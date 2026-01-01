歡迎回來

玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門官也街氹仔街市重開|新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖...
一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
Horoscopes

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！

牌緣指引
身心靈塔羅師美子
牌緣指引

　　一年之計在於春，年頭計劃好，減少行錯路，容易事半功倍，踏入2026年，相信大家都會想知，如何裝備自己迎接新開始？
 

　　邀請大家在以下3個選項中，以直覺選出認為最適合自己的塔羅牌。

 

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！

 

Tags:#占卜#塔羅#運程#塔羅牌#2026年運程#新開始#目標#計劃#挑戰#Horoscopes
