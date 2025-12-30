再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？

不知不覺又步入年底，感覺人在其中，經歷不同事情之時，時間總是過得很慢，但日復一日，回過頭來算算日子，又覺得這年如眨眼般過去。

「我地咁就識咗差唔多十年，一齊變中女，哈！」我笑著拿起香檳與她乾杯。

「今年過得麻麻咋，做野好忙，又多麻煩嘅人事……一年又一年，轉頭睇返都唔知自己得到啲咩。」她嘆了口氣。

埋首工作，期待升職，誰不知那位經常推工作、遊手好閒的假面同事率先上位，還在背後瘋言瘋語地談論她，工作量有增無減的她卻只能原地踏步，繼續窮忙！

從年頭忙到年尾，百分百的投入，不過是期待付出後能有點得著，讓今年有張亮麗的成績表。只是忙到焦頭爛額，到頭來還是白忙一場，聽著她工作上的失意，我懂。

儘管她嘆了好幾次氣，但人生有那麼糟嗎？男友一直對她愛護有加，甚至當她工作忙碌之時經常抱怨、偶爾因壓力而任性耍性子，他亦多番忍讓和照顧。

「確實有好多野，付出過都可以冇結果，但人生唔只係工作，有生活，亦有身邊嘅人，全副精力放喺工作上，都要維持同男友嘅關係，唔好為小事發脾氣、鬧佢，要學識珍惜呀！」我輕聲的說：「有人愛你、支持你，令你有動力向前係最重要！」

人生總會遇到有好有壞的時候，碰上不如意的事是會影響心情，但嘆氣後還是要過。Work-life balance指的不只是準時返工、放工、回家，專注工作的我們亦該懂得享受生活，重視家人和愛人。

面對生活上的顛簸、不順心，確是會讓人沮喪不已，但身邊人的支持就如生命中的一道光，一路伴著我們走過高山、低谷，在失意時收拾心情、優雅地離場、學習蹈光養晦；於順利之時，抱著信心，有力量一步步地開展新的目標。

這一年是豐收或是一場空，若單以工作、投資成果來衡量，都不夠全面。能活得清醒自在、減少內耗、抱著珍惜和感恩的心情，抓緊身邊重要的人和事，這一年才過得有意義！

踏入2026年，專欄將與大家暫別，聚散總有時吧。眨眼間將近11年，寫稿成了我生活的一部分，日思夜寫成了我的興趣，確是人生中一段既重要又特別的時光。



專欄裏的文章，有些是朋友的故事，不少更是我的親身體會，從當年在情海探索的輕熟女，蛻變成如今對感情倘算游刃有餘的中女，哈，這一路透過文字默默見證。



感謝DIVA給予空間，讓我表達對兩性關係的看法、對現代情愛的反思。同時亦感謝Fans與友人們多年來的支持 — 曾有中學同學任教的學生、家人的上司、我的舊同學、在專業領域略有名氣的朋友，都不約而同地說有定期追看專欄，讓我感到受寵若驚。正是讀者們的支持，不僅讓專欄一直有著不錯的人氣，更令我多年來保持著對寫作的熱情。



曾經歷過不少人和事的我，在此為大家送上衷心的寄語和祝福 — 無論在感情或生活中，順境抑或逆境，我們最該愛的始終是自己。



感謝過去，期待未來更美好的我們。