Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

上年開始筆者經常在社交媒體遇上一些真絲恤衫廣告，匪夷所思的是圖案設計、顏色組合均徹底符合口味，價錢又相宜，唯獨細看車縫結構才發現不對勁，原來它們都是根據我日常瀏覽喜好而AI生成出來的款式，大概是詐騙購站從某平台得來的演算法，非常可怕。

最近身邊更有位時裝網購達人問我意見，關於某意大利洋服牌子是否值得入手，本來我是想從布料成分考量，但看到定價才發現又是scam！資深如他也幾乎中伏，詭異的是我們在接下來一週亦不斷遇到相似設計風格的廣告，以下便是最明顯的red flag能夠辨識出詐騙網站：

1. IG

一按進網站全是英國名模或雜誌圖片，看起來幾可亂真，當然全屬偷圖或者AI generated。首先查看Instagram link會發現頁面不存在，或者有幾萬followers卻完全無留言，甚至連留言功能亦關閉了。

2. PRICE

為何筆者覺得價格是最容易露餡？洋服造工跟定價總是成基本正比的，例如製作複雜的Hollywood Top Trousers根本無可能賣€52，正價還要低於其他普通款式也明顯不合理，所以這間Marini肯定有古怪。另一間Albert.則比較精明，懂得將正價定為較貼近市價的￡205，然而圖片一看就知是某網紅在Pitti Uomo背景拍攝的照片，如果熟悉男裝的話肯定是第一眼察覺的red flag。

3. ABOUT US

的確現今很多獨立設計師品牌都不設實體店，只靠網店銷售，所以查看註冊地址或domain年份亦不代表甚麼，騙徒總可買下舊證記帳號。不過愈依賴網上行銷，真實的設計師便愈需要強調品牌價值，ABOUT US一欄往往是經營品牌不容忽視的重點，許多詐騙網站並無這頁自我介紹，又或像Marini這類陳腔濫調的生成文字，完全曝露了騙徒無知一面。

4. REVIEWS

筆者到最後才提起查看評價此方法，因為這反而是最易造假的一環，比方說在TrustPilot之類看似具公信力的網站，騙徒總會製造大量正評來掩蓋真實的負評，瀏覽時可能要看到底才見到真相，太花時間了。個案不外乎是永不發貨、永不回覆，或者胡亂寄件印有簡體中字包裝的貨品給你，這情況下還要額外付進口關稅，千萬別上當！

如大家發現任何更新或更正，歡迎分享及留言指出。