萬千星輝2025紅毯造型：佘詩曼霸氣回歸！王敏奕仙氣全開、陳自瑤超性感！關嘉敏、戴祖儀成最災難造型？

一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚落幕，除了視帝視后之爭，紅毯才是大家最期待的環節。今年明星們的紅毯造型不約而同以素色調為主，褪去了誇張元素，更能顯出誰人才是Red carpet queen。究竟在星光熠熠的紅地毯上，誰是你心目中的「最佳服裝大獎」？

佘詩曼：女王依舊霸氣

四度獲封視后的佘詩曼仍舊狀態大通，完全看不出她已踏入50歲！這晚阿佘延續一貫的高貴優雅感，穿上Stella McCartney的黑白色露背晚裝，盡顯健康體態，同時帶點小性感。珠寶方面，可見阿佘這次選擇了來自Graff的鑽石頸鏈、耳飾和手鐲，低調點綴出「Man姐」的霸氣，由新聞女王化身成紅毯女王。

李施嬅：復古性知韻味

李施嬅的造型是編者的Best pick之一，Selena今年造型走簡約高貴路線，以單肩禮服亮相，搭配自然髮型與簡約珠寶，整體乾淨俐落，展現成熟韻味。相比張曦雯和陳自瑤等的性感派，Selena造型更為耐看，以氣質取勝。

王敏奕：延續仙氣女神！

憑《新聞女王2》獲「最佳女配角」的王敏奕，昨晚以裸粉色調的閃閃吊帶裙亮相，禮服帶點透視小性感，透過材質與光影營造夢幻感。配搭俐落的長髮造型，以簡約珠寶點綴整體造型，仙氣全開，成功延續去年「最佳衣著女藝人」的風采。

陳自瑤：超性感成為鏡頭焦點？

近年 Yoyo狀態愈來愈勇，是每次紅毯的鏡頭焦點。今年Yoyo再次打破性感定義，以超性感的心口鏤空造型亮相頒獎禮，性感值爆表，雖然造型好看與否就見人見智，在寒風中依然保持完美狀態，絕對要一讚她的專業態度！

關嘉敏：過分累贅前衛Look

關嘉敏的造型可謂全晚最「獨特」，以白色蕾絲套裝搭配T-back亮相，確實是大膽前衛，惟帽子和絲巾略嫌浮誇，加上稍為凌亂的短髮，使整體造型顯得份外累贅，若卸下這兩件items，相信走型格幹練風並不成問題。

戴祖儀：最災難造型？

同被網民選為災難造型的，還有戴祖儀。這晚戴祖儀以黑絲襪搭配西裝外套現身，看似下身真空，雖然是性感滿分，卻亦因這樣大大縮短了身材比例，引來不了負面評價。個人認為另一出事位在於頸上的珍珠寶石頸鏈，過分浮誇的配搭已不合時宜，令造型「尷上加尷」。