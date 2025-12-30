歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
十一月
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾 九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARA...
推介度：
25/11/2025 - 01/01/2026
免費
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 29/03/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯
Dining

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　祝大家新年快樂！12月，應該吃了不少西餐、聖誕大餐、節慶派對輪番上陣，應該開始想念起熟悉的粵菜口味。粵菜不像西餐，西餐當然對烹調技巧也有極高要求，但環境浪漫一些、擺盤如珠寶般，便能加分。而粵菜，即使賣相做得天花龍鳳，大廚的經驗技巧決定客人的滿足度。數月前，與明閣的曾超敬師傅交流粵菜承傳的見解，更深刻感受到這位資深名廚對粵菜的熱誠與孜孜不倦，那份謙虛坦率的態度令人敬佩。最近，曾師傅又為明閣推出多款新菜式，當然要立即捧場，支持這份對傳統的堅持與創新！

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

灣仔明閣整體色調採用柔和的米白、淺灰、木色，讓人感覺寧靜而不壓迫。

 

　　曾師傅由廚房學徒出身，曾現在已擁有約50年烹飪經驗，屬於粵菜界泰斗級人馬。2004年加入旺角朗豪酒店（現為香港康得思酒店）明閣，擔任行政總廚長達9年。後來赴澳洲、瑞士和中國內地發展，累積國際經驗達7年。2020年，明閣於灣仔鷹君中心開業，曾師傅榮歸故里，出任廚藝總監（Culinary Director），帶領團隊繼續傳承粵菜精髓，將粵菜提升至優雅精緻的更高境界。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

室內藝術牆飾及描繪不同人物的畫作，象徵中菜文化中「食」連結人與人的溫暖。

 

　　在曾師傅身上，認識何為「千錘百鍊」。每間酒樓中菜也提供的乾炒牛河，曾師傅將「鑊氣」化成看得見的視覺效果。剛離火上碟的乾炒牛河，外表看似平靜，絲毫未見煙氣升騰。以筷子輕輕一撥，頓時一股熱氣隨白煙從內層飄出，還有撲鼻的濃郁香氣。曾師傅說：「鑊氣便是在燶與未燶之間的平衡。」這次來明閣，試的是新菜式，但也忍不住要encore乾炒牛河！

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

曾超敬師傅屬於粵菜界泰斗級人馬。

 

　　頭盤先來點熟悉的，極品蜜汁叉燒是餐廳的招牌經典之一，肥瘦比例均衡，外表色澤晶瑩透亮，表面烤至微微焦香，帶有誘人的蜜汁光澤與輕微燶邊，內裡肉質軟腍多汁，蜜汁甜香滲透每絲肉纖。而開心果茸醋香柚皮真的出色，老菜新做，更加入開心果等潮流元素。厚身的柚皮經過繁複去苦、浸泡、煨煮等工序，使柚皮軟腍入味。最有趣，外層裹漿脆炸，鬆化薄脆，中間棉滑多汁，口感極之豐富。加上細膩磨碎的開心果茸，帶來堅果香氣和綠色點綴，將懷舊粵菜做得精緻有趣。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

開心果茸醋香柚皮、極品蜜汁叉燒

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

極品蜜汁叉燒

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

開心果茸醋香柚皮

 

　　接下來兩款新點心有黑金帶子醉蝦餃和雪山竹炭叉燒包，黑金帶子醉蝦餃外層黑得發亮，配上金色點綴，賣相高貴。皮薄餡靚，當中的帶子鮮味十足，最驚喜是加入了醉蝦，花雕酒香清雅不濃烈，剛好帶出蝦肉與帶子的鮮美。至於雪山竹炭叉燒包，面層如雪山包，咬下便發覺夾心一層為竹炭包，口感鬆化輕盈，中間的叉燒帶有蜜香甜腴，美味！

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

黑金帶子醉蝦餃 $38/件

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

雪山竹炭叉燒包 $98/3件

 

