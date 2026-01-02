歡迎回來

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？
Insider
Trending Items
Fashion News

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

TEXT:Christy YiuPHOTO:Pinterest

　　迎來 2026 年，除了新年新希望，當然也要為了衣櫥注入新靈感！一如以往，Pinterest 最新釋出的《2026 年流行趨勢報告》，再次成為潮人們的靈感寶庫。這兩年大熱的Y2K街頭風、Sport Chic，還有校園風等潮流趨勢，還會繼續霸佔版面嗎？今年的蕾絲與復古美學，又將如何走進我們的日常穿搭？

 

在 Instagram 查看這則貼文

Pinterest（@pinterest）分享的貼文

 

#1 Laced Up蕾絲熱潮

 

　　蕾絲花邊熱潮將在2026年強勢回歸，帶來意想不到的優雅！Pinterest趨勢顯示，蕾絲材質將融入飛行員夾克、丹寧褲、男裝領口等日常設計，就連手機殼也將採用鉤編工藝。看來在今年，Z世代和千禧世代的穿搭中，將會充斥著蕾絲元素！

 

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

 

#2 Glamoratti 80 年代奢靡感

 

　　誇張剪裁、樽領衫、粗獷珠寶…… 這種帶80年代色彩的「Glamoratti」 穿搭將成今年大熱！與過往的Quiet Luxury形成鮮明對比，Glamoratti主打強勢感的服裝，讓人夢回舊年代：是因為經濟與局勢不穩定，才要透過誇張的服飾尋求安全感嗎？

 

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

 

#3 Gimme Gummy童趣果凍軟糖

 

　　果凍與軟糖質感的設計，將會讓大家在忙碌的生活步伐中，找回久違的快樂！QQ 軟糖感成為Gen Z新寵，像是可彎曲的手機殼、彈性腮紅膏，益生菌軟糖零食等，就連橡膠美甲和3D首飾，也成為潮流尖端！這股童趣果凍熱潮，看來是避無可避了吧？

 

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

 

#4 Brooched 古董胸針

 

　　古董胸針不再只是珠寶盒裏的收藏！Pinterest預測，今年復古胸針、水晶夾式胸針和傳家寶胸針等將是街頭穿搭重點，成為帽子、絲巾、帆布包上的日常裝飾。除了是對傳統的致敬，同時亦把古董胸針重新詮釋，把當年祖父母年代的潮流標記戴在身上！

 

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

 

#5 Poetcore 詩人美學

 

　　Poetcore詩人美學亦有望成為 2026 年的生活方式趨勢。寬鬆高領毛衣、復古西裝外套和斜背包，營造出鬆弛知性的氛圍。這種風格強調慢生活與布料的自然流動，在日常中感受文藝青年的浪漫，和Glamoratti形成強烈對比。

 

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？

 

　　綜合2026 年的 Pinterest 趨勢，就是把真實感和懷舊氛圍帶回我們的日常生活。無論是外套上的蕾絲細節、包包上的胸針，還是果凍鞋的童趣輕盈，新一年，不妨在穿搭或居家裏加一點這些元素，讓自己每天都多一份驚喜和安慰。

 

