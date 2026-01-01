一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！

選擇A的朋友：

聖杯九（Nine of Cups）

恭喜你抽到聖杯九（Nine of Cups）這張超級幸運的「願望卡」！在塔羅牌中，被譽為最令人開心的牌之一，象徵情感上的極致滿足、內心湧現的喜悅以及對當下生活的感激與成就感。這張牌告訴你，把握得好2026年將是你內心豐盛、自我實現的一年。

年頭時，你會特別充滿活力與自信，適合預先定立一些有挑戰性的目標——難度高一點都完全不要緊！因為你會很積極地嘗試新事物，有清晰的方法和強大動力推動自己前行。只要年初做好充分準備，並keep住那股衝勁，整年必定過得非常充實。

最值得高興的是，你喜歡和重視的人一同分享美好時刻，透過達成目標，逐步找到內在的自我滿足，而不是依賴他人或物質來填補空虛。這是追求真正幸福的關鍵。

輔助建議：死亡（Death，編號XIII）

另外，輔助牌死亡（Death，編號XIII）雖然經常被誤會為負面，其實它代表深刻的轉變、舊事物的結束，以及美好的重生！要讓2026年達成更多目標，建議你改善一兩個壞習慣。除了外在目標，內在的自我修行同樣十分緊要。

選擇B的朋友：

錢幣四（Four of Pentacles）

象徵穩定、安全感、物質上的掌控與積累。這張牌描繪緊緊抱住錢幣，代表你已經擁有一定的基礎，並希望謹慎守護，避免任何風險。

2026年，你的目標核心就是追求財務與生活的穩定。建議年頭優先定立好理財模式、儲蓄方向、投資規劃等，按照自己的計劃好好善用已有資源。同時要學會適度放開，讓穩健的性格成為成長的助力，而非束縛。

輔助建議：權杖王牌（Ace of Wands）

這張充滿火元素的王牌帶來新行動起點！今年你會有可能「接棒」，也不想辜負別人對你的期望。可能突然冒出很多新念頭，雖然未知能否完全實行，但一切皆有可能！建議在日常中增加運動量，從挑戰中鍛鍊身心，不僅強健體魄，更能點燃內在熱情，使你更勇敢地迎接新機會。

選擇C的朋友：

聖杯王牌（Ace of Cups）

聖杯王牌（Ace of Cups）是塔羅牌中最純粹、溫暖的情感牌之一，有象徵新希望的開始、靈感湧現，以及無條件的付出。要有心理準備今年付出才可以抓到更多機會，但如果你角色經常需要獻策brainstorm、策劃或創作者，這張牌會特別增強你的想像力，創意力源源不絕！

要真正開啟這隻聖杯，需要發揮你冷靜而敏銳的觀察力，作出真誠準確的判斷。裝備自己迎接這一年，最關鍵是培養「相信自己」的決心——因為你有時會缺乏自信，容易質疑自己，這正是需要突破的地方。

輔助建議：權杖七（Seven of Wands）

這張牌象徵頑強防衛與勇氣，一人站在高地抵禦挑戰，只需堅守信念就能勝出。它完美補足聖杯的柔軟能量：面對競爭、外界阻力或內在懷疑時，勇敢站出來守護自己的靈感與情感。你將不僅守住內心聖杯，還能讓創意在挑戰中綻放！

這一年你會發現自己比想像中更有力量，更有光芒！