深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！

最近再次到訪深圳一間自己喜歡的高級潮州菜餐廳「珍庭」，有幸參與他們為了慶祝五週年紀念舉辦的傳媒晚宴。記得第一次踏足餐廳是2024年初，當時已經被美味的菜式和精緻的用餐環境驚艷到，之後時不時都會跟身邊愛吃朋友重訪。是次五週年紀念晚宴除了能夠品嘗餐廳的招牌菜式之外，亦試了大廚特別為迎接五週年誌慶而創作的新菜式，實在是一切來得太期待。

「珍庭」坐落於深圳福田卓悅中心裏面，主打高端潮州菜，餐廳由擁有三十多年廚藝經驗的徐振坤師傅掌舵，徐師傅曾經於被譽為潮州菜頂級餐廳的汕頭「東海酒家」跟隨傳統潮菜名廚鐘成泉師傅習得一身好廚功，加入「珍庭」後，帶領多位來自潮州土生土長的廚師，以時令矜貴的食材，為客人獻上奢華地道的潮汕美饌。

安坐好後，先來一些餐前水果清新味蕾，為之後的美食做好準備。

鹵水獅頭鵝 - 徐師傅為我們準備了六款前菜，先來用上甘醇鹵水炮製的 鹵水獅頭鵝，餐廳選用來自澄海的36個月獅頭鵝炮製鵝掌，肉厚嫩滑，一吃愛上；入口粉嫩的鵝肝則用上25-28個月的獅頭鵝入饌；鹵水鵝腎來得肉香豐盈，充滿咬口。

潮式醃拼盤 - 以傳統潮汕生醃方式製作，分別有生醃蝦、生醃蟹和生醃瀨尿蝦，每一款都鮮味滿載。

之後還有清爽肉嫩的 梅汁海鰻魚、人見人愛的 爽脆芥蘭頭、味道口感都十分豐富的 武夷龍爪菇 和 鮮味十足的 冷鹵黑金鮑。

湯品時間來了一道 菊花冲魷魚，只見侍應拿來香噴噴的高湯淋在鮮度滿滿的魷魚和菊花之上，吃時魷魚鮮甜爽口，湯頭清晰鮮甜，簡單地獲取了我們歡心。

薑油浸金龍 - 大廚用上矜貴的金龍魚入饌，貪其肉質肥美、味道甘甜，吃時淋下清晰的薑油，再跟置頂的金黃色薑絲同吃，每一口都是美味。

橄欖菜炒蟹 - 用上潮汕的特色食材橄欖菜入饌，貪其獨特的鹹香味道，配上鮮度十足的螃蟹，能吃到濃郁的潮汕風味，好吃得念念不忘。

辣子燒羊腩 - 吃過海上鮮，來了一道陸上行的羊肉菜式，用上油脂豐腴的羊腩部位，以辣子燒的烹調方式處理，皮脆肉香的羊腩散發著濃濃的辣香，惹味又開胃。

酸菜煮甲魚 - 大廚用上更花功夫處理的甲魚來製作酸菜魚，先把甲魚去頭、去殼、清內臟，再加入潮汕酸菜一同烹煮，吃時甲魚肉味鮮美，湯頭酸辣開胃，吃罷，身心溫暖。

豆醬焗乳鴿 - 另一道充滿潮汕風味的菜式登場，大廚以肥美乳鴿配上普寧豆醬一同醃製，之後放入沙鍋跟配料一同烹煮，吃時乳鴿來得鮮嫩多汁，能嘗到豆醬的鹹香風味。

鹵油九肚魚 – 只見徐師傅推出了料理車，即席在大家面前炮製鹵油九肚魚，九肚魚入口肥美，肉質非常嫩滑，配上其他配料同吃，感覺滋味無窮。

沙參炒小象 – 用上沙參跟小象拔蚌同炒，一口吃下味道鮮甜，口感彈牙，能吃到食材自身的鮮味。

紫胎貝戈飯 – 在傳統潮式燴飯中加入了鮮度十足的紫胎貝，濕潤的飯粒吸收了海鮮食材的精華，原來已經美味非常，亮點是加入了當造的板栗，增加軟糯口感，吃時灑上香脆的紫菜絲，每一口都是人間美味。

清香薑薯糕 – 吃得肚滿腸肥之際，來了一道清香薑薯糕，味道清雅，美味之餘又消膩解滯。

甜點時間分別來了香滑綿密的 芋泥、清新討喜的 清心丸，還有廣東人最愛的 陳皮紅豆沙，為晚餐劃上完美句號。

當晚菜單由徐師傅特別安排，人均消費約 RMB1,200。

珍庭

地址：深圳市福田區福華路卓悅中心東區1樓，2樓L239

電話：+86 755-83266885；+86 13302925469