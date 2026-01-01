新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要

新年快樂！踏入2026年，希望各位單身朋友能順利找到新戀情！今集「男男女女 嘉點情趣」請來婚配公司 Lunch Actually 的區域總經理 Yvonne，為大家解答一眾行業相關的迷思：究竟哪些人會找婚配公司？女士們心目中的身高合格線是多少？太多「離地」的期望，只會愈多失望？事不宜遲，有請Yvonne！

特別鳴謝：Lunch Actually

