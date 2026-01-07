歡迎回來

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky
Wine

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌
TEXT:Henry SIU

　　富士山美不勝收，其壯麗景色令人神往，而在山腳下，隱藏著一座鮮為人知的珍罕威士忌酒廠——富士山麓蒸餾所。不少人以為它只是守舊工藝，雖在業界享負盛名，卻不如競爭對手受歡迎。但與Master Blender田中城太先生交流後，才發現這是一場美麗誤會。

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

 

歷史與傳承

 

　　田中先生指出，酒廠隸屬於日本三大酒業集團之一的KIRIN。雖然KIRIN以啤酒蜚聲國際，但旗下威士忌卻鮮為人知。事實上，酒廠自1973年成立至今已有逾五十年歷史。蒸餾所由KIRIN、加拿大Seagram、美國Four Roses及蘇格蘭芝華士兄弟共同創立，KIRIN最初僅持有50%股份，直至2002年才完全收購。這段合作讓酒廠累積了釀造穀物威士忌的寶貴經驗。

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

田中先生

 

獨具慧眼的Master Blender

 

　　田中城太曾任美國Four Roses酒廠總監，為富士山麓注入美國波本風格。他於2017年獲Icons of Whisky評選為全球最佳調酒師，並推出代表作富士山麓Signature Blend，以8至15年原酒熟成，展現獨特風格。2016年，酒廠的富士山麓25年榮獲WWA世界最佳單一穀物威士忌，之後連續多年橫掃各大獎項，奠定其在穀物威士忌領域的領先地位。田中先生透露，他們持續嘗試不同桶型，包括水楢木與法國葡萄酒橡木桶，以創造驚艷口味。他的美國經驗與流利英語，也為品牌推廣帶來優勢。

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

 

巿場景氣與威士忌深度遊

 

　　相比Suntory與Nikka，KIRIN的烈酒事業規模較小，啤酒的強勢反而掩蓋了威士忌。田中先生表示，「我們絕對沒有曲高和寡的意圖，也很鼓勵遊客來到這個漂亮的富士山腳下欣賞酒場和品酩。但顯然我們沒有訂下明確的策略和精通多國語言的導遊。」因需求有限，酒廠的旅遊配套不如競爭對手完善，缺乏多語言導覽。筆者親身參加酒廠見學，雖感受到員工的熱情，但語言交流仍有落差。

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

 

　　日本政府大力推動旅遊，但在威士忌深度遊方面仍顯不足。田中先生認為，品牌自身的經營與推廣更為關鍵。他們積極參與本地烈酒展覽，但尚未大規模拓展海外市場。「我覺得無論政府著力多少，品牌本身也需要自身的經營與推廣。譬如一些日本的大型烈酒展我們也是會參與的。但如果說要離開本地，以至到其他亞洲地區開拓巿場的話，當然我們是很有興趣的，但目前我們還沒有踏出這一步。」

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

Editor’s Choice

富士山麓Signature Blend

酒精度 : 50%

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

 

　　散發甜美的香氣，帶有果醬和焦糖味。口感圓潤，結合了波本威士忌的甜味和果皮的風味，餘韻轉化為焦木和朱古力，呈現悠長回甘。儘管酒精度略高達50度，但酒精感獲得充份壓制，完全不帶有新酒的爆烈刺激感。這使得富士山麓Signature Blend成為一支令人印象深刻的威士忌。

 

 

富士御殿場 - 單一調和威士忌

酒精濃度 : 43%

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

 

　　充滿著蜜桃、青蘋果和蜂蜜等甜香，酒精感低，入口柔和順滑，略帶微微果酸，其後呈現白花香氣和些許香辛料味，回味舒服且自然。總的來說，這是一款既易飲又不失複雜度，值得細細品味的「Single Blended」威士忌。

 

陸 RIKU 威士忌

酒精度：50 %

 

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky

 

　　品牌的登場新品，富士御殿場蒸餾廠和其他國外的原酒調進行混合，擁有橘子、花香和香草的華麗香味。也有拖肥及熟果香。餘韻溫和順滑，豐富水果風味，帶有成熟香氣，酒體輕盈，是一款口感清爽的威士忌。除純飲之外，也特別適合製作Highball。

 

查詢：富士山麓蒸餾所

 

Tags:#威士忌深度遊#威士忌#Master Blender#田中城太#富士山麓蒸餾所#Kirin#麒麟#Whisky#Grain Whisky
經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
