時尚界已進入審美疲勞時代！各大品牌新創作總監上任，只得Louis Trotter的Bottega Veneta跑出？

當外界期待Gucci前舵手Alessandro Michele入主Valentino後，將會為品牌帶來新動力，但無奈事與願違，Valentino於今年發表的財報顯示整體營收下降及高負債率，最終導致Valentino母公司Mayhoola及大股東Kering要聯合注資一億歐元救亡，Kering更推遲一年於2029年之前才會向Mayhoola收購Valentino餘下70%股份。有留意時裝潮流的人，應該都看到Alessandro Michele的Valentino並未能在市場成功引起追捧熱潮，而在早前發佈的2026春夏新系列，更看到Alessandro Michele刻意將設計低調化，此舉明顯是對應市場消費降級的一個低頭動作。

但如果再宏觀去看，其實不只是Valentino受到衝擊，其他國際品牌亦幾乎無一幸免。今年9月米蘭及巴黎時裝周，就有多位新上任創作總監發表處女作，當中最令人期待有Matthieu Blazy的Chanel、Jonathan Anderson的Dior、Pierpaolo Piccioli的Balenciaga、Demna Gvasalia的Gucci以及Louis Trotter的Bottega Veneta。

不過綜合坊間各報導及輿論，似乎就只有Louis Trotter這匹黑馬跑出，她的Bottega Veneta處女作普遍被認為是最出色的一個。雖然數十年後的Chanel亦終於下定決心改革，但Matthieu Blazy的全新Chanel也只獲得不過不失評價，而他堅決捨棄品牌經典物料tweed，亦恐怕將會為Chanel銷售帶來負面影響。而將Dior男裝複製到Dior女裝的Jonathan Anderson，雖有點新鮮感，但整體仍然欠缺創意。很多都只是贏得媒體報導篇幅，但真正贏得坊間掌聲卻一個也沒有。

我絕對相信時裝界已經進入審美疲勞時代，而罪魁禍首，是因為近年各大國際品牌都過於急功近利，追求利潤最大化及成本控制，從而不斷更換創作總監，令到品牌風格難以定位失去方向，而不斷攀升的零售價與環球經濟疲弱亦直接令很多消費者失去了購買意慾，品牌營收大減，自然又衍生再一次架構動盪，這個骨牌效應引起的審美疲勞，就是導致品牌不斷轉換設計師及品牌風格所帶來的惡果。

Gucci、Balenciaga、Dior、Chanel和Bottega Veneta的全新系列快將於1月陸續於各大店舖上架，是成是敗，消費者的反應都將會真實地呈現出來。一個品牌營運失敗，錯不在於設計師，也不錯在環境因素，所有的錯，都是因為掌權的營運者被利益冲昏頭腦，一切只講求利潤最大化，不再追求前瞻性發展。從來只有吸取教訓的人才會成長，但這些國際品牌看來到今日仍未醒悟，繼續重蹈覆轍，既然如此，是咎由自取，與人無尤。