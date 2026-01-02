歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】3I/ATLAS訪地球，從恒卦看玄機：人類面臨危機？如何早作防範？

最新研究揭橙汁有效護心，營養師拆解利與弊
好營養 欣欣食乜嘢

最新研究揭橙汁有效護心，營養師拆解利與弊
深圳黑珍珠潮州菜:澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

深圳黑珍珠潮州菜:澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
我最喜愛的Stephy
Movie & Drama

我最喜愛的Stephy

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　叱咤當晚，嚴重失眠。

 

　　身邊的人一致裁定：原因一定是和Stephy成為「我最喜愛的女歌手」有關啦。

 

　　Sorry，錯了，真正引致我失眠的，是又名「張部長」的German那個「來都來了」造型，黐線，迫真傳神到，令我一度懷疑他根本就是紅姐。

 

　　叱咤當晚我不在亞博，而是在屋企聽電台直播，當聽見森美說得獎女歌手曾經在多年前和他拍戲，並提到「風筒」二字時，我已經好肯定，得到「我最喜愛的女歌手」的就是她，Stephy。

 

我最喜愛的Stephy

Stephy在剛剛的元旦成為叱咤「我最喜愛的女歌手」。

（圖片來源：Stephy 鄧麗欣 fb專頁）

 

我最喜愛的Stephy

今年叱咤主題「難先要你做」，Stephy的路，難行。

（網絡畫面截圖）

 

我最喜愛的Stephy

Stephy說廿三年前在叱咤拎新人獎後，覺得自己離這個台好遠。

（網絡畫面截圖）

 

　　因為2004年我有買飛入場去看那齣《甜絲絲》。

 

　　當年身邊的人都以為我買飛入場純粹為了捧樂基兒場，我有需要立刻澄清。

 

　　由始至終，都是為了Stephy。

 

　　那麼多年來，經常有人問我究竟喜愛Stephy甚麼？要交出一些預先袋好的理性答案，固然不難，但其實喜愛一個人，有時候真的不需要作出詳細兼理性說明——簡單講，我鍾意看Stephy做戲，鍾意聽Stephy唱歌——即使都涉及到演繹，但演一齣戲和唱一首歌，是兩個不同層面的事，我會承認，過去是較偏愛看她做戲，而多於聽她唱歌，原因？好個人，純粹因為對某段時間香港的中慢板情歌不感興趣。

 

我最喜愛的Stephy

去年3月在紅館舉行三場《STEP+by+STEPHY》演唱會。

（圖片來源：Stephy 鄧麗欣 fb專頁）

 

　　但她的〈青山散步〉我就試過連聽二十次。

 

　　〈青山散步〉，整整二十年前的歌了，在我連續聽二十次的時候，怎會想到她會在二十年後踏上叱咤台成為「我最喜愛的女歌手」？就連Stephy自己也說，廿三年前拎新人獎後已有種感覺，覺得自己離這個台好遠。

 

我最喜愛的Stephy

首張專輯《Coloring Stephy》，2005年推出。

（網絡圖片）

 

　　把二十三年時間變換成距離，的確很遠，是Stephy人生一半有多。

 

　　而在這麼一段長時間裏她遇過太多事，有正面有負面，正面的通常沒有人會好心去提，但負面呢，永遠被重提舊事，Stephy唯一會做的，就是繼續行，向前行，而不是返轉頭，為別人記憶中那個昨日的她辯護；她不去辯護，亦沒有不斷用把口宣揚自己怎樣努力，而是努力把那份看不見的力，變換成肉眼可見的進步表現。

 

我最喜愛的Stephy

早前舉行了個人畫展。

（圖片來源：Stephy 鄧麗欣 fb專頁）

 

　　當不少人仍在笑她，她已經不知不覺，比那些笑她的人行前了好多好多。

 

　　這是一個有著真人實證的勵志故事。

 

我最喜愛的Stephy

2024年單曲〈戲一場〉。

（圖片來源：Stephy 鄧麗欣 fb專頁）

 

Tags:#鄧麗欣#Movie & Drama#Stephy#我最喜愛女歌手#叱咤#歌手
Add a comment ...Add a comment ...
恒星不忘五月天
更多ChatENT文章
恒星不忘五月天
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處