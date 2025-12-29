歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

元旦後氣溫急降，1月3日市區最低氣溫將會跌至11度！天文台:...
熱話

元旦後氣溫急降，1月3日市區最低氣溫將會跌至11度！天文台:...
開市Good Morning

重磅股派績前 把握吸納時機VS逃生門？小米遭大行唱淡 弱勢難改？騰訊音樂業績分析！
再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？
Sex & Love 港女講男

再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品
Fashion News
Trending Items
Celebrity Style

韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:官方圖片

　　時尚迷留意，又有新韓牌登陸香港！BLACKPINK Jisoo、LE SSERAFIM采源、SEVENTEEN Joshua，還有女神權恩妃熱捧的小眾潮流韓牌F.a.d，早前已正式進駐黃竹坑商場THE SOUTHSIDE，作為品牌於韓國以外首個零售點，新店主打零時差同步韓國最新三季時尚單品，不同飛到韓國，也能秒速入手偶像同款穿搭！

 

Jisoo、權恩妃同款？韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！從毛衣到手袋，盤點6大韓星同款單品

 

　　香港店同樣帶來F.a.d本季最新系列「BAND GIRL」，系列向90 年代樂團文化致敬，以柔和而沉穩的色調為基調，營造出韓式街頭的慵懶氣質。當中主打的橫紋針織衫更是向美國一代搖滾傳奇 Kurt Cobain 的「頹廢美學」致敬，以隨性不羈的風格詮釋自由靈魂！

 

在 Instagram 查看這則貼文

F.a.d（@fad_seoul）分享的貼文

 

Jisoo、權恩妃同款？韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！從毛衣到手袋，盤點6大韓星同款單品

Stripe Knit(Navy) $699

SEVENTEEN Joshua同款

(X @pledis_17 )

 

　　F.a.d 最具代表性的元素非蕾絲與蝴蝶結莫屬，就連LE SSERAFIM成員采源也是F.a.d蕾絲系列的粉絲！蕾絲與蝴蝶結往往與「甜美」、「可愛」緊密相連，但F.a.d巧妙地打造出「甜而不膩」的新風格，在可愛與個性之間取得完美平衡！

 

在 Instagram 查看這則貼文

F.a.d（@fad_seoul）分享的貼文

Sweat Shirts (Two Ribbon) (Navy) $799

LE SSERAFIM 采源同款

 

在 Instagram 查看這則貼文

F.a.d（@fad_seoul）分享的貼文

Knit Crop Hoodie Zip-Up (Sky Blue) $999

NJ Danielle 同款

 

在 Instagram 查看這則貼文

F.a.d（@fad_seoul）分享的貼文

Leather Bag(Silver) $659

IVE Gaeul同款

 

在 Instagram 查看這則貼文

F.a.d（@fad_seoul）分享的貼文

Line Logo Ball Cap  (Charcoal) $299

崔喜珍同款

 

　　除了本季主打的毛衣，皮革手袋與冷帽同樣令人心動。手袋採用純素皮革製成，包型設計低調簡約，輕鬆配搭出Simple Chic風格。冷帽則選用獨特紋理的針織布料，結合精密的提花工藝，觸感柔軟親膚，是冬日必備的單品。

 

在 Instagram 查看這則貼文

F.a.d（@fad_seoul）分享的貼文

 

　　作為全球首間海外專門店，F.a.d 香港店以Y2K色彩美學與Retro復古風格為設計主軸。撞色傢俱、黑膠唱片、錄音帶等元素交織其中；值得一提的是，店內特別設置了巨型全身鏡以及多款造型獨特的鏡面。搭配復古氛圍的裝潢，在這裡拍穿搭照絕不失手吧！

 

Jisoo、權恩妃同款？韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！從毛衣到手袋，盤點6大韓星同款單品

Jisoo、權恩妃同款？韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！從毛衣到手袋，盤點6大韓星同款單品

 

F.a.d 香港首店

地址：黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE L1層 108號鋪

時間：11:30am-9pm

 

Tags:#F.a.d#Y2K#秋冬穿搭#FASHION#韓國文化#打卡#Fashion News#Trending Items#Celebrity Style#韓牌#潮牌#穿搭#秋冬穿搭2025
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
Black Friday時尚攻略！8大電商平台優惠亮點：Farfetch半價入手Prada手袋／Lookfantastic 美妝品7折
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處