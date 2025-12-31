歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯
Movie & Drama
Culture

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:Netflix JP

　　若說舞蹈電影的代表作，在我腦中浮現的也許是 Natalie Portman的《黑天鵝》與Christina Aguilera 的《Burlesque》。直到月初在日本車站，偶然看到《10DANCE》的Netflix真人版電影廣告，《10》這漫畫在大學時略聞一二，不以過度情色為賣點、而是偏向「禁慾系」聞名。然而一聽到是改編成真人版電影，難免貼上「氛圍濃厚」的標籤。回港後抱著沒期望的心態去把電影看一遍，卻意外地對故事著迷，甚至忍不住把漫畫也完整讀了一遍。

 

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

《10DANCE》Poster

 

　　《10DANCE》由漫畫改編成真人版電影，故事圍繞日本拉丁舞冠軍鈴木信也（竹內涼真 飾）和日本標準舞冠軍杉木信也（町田啓太 飾），二人本來是互不干擾的舞者，但直到一次比賽後鈴木收到杉木的邀約，一同挑戰「十項舞蹈錦標賽」，他們須互相教導對方擅長的舞蹈，在過程中逐漸對彼此產生微妙的好感，因而牽上了紅線。

 

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

《10DANCE》劇照

 

「如果華爾滋是高雅的求愛，那麽拉丁舞就是赤裸裸的情慾。」

 

　　《10》前半以兩位主角的隔閡為起點，隨著拉丁舞與標準舞的交錯，他們逐漸跨越陌生，走向彼此的世界。鈴木在教授杉木拉丁舞時說過「如果華爾滋是高雅的求愛，那麽拉丁舞就是赤裸裸的情慾」。二人互相了解後，發覺開始對對方產生的依賴與佔有慾。但人類的感情有時就像刺蝟取暖一樣，太近會被刺傷，太遠又會冷，走得太近只會傷害到對方的感情，留下一份刻骨銘心的痛苦。這份相愛相殺的感情，正正是吸引編者對這作品迷戀之處。

 

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

《10DANCE》劇照

 

「舞蹈最重要的不是技巧，也不是體力，而是愛。」

 

　　當技巧被磨練至極致，但缺乏愛的注入，舞者只是空洞的軀殼。杉木執著於技巧的完美，舞姿嚴謹而精緻；鈴木的拉丁舞卻燃燒著愛與激情，自由奔放。那正正是標準舞與拉丁舞的反差吧。

 

　　鈴木仰望杉木的無瑕舞姿，杉木則嚮往鈴木的自由，兩人雖深深仰慕彼此，卻因競爭的身份築起高牆，只能隔著距離默默凝視對方的光芒。

 

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

《10DANCE》劇照

 

「光是牽起手，我就能感受到他的情緒。」

 

　　虐心的愛往往最讓人「頂癮」。《10》情慾鏡頭並不如傳統耽美作品般直白繁多，反而以點到即止的手法，留下無窮餘韻，令觀眾心癢難耐。雖編者並非耽美愛好者，卻仍被作品中那股如碳酸般的細膩刺激所打動，對兩位主角更添憐惜。《10》分鏡與色調映照出兩人的內心世界，將壓抑與渴望交織成一種獨特的氛圍。

 

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

《10DANCE》劇照

 

　　若要選出最令人難忘的一幕，必定是地鐵裡杉木奮力追回鈴木的場景——那股壓抑後的爆發情感，令人屏息。至於後續的劇情走向，還是留待大家自己發掘，去感受那份情感與激情。

 

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯

《10DANCE》劇照

 

《10DANCE》

串流平台：Netflix

 

Tags:#Netflix#10 Dance#町田啓太#竹內涼真#日本電影#Movie & Drama#影評
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
稻浪與海風：台東池上秋收與香港鹽田梓的藝術對話
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處