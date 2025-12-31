Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

若說舞蹈電影的代表作，在我腦中浮現的也許是 Natalie Portman的《黑天鵝》與Christina Aguilera 的《Burlesque》。直到月初在日本車站，偶然看到《10DANCE》的Netflix真人版電影廣告，《10》這漫畫在大學時略聞一二，不以過度情色為賣點、而是偏向「禁慾系」聞名。然而一聽到是改編成真人版電影，難免貼上「氛圍濃厚」的標籤。回港後抱著沒期望的心態去把電影看一遍，卻意外地對故事著迷，甚至忍不住把漫畫也完整讀了一遍。

《10DANCE》由漫畫改編成真人版電影，故事圍繞日本拉丁舞冠軍鈴木信也（竹內涼真 飾）和日本標準舞冠軍杉木信也（町田啓太 飾），二人本來是互不干擾的舞者，但直到一次比賽後鈴木收到杉木的邀約，一同挑戰「十項舞蹈錦標賽」，他們須互相教導對方擅長的舞蹈，在過程中逐漸對彼此產生微妙的好感，因而牽上了紅線。

「如果華爾滋是高雅的求愛，那麽拉丁舞就是赤裸裸的情慾。」

《10》前半以兩位主角的隔閡為起點，隨著拉丁舞與標準舞的交錯，他們逐漸跨越陌生，走向彼此的世界。鈴木在教授杉木拉丁舞時說過「如果華爾滋是高雅的求愛，那麽拉丁舞就是赤裸裸的情慾」。二人互相了解後，發覺開始對對方產生的依賴與佔有慾。但人類的感情有時就像刺蝟取暖一樣，太近會被刺傷，太遠又會冷，走得太近只會傷害到對方的感情，留下一份刻骨銘心的痛苦。這份相愛相殺的感情，正正是吸引編者對這作品迷戀之處。

「舞蹈最重要的不是技巧，也不是體力，而是愛。」

當技巧被磨練至極致，但缺乏愛的注入，舞者只是空洞的軀殼。杉木執著於技巧的完美，舞姿嚴謹而精緻；鈴木的拉丁舞卻燃燒著愛與激情，自由奔放。那正正是標準舞與拉丁舞的反差吧。

鈴木仰望杉木的無瑕舞姿，杉木則嚮往鈴木的自由，兩人雖深深仰慕彼此，卻因競爭的身份築起高牆，只能隔著距離默默凝視對方的光芒。

「光是牽起手，我就能感受到他的情緒。」

虐心的愛往往最讓人「頂癮」。《10》情慾鏡頭並不如傳統耽美作品般直白繁多，反而以點到即止的手法，留下無窮餘韻，令觀眾心癢難耐。雖編者並非耽美愛好者，卻仍被作品中那股如碳酸般的細膩刺激所打動，對兩位主角更添憐惜。《10》分鏡與色調映照出兩人的內心世界，將壓抑與渴望交織成一種獨特的氛圍。

若要選出最令人難忘的一幕，必定是地鐵裡杉木奮力追回鈴木的場景——那股壓抑後的爆發情感，令人屏息。至於後續的劇情走向，還是留待大家自己發掘，去感受那份情感與激情。

《10DANCE》

串流平台：Netflix