我最喜愛的Stephy

叱咤當晚，嚴重失眠。

身邊的人一致裁定：原因一定是和Stephy成為「我最喜愛的女歌手」有關啦。

Sorry，錯了，真正引致我失眠的，是又名「張部長」的German那個「來都來了」造型，黐線，迫真傳神到，令我一度懷疑他根本就是紅姐。

叱咤當晚我不在亞博，而是在屋企聽電台直播，當聽見森美說得獎女歌手曾經在多年前和他拍戲，並提到「風筒」二字時，我已經好肯定，得到「我最喜愛的女歌手」的就是她，Stephy。

因為2004年我有買飛入場去看那齣《甜絲絲》。

當年身邊的人都以為我買飛入場純粹為了捧樂基兒場，我有需要立刻澄清。

由始至終，都是為了Stephy。

那麼多年來，經常有人問我究竟喜愛Stephy甚麼？要交出一些預先袋好的理性答案，固然不難，但其實喜愛一個人，有時候真的不需要作出詳細兼理性說明——簡單講，我鍾意看Stephy做戲，鍾意聽Stephy唱歌——即使都涉及到演繹，但演一齣戲和唱一首歌，是兩個不同層面的事，我會承認，過去是較偏愛看她做戲，而多於聽她唱歌，原因？好個人，純粹因為對某段時間香港的中慢板情歌不感興趣。

但她的〈青山散步〉我就試過連聽二十次。

〈青山散步〉，整整二十年前的歌了，在我連續聽二十次的時候，怎會想到她會在二十年後踏上叱咤台成為「我最喜愛的女歌手」？就連Stephy自己也說，廿三年前拎新人獎後已有種感覺，覺得自己離這個台好遠。

把二十三年時間變換成距離，的確很遠，是Stephy人生一半有多。

而在這麼一段長時間裏她遇過太多事，有正面有負面，正面的通常沒有人會好心去提，但負面呢，永遠被重提舊事，Stephy唯一會做的，就是繼續行，向前行，而不是返轉頭，為別人記憶中那個昨日的她辯護；她不去辯護，亦沒有不斷用把口宣揚自己怎樣努力，而是努力把那份看不見的力，變換成肉眼可見的進步表現。

當不少人仍在笑她，她已經不知不覺，比那些笑她的人行前了好多好多。

這是一個有著真人實證的勵志故事。