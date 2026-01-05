2026時尚配飾：閃鑽浮誇、金銀疊戴！CELINE大堆頭掛飾粗手鍊、Miu Miu 玩味耳環、YSL 金銀水晶合體

各位購物狂請先按捺住衝動，暫時把年末購物清單擱在一旁，將預算更精準地投資到新一季的時尚首飾上吧！踏入 2026 春夏， CELINE、Miu Miu 等大牌紛紛帶來大膽疊戴、無界混搭的首飾設計，徹底打破金銀飾物不可同框的固有印象。今年的配飾趨勢在於勇於嘗試「多」與「大」的搭配邏輯，大膽疊搭成為不可忽視的造型關鍵字，新一年就讓那些浮誇張揚、材質混搭的飾品進駐首飾箱！

說到2026女生時尚配飾趨勢，不得不提自選吊飾的回歸，相信不少人仍記得千禧年代PANDORA 推出的經典串飾手鍊，當年紅遍全球，專門店外人龍長年不散。如今在 CELINE 的推波助瀾下，這股風潮於今季再度席捲而來。CELINE 2026 春夏系列以閃亮水晶、黃銅與琺瑯等材質打造出充滿反差萌的首飾，既帶有復古俏皮感，又暗藏叛逆靈魂，一推出便人氣爆棚、一飾難求。系列中最吸引的是CELINE Charms Heritage金色飾面黃銅粗手鍊，可以在手鍊上掛滿自選喜歡的骰仔、鑰匙、心鎖及單車等可愛造型吊飾，造型照中模特兒以滿載吊飾的手鍊搭配經典馬車圖案琺瑯戒指與黃銅印記戒指，造型滿分。

Miu Miu 2026 春夏首飾系列簡直是為女生體內的叛逆靈魂量身打造，突破固有設計風格，將金屬材質扭轉出充滿雕塑感的硬派線條，冷冽未來感的金屬色調項鍊與結構感十足的耳環，瞬間增加造型的視覺份量感，更與其帶點少女感的服裝形成鮮明對比，構建出反差萌的時尚美學。另外值得入手的還有復古風格手鍊，除了經典的珍珠吊飾與雕刻徽標飾牌，吊飾更藏滿驚喜彩蛋 —— 有俏皮哨子、玩具車造型外，更直接把芭蕾舞鞋、棒球帽等人氣單品縮小成飾品，童趣玩心的設計，每一款都讓人愛不釋手。

乖乖牌的 YSL向來以法式優雅著稱，今季竟然叛逆地推出一系列份量感十足的誇張飾品：粗獷的大金屬手鍊、造型張揚的誇張耳環，用最優雅霸氣的方式點亮整體造型。最讓人喜出望外的是將 1990 年代經典的草莓造型夾式耳環進行大膽重構，除了保留經典元素，更創意性地加入樹脂車厘子、士多啤梨及青檸等立體水果造型，把法式優雅與俏皮童趣完美融合，成為小編 26SS毫不猶豫即決入手的心頭好。







查詢：CELINE、YSL 、Miu Miu