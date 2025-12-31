歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
Insider
Inner Beauty

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

內衣密語
Lisa Cheng
內衣密語

　　每逢跨年夜，我總會靜下心來問自己：「新的一年，我想成為怎樣的自己？」

 

　　這些年，我深刻體會到，真正的改變，從來不是靠一張清單或一時衝動，而是來自每天最貼近自己、最誠實的選擇。作為 Sheer 的創辦人，我始終相信，唯有「內在的力量」才能成就真正的自在與自信。因此，從2026年開始，我想邀請你，和我一起從「內」出發，為自己開啟一段更閃耀、更自在的新旅程。

 

衣櫥斷捨離，讓空間與心靈同步清爽

 

　　新的一年，我都會整理內衣抽屜，和那些鬆垮、變形、不再合身的內衣說再見。每年的第一日，我都會打開抽屜問自己：「這件內衣，還適合現在的我嗎？」

 

　　研究顯示，整理衣櫥有助於減輕心理壓力，而我更相信，當我們只留下那些真正讓自己感到舒適的內衣，往後的每一個早晨都會更從容、更有力量地面對每日的挑戰。這不只是為了騰出空間，更是一場對自我價值的溫柔對話，是令心靈騰出更多可能性的開始。

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Natori | Feathers Contour Plunge Bra

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Chantelle | Norah Chic Covering T-Shirt Bra

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Skarlett Blue | Breathless Multi Way Push Up Bra

 

舒適至上：讓貼身的感受，成為生活品質的導航

 

　　我們每天穿著內衣的時間，其實遠比想像中還要長。它不該是讓人感到壓迫的束縛，而應該是我們最親密、最懂我們的生活夥伴。

 

　　對我而言，一件真正合身的內衣，是令身心穩定的秘密盟友，所以它不該讓你分心、不適的服飾，反而應該在無聲無息中，支撐你的每一個動作，成就你舉手投足間的自信與自在。當你不再需要時刻調整肩帶、不再為鋼圈的壓迫感到煩躁，你會驚喜地發現：原來舒適的力量，能讓你更專注於當下，更堅定地朝目標前行。

 

　　這也是為甚麼在 Sheer，我們總是堅持：內衣應該「舒適到讓你忘了它的存在」。因為真正的舒適，不是讓你感覺到它，而是讓你無需感覺它。它默默陪伴你，讓你把注意力放在生活上的每個時刻和細節，而不是衣物的存在感。穿上對的內衣，你不只是穿得舒服，更是在為自己撐起一份穩定與力量，迎接每日各個嶄新的挑戰。

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Chantelle | SoftStretch Power Bralette

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Chantelle | Muse Push Up Bra and Shorty Set

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Chantelle | Fleurs Signature Half-cup Underwire Bra and Tanga Set

 

自我寵愛：為自己投資一份低調的奢華

 

　　我始終相信，真正的奢華從不喧嘩，而是藏在只有自己才懂的細節裡。像是一件觸感柔滑如絲、搭配低調卻精緻手工蕾絲的內衣，當你穿上它的那一刻，不需要任何人看見，你已經在用行動溫柔地擁抱自己。

 

　　選擇這樣專屬於自己的精緻，是一種無聲的宣言——「我值得被好好對待。」這份來自內心的肯定，不僅讓你感受到被愛的溫度，更會悄悄轉化為面對世界的底氣與力量。因為當你願意為自己投資、為自己用心，你也正在練習一種最深層的自我珍視。

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Kiki de Montparnasse ｜ Lace Inset Balconette Bra and G-String Set

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Kiki de Montparnasse ｜Camille Longline Bra and Panty Set

 

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

Fleur du Mal ｜Frankie Lace Seduce U-Plunge Bra and Thong Set

 

　　在新一年，讓我們從最貼身的選擇開始，用煥然一新的內在美學，迎接充滿無限可能的2026，為自己打造一個更自在、更閃耀的新一年！

 

Tags:#內衣#衣櫥斷捨離#Sheer#Lingerie#Inner Beauty#斷捨離#Insider
Add a comment ...Add a comment ...
內衣的冬日戀曲：從經典不敗的黑色蕾絲到透視單品，4大風格讓感情升溫！
更多內衣密語文章
內衣的冬日戀曲：從經典不敗的黑色蕾絲到透視單品，4大風格讓感情升溫！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處