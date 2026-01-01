歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

胃癌警示|29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習...
醫學通識 健康解「迷」

胃癌警示|29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習...
從女兒教育基金到嫁妝的「無憂」規劃
財富管理 財智談

從女兒教育基金到嫁妝的「無憂」規劃
政經專訪

【一本萬利】持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股 #林本利 （繁體字幕）
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要
Sex Tips

新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要

男男女女‧「嘉」點情趣
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
男男女女‧「嘉」點情趣

　　新年快樂！踏入2026年，希望各位單身朋友能順利找到新戀情！今集「男男女女 嘉點情趣」請來婚配公司 Lunch Actually 的區域總經理 Yvonne，為大家解答一眾行業相關的迷思：究竟哪些人會找婚配公司？女士們心目中的身高合格線是多少？太多「離地」的期望，只會愈多失望？事不宜遲，有請Yvonne！

 

 

特別鳴謝：Lunch Actually

 

Read more：

專家拆解交友App現象！大部分玩家係為咗咁！「約炮清單」有咩選項？$4,000萬網上交友騙案如何煉成？甚麼令受害人陷入「痴迷」？

 

交友App學者分析成功必殺技！Profile pic必備這些元素！第一句咁講最得體！傾幾多日出嚟見面最好？

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

Tags:#男男女女#兩性關係#情趣#關係#戀愛#愛情#接吻#侯嘉明#利嘉敏#男女關係#聖誕節2025#2026#新年#Lunch Actually#約會公司#交友#婚配公司#婚配#Christmas2025#christmaslove2025#愛情故事#love story#ChristmasStory
Add a comment ...Add a comment ...
月經羞辱：負評、標籤經期女性！月經期間不可洗澡、尼泊爾「月經小屋」超誇張？國際培幼會（香港）總幹事：應設立月經友善空間！
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
月經羞辱：負評、標籤經期女性！月經期間不可洗澡、尼泊爾「月經小屋」超誇張？國際培幼會（香港）總幹事：應設立月經友善空間！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處