唔容易，要面對佢好多突如其來嘅情緒，成日check我行踪，當然會唔舒服，不過我記得你講過：當太太情緒動盪時，代表佢傷口隱隱作痛；佢check我行踪時，係佢懷疑心起，要搵辦法安頓內心。」當他分享經驗時，在他身旁的太太露出絲絲微笑。

「相比以前，而家我哋多咗傾偈，我哋呢幾個月嘅溝通，多過以前幾年。」他倆同時覺得現時的相互了解和親密度，更勝從前。

在他們修補婚姻的路，我看到幾個關鍵元素：

1） 出軌者深切明白制造了甚麼傷害，並對自己所作的感到內疚和歉意；

2） 雙方仍然珍惜這段關係，願意努力合作修補；

3） 願意面對、包容及忍耐修復關係過程中的起伏；

4） 雙方建立一個更健康及更舒服的相處方式。

經歷出軌創傷後關係可以修補，有朋友形容他倆「好彩」，我的看法卻有點不同。當日他們走進輔導室，她眼睛哭得紅腫痛罵著他，今天他倆拖著手離開輔導室，令我想起「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」這句話。

臨近2025年終，從他倆身上，我見到的不是結束，而是人性與感情，有著很多可能性。