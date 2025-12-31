年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！

每逢跨年夜，我總會靜下心來問自己：「新的一年，我想成為怎樣的自己？」

這些年，我深刻體會到，真正的改變，從來不是靠一張清單或一時衝動，而是來自每天最貼近自己、最誠實的選擇。作為 Sheer 的創辦人，我始終相信，唯有「內在的力量」才能成就真正的自在與自信。因此，從2026年開始，我想邀請你，和我一起從「內」出發，為自己開啟一段更閃耀、更自在的新旅程。

衣櫥斷捨離，讓空間與心靈同步清爽

新的一年，我都會整理內衣抽屜，和那些鬆垮、變形、不再合身的內衣說再見。每年的第一日，我都會打開抽屜問自己：「這件內衣，還適合現在的我嗎？」

研究顯示，整理衣櫥有助於減輕心理壓力，而我更相信，當我們只留下那些真正讓自己感到舒適的內衣，往後的每一個早晨都會更從容、更有力量地面對每日的挑戰。這不只是為了騰出空間，更是一場對自我價值的溫柔對話，是令心靈騰出更多可能性的開始。

舒適至上：讓貼身的感受，成為生活品質的導航

我們每天穿著內衣的時間，其實遠比想像中還要長。它不該是讓人感到壓迫的束縛，而應該是我們最親密、最懂我們的生活夥伴。

對我而言，一件真正合身的內衣，是令身心穩定的秘密盟友，所以它不該讓你分心、不適的服飾，反而應該在無聲無息中，支撐你的每一個動作，成就你舉手投足間的自信與自在。當你不再需要時刻調整肩帶、不再為鋼圈的壓迫感到煩躁，你會驚喜地發現：原來舒適的力量，能讓你更專注於當下，更堅定地朝目標前行。

這也是為甚麼在 Sheer，我們總是堅持：內衣應該「舒適到讓你忘了它的存在」。因為真正的舒適，不是讓你感覺到它，而是讓你無需感覺它。它默默陪伴你，讓你把注意力放在生活上的每個時刻和細節，而不是衣物的存在感。穿上對的內衣，你不只是穿得舒服，更是在為自己撐起一份穩定與力量，迎接每日各個嶄新的挑戰。

自我寵愛：為自己投資一份低調的奢華

我始終相信，真正的奢華從不喧嘩，而是藏在只有自己才懂的細節裡。像是一件觸感柔滑如絲、搭配低調卻精緻手工蕾絲的內衣，當你穿上它的那一刻，不需要任何人看見，你已經在用行動溫柔地擁抱自己。

選擇這樣專屬於自己的精緻，是一種無聲的宣言——「我值得被好好對待。」這份來自內心的肯定，不僅讓你感受到被愛的溫度，更會悄悄轉化為面對世界的底氣與力量。因為當你願意為自己投資、為自己用心，你也正在練習一種最深層的自我珍視。

在新一年，讓我們從最貼身的選擇開始，用煥然一新的內在美學，迎接充滿無限可能的2026，為自己打造一個更自在、更閃耀的新一年！