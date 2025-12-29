韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品

時尚迷留意，又有新韓牌登陸香港！BLACKPINK Jisoo、LE SSERAFIM采源、SEVENTEEN Joshua，還有女神權恩妃熱捧的小眾潮流韓牌F.a.d，早前已正式進駐黃竹坑商場THE SOUTHSIDE，作為品牌於韓國以外首個零售點，新店主打零時差同步韓國最新三季時尚單品，不同飛到韓國，也能秒速入手偶像同款穿搭！

香港店同樣帶來F.a.d本季最新系列「BAND GIRL」，系列向90 年代樂團文化致敬，以柔和而沉穩的色調為基調，營造出韓式街頭的慵懶氣質。當中主打的橫紋針織衫更是向美國一代搖滾傳奇 Kurt Cobain 的「頹廢美學」致敬，以隨性不羈的風格詮釋自由靈魂！

F.a.d 最具代表性的元素非蕾絲與蝴蝶結莫屬，就連LE SSERAFIM成員采源也是F.a.d蕾絲系列的粉絲！蕾絲與蝴蝶結往往與「甜美」、「可愛」緊密相連，但F.a.d巧妙地打造出「甜而不膩」的新風格，在可愛與個性之間取得完美平衡！

除了本季主打的毛衣，皮革手袋與冷帽同樣令人心動。手袋採用純素皮革製成，包型設計低調簡約，輕鬆配搭出Simple Chic風格。冷帽則選用獨特紋理的針織布料，結合精密的提花工藝，觸感柔軟親膚，是冬日必備的單品。

作為全球首間海外專門店，F.a.d 香港店以Y2K色彩美學與Retro復古風格為設計主軸。撞色傢俱、黑膠唱片、錄音帶等元素交織其中；值得一提的是，店內特別設置了巨型全身鏡以及多款造型獨特的鏡面。搭配復古氛圍的裝潢，在這裡拍穿搭照絕不失手吧！

F.a.d 香港首店

地址：黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE L1層 108號鋪

時間：11:30am-9pm