新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！

新年新開始，又是時候換上新打扮、新氣場！無論是趕著搭地鐵的上班日，還是週末逛街的閨蜜聚會，一支好用又耐看的唇膏，除了能為妝容添上神采，亦能為新一年的自己打打氣。在一眾唇膏新品中，今期編輯部就為大家挑選出主打持久+舒適的人氣好推介，讓你隨時隨地都能展現好氣息！

#1 Tom Ford全新黑金細管柔霧唇膏

TOM FORD今季推出全新的黑金細管柔霧唇膏，主打柔滑細膩的霧面質地，配合獨家研發的柔焦霧化科技，上唇質感不會過分乾燥，是沙漠唇女生的救星！系列共有10款色調，靈感來自伸展台上的性感與優雅，唇膏管外型設計俐落，黑金配色高貴有品味，放進小包也毫不佔位。秋冬必備色號有110 Blush Absolute 知性裸粉，溫柔又顯氣質；112 Pink Suede 暖玫瑰，柔和不挑膚色；113 Cashmere Suede 高級裸米，實用百搭；115 Honeyed Mink 紅茶啡色，溫暖兼耐看。

查詢／購買：TOM FORD

#2 DIOR幸運珍藏版傲姿唇膏

DIOR的傲姿唇膏有多人氣，相信也不用多說了吧！今季品牌推出特別版的「幸運唇膏」，以Dior先生鍾愛的幸運星、心形、四葉草和數字8為靈感，由彩妝創作及形象總監Peter Philips打造一系列化身幸運符的限定珍藏版。4款高級訂製唇膏外殼配搭同樣飾上幸運符的唇膏芯，共有8款色號以供選擇，當中802 Red Passion是Peter Philips的私心推薦之一，一抹柔和的奶茶紅色，低調色澤適合日常妝容，是容易駕馭之選。

查詢／購買：DIOR

#3 NARS 全新升級 Afterglow 悅光護唇膏

若偏好自然水潤質感，NARS的Afterglow系列會是編者首選。品牌1月將會推出全新升級配方的Afterglow悅光護唇膏系列，新配方加入獨家Moisture-Locking Blend 保濕鎖水配方，滋養同時撫平唇紋，既能單獨使用，亦可疊塗上妝，質感透薄輕盈。人氣色調有乾燥玫瑰色的DOLCE VITA以及蜜桃粉紅色帶金色珠光的皇牌ORGASM，十分適合上班或約會淡妝容，自然又顯色！

查詢／購買：NARS