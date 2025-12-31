歡迎回來

Facebook Instagram
把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示
Love Philosophy

把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　2025年要過去了！這一年你過得好嗎？

 

　　要實踐的東西，達成了嗎？要放下的人，放下了嗎？要修補的關係，修補到嗎？要學習的課題，學得懂嗎？要扛起的重擔，挺得住嗎？要承受的痛苦，捱得過嗎？

 

　　自去年初，便聽說從2024算起的20年是玄學上所云的「九運」，2025開始便正式踏進高峰。有人說災變頻繁，也暗地清算一些單靠運氣、實力不足的人事物，寄語我們要謹言慎行，增進能力來抵禦周遭變化。無論相信與否，我只知道持守努力、善良和布施，總不會有錯。

 

　　的而且確，過去一年無論我們本土或是其他國家，也發生過許多大大小小的不幸事故，既有天災，也有人禍，預言中的末日雖未有發生，卻不代表我們就能一直安然無恙。心靈雞湯經常教我們要「把每天當成最後一天」，「活成自己喜歡的模樣」，以前總覺得這些句子很矯情，但這一年的經歷，卻叫我們深切體會何謂「珍惜」。

 

　　一整年下來，苦日子可能比快樂還要多，然而，嘗試在苦難當中尋找可喜之處，有時候仍能稍稍填補內心的空洞。

 

　　如果大家喜歡看韓劇，必定知道韓國藝人金宇彬和申敏兒這一對。他們自模特兒時期合作拍攝廣告而相識相戀，其後雙雙以演員身份正式出道，打從一開始便落落大方公開戀情，藉以杜絕那些不必要的緋聞。

 

　　正當兩人開始嶄露頭角，金宇彬卻患了鼻咽癌，而本來已在「女一」行列的申敏兒，立即暫退幕前工作，全心照顧病塌中的男友。對於女星來說，青春和機會非常珍貴，但她卻毫不猶豫選擇了愛情。

 

　　太喜歡這對戀人了，我一直默默祝福金宇彬要好起來。等了數年，終於傳來他病癒復出的消息，看見他依舊帥氣，好像從沒發生過甚麼似的。然而，從一些訪問當中，他提及到化療所承受的痛，已痛到記不清了；曾經被醫生判定可能只剩半年壽命的人兒，還是妥妥的挺過去了。

 

　　與他同行的，除了女友之外，還有一直欣賞他的導演，不顧一切把電影拍攝無限期押後，就是要等到這位他心目中最合適的男主角。患病了，金宇彬一邊接受治療，一邊重拾生活規律，終於把健康喚回來，得以延續他最喜歡的演藝工作。

 

　　剛過去的12月，相戀逾10年的金宇彬與申敏兒終於成婚，算是為這跌宕的一年帶來振奮人心的消息。作為旁觀者，我也能感受到那一種在瀕臨絕望邊緣重新活過來的快樂。

 

　　愛，永遠都是最好的藥。

 

　　或許這一刻我們都過得很吃力，但請好好記住，這是修煉的過程，撐得過去，便能找到出路。如果你的日子過得還好，也請給予身邊需要幫助的朋友多一點愛，多一點援助和支持。

 

　　我相信否極泰來，2026年請多多指教！

 

