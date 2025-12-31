歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

害蟲出沒|打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
醫學通識 健康解「迷」

害蟲出沒|打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
年末衣櫥斷捨離:新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
Fashion 內衣密語

年末衣櫥斷捨離:新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
2026年我對樓市的十大忠告
財富管理 樓市點評

2026年我對樓市的十大忠告
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！
Editor’s Pick
Makeup

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

TEXT:Christy Yiu

　　新年新開始，又是時候換上新打扮、新氣場！無論是趕著搭地鐵的上班日，還是週末逛街的閨蜜聚會，一支好用又耐看的唇膏，除了能為妝容添上神采，亦能為新一年的自己打打氣。在一眾唇膏新品中，今期編輯部就為大家挑選出主打持久+舒適的人氣好推介，讓你隨時隨地都能展現好氣息！

 

#1 Tom Ford全新黑金細管柔霧唇膏

 

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

 

　　TOM FORD今季推出全新的黑金細管柔霧唇膏，主打柔滑細膩的霧面質地，配合獨家研發的柔焦霧化科技，上唇質感不會過分乾燥，是沙漠唇女生的救星！系列共有10款色調，靈感來自伸展台上的性感與優雅，唇膏管外型設計俐落，黑金配色高貴有品味，放進小包也毫不佔位。秋冬必備色號有110 Blush Absolute 知性裸粉，溫柔又顯氣質；112 Pink Suede 暖玫瑰，柔和不挑膚色；113 Cashmere Suede 高級裸米，實用百搭；115 Honeyed Mink 紅茶啡色，溫暖兼耐看。

 

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

TOM FORD 黑金細管柔霧唇膏 $395

 

查詢／購買：TOM FORD

 

#2 DIOR幸運珍藏版傲姿唇膏 

 

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

 

　　DIOR的傲姿唇膏有多人氣，相信也不用多說了吧！今季品牌推出特別版的「幸運唇膏」，以Dior先生鍾愛的幸運星、心形、四葉草和數字8為靈感，由彩妝創作及形象總監Peter Philips打造一系列化身幸運符的限定珍藏版。4款高級訂製唇膏外殼配搭同樣飾上幸運符的唇膏芯，共有8款色號以供選擇，當中802 Red Passion是Peter Philips的私心推薦之一，一抹柔和的奶茶紅色，低調色澤適合日常妝容，是容易駕馭之選。

 

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

DIOR 傲姿唇膏 $390

 

查詢／購買：DIOR

 

#3 NARS 全新升級 Afterglow 悅光護唇膏

 

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

 

　　若偏好自然水潤質感，NARS的Afterglow系列會是編者首選。品牌1月將會推出全新升級配方的Afterglow悅光護唇膏系列，新配方加入獨家Moisture-Locking Blend 保濕鎖水配方，滋養同時撫平唇紋，既能單獨使用，亦可疊塗上妝，質感透薄輕盈。人氣色調有乾燥玫瑰色的DOLCE VITA以及蜜桃粉紅色帶金色珠光的皇牌ORGASM，十分適合上班或約會淡妝容，自然又顯色！

 

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

NARS 全新升級Afterglow 悅光護唇膏 $270

 

查詢／購買：NARS

 

Tags:#2026#Tom Ford#NARS#唇膏#唇妝#DIOR#Editor’s Pick#Makeup
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
一盒收藏Dior經典！開箱 Dior Le 30 Montaigne 聖誕倒數月曆，香氛與美妝的節日盛宴
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處