　　粵菜的一碗湯，又溫暖又治療。曾師傅在這個冬天設計了野生紅菇炖鮮鮑雞湯，湯色呈清澈金黃帶紅，入口，甜香鮮美入心。師傅選用珍稀紅菇，搭配鮑魚及鮮雞，慢火長時間燉製而成。紅菇帶獨特山野大地甜香、鮮鮑軟嫩彈牙，加上雞鮮精華入味，充滿大地甘美、鮑魚海洋鮮味與雞的溫潤。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

野生紅菇炖鮮鮑雞湯 $238/位

 

　　來到主食，更是驚喜連連！脆皮花膠或許不是新鮮事，但做得如此出色，真是不多。明閣的脆皮花膠外層薄脆，沒有一絲油膩。只要絲毫油膉，便會破壞花膠細膩的口味。花膠軟糯恰到，帶著豐富膠質，卻不過份漿口。魚子醬帶出海洋風味，更大亮點是以蒸製得來的乾貝清汁，鮮腴高貴，拌著脆皮花膠一起入口，把粵菜的海味精髓提升至前所未有的層次。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

魚子醬脆皮花膠乾貝清汁（圖為半份）

 

　　白胡椒龍蝦汁焗小青龍伴脆腸粉，單聽名字已夠吸引。廣東人用白胡椒最為得心應手，而白胡椒比起黑胡椒更幽香優雅。白胡椒龍蝦汁焗小青龍鮮香過人，火喉精準，每口龍蝦肉爽口彈牙，實在卻不硬實。精妙之處，脆腸粉香口帶脆之外，吸收了白胡椒龍蝦汁，香口得很，真想要求師傅增加。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

白胡椒龍蝦汁焗小青龍伴脆腸粉

 

　　灣仔明閣的珊瑚素心燕是曾超敬師傅的經典素食創意菜之一，為餐廳開業時特別設計的特色菜式。這道菜以細嫩冬瓜絲為基底，雕琢成圈狀或精緻造型，中央扒上雪耳（白木耳）碎與紅蘿蔔茸熬製的濃郁上湯汁。紅蘿蔔茸帶來鮮豔珊瑚紅色澤與自然甜香，雪耳則提供膠質嫩滑、微微脆口的質感，湯汁清鮮濃郁，層次分明。入口先嚐冬瓜絲的清爽多汁，再湧現雪耳與紅蘿蔔的柔滑甘美，整體口感輕盈細膩，完美模仿真燕窩的嫩滑彈牙，卻全素無葷。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

珊瑚素心燕

 

　　乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁將傳統乾燒遼參技法與創新元素完美結合，主材為優質遼寧遼參，經長時間發製後乾燒入味，口感爽彈厚實、膠質豐富卻不黏膩。師傅以秘製鮑汁（上等鮑魚熬製）燴煮絲苗白飯，使米粒充分吸汁，粒粒分明、鮮甜濃郁，再輕煎至底部形成金黃脆米，充滿鍋巴香。菜式另外伴以新鮮甜豆仁，平衡遼參的豐腴與鮑汁的濃鮮。

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁

 

　　甜品為薑汁黑糖桃膠奶凍，奶凍的軟滑與桃膠的彈牙，再湧現薑汁的微辣暖意與黑糖的回甘，層次豐富，清甜不膩，餘韻帶輕微暖胃效果。在這個冬天，簡單幸福！

 

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯

薑汁黑糖桃膠奶凍

 

明閣（灣仔）

價錢：午市套餐由$488起、全日套餐$1,088起

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心2樓

電話：2878 1212／6293 4124（WhatsApp）

營業時間：星期一至五及公眾假期前夕 11:30am-2:30pm、6pm-11pm；星期六、日及公眾假期 11am-3pm、6pm-10pm

 

Tags:#明閣（灣仔）#明閣#灣仔#鷹君中心#美食地圖#Dining#粵菜#中菜
Add a comment ...Add a comment ...
太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵
更多Yan Can Taste文章
太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處