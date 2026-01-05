性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？

要知道一個人的長處優點，可以看他的建樹和成就；要了解一個人的自我坦誠，就要看他如何面對自己的錯處。

「由細到大我都有『睇鹹片、打飛機』習慣，會唔會因為咁樣搞到性慾愈嚟愈大控制唔到？我同老婆講我可能有性沉溺。」他帶著認為自己是性沉溺的想法，走進輔導室。

他結婚四年，兩年半前開始出軌，包括召妓、邪骨服務、PTGF及SP，全部都是性服務交易或短期關係，沒有一個對象持續多於兩個月。

「你嘅婚外性行為，全部都係一次過或者短期關係，呢種模式好似幾一致？」我好奇的問他。

「咁樣會少啲手尾！我有個Friend搞婚外情，出面個女人對佢要求愈嚟愈多，後來小三可能要逼佢做選擇，直接搵佢老婆，爆佢出軌。」他一直強調「玩還玩，唔好搞到家散人亡」，似乎他對出軌有一個自己的盤算。

他的想法，太太當然不能接受，因為出軌這回事，重點不是你跟誰做、怎樣做、持續時間，而是違反了婚姻忠誠與專一的底線，一樣會搞到他口中說的「家散人亡」。

與其說他失控，不如說是結果超過他的預期和控制。

「我同老婆話我有性沉溺，佢雖然仲係有嬲、有鬧、有喊，但好似多咗一份關心，叫我去搵性治療。」他將自己解說為「有病」而導致失控，覺得太太多給了他一點同情分。

「你會唔會都覺得我係性沉溺？如果你都認為係，我即刻話畀老婆知。」他期望我盡快界定他是性沉溺，是想了解自己情況作出正視，還是另有所想？

因為「性沉溺」是不能自主的失控，相比有目的、有意識、有計劃的出軌，較情有可原？他寧願貼上「性沉溺」標籤，將多次出軌解說是身不由己的病而非刻意破壞婚姻，希望提高太太對他的體諒？

評估性沉溺不是單憑性行為次數做判斷，還要考慮有否出現強逼性（Obsessive and Compulsive）、倚賴性（Dependent）和失控（Losing Control）狀況，以及性行為有否令當事人日常生活功能、人際關係以至個人情緒及經濟情況造成了困擾及障礙。

「評估需要了解你過去嘅性經驗和性關係，亦包括性行為過程中嘅想法、感覺、行為、體會同影響。」我對他說：「加上治療，通常唔會兩、三次見面就能完成。」

「吓，要繼續見？咁我再諗諗先。」他有點猶疑。

被性吸引，是人的本能反應；分別是有些人會約束控制慾望守著忠誠，有些人卻說放縱出軌是「我都唔想」的身不由己失控，味道有點像：偷食是天下男人都會犯的錯。

性問題，除了包括生理和心理因素，也反映一個人的思維格局，而最難處理的不是性，而是人性。