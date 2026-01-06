歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略
Insider
Trending Items

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　上年開始筆者經常在社交媒體遇上一些真絲恤衫廣告，匪夷所思的是圖案設計、顏色組合均徹底符合口味，價錢又相宜，唯獨細看車縫結構才發現不對勁，原來它們都是根據我日常瀏覽喜好而AI生成出來的款式，大概是詐騙購站從某平台得來的演算法，非常可怕。

 

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

 

　　最近身邊更有位時裝網購達人問我意見，關於某意大利洋服牌子是否值得入手，本來我是想從布料成分考量，但看到定價才發現又是scam！資深如他也幾乎中伏，詭異的是我們在接下來一週亦不斷遇到相似設計風格的廣告，以下便是最明顯的red flag能夠辨識出詐騙網站：

 

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

 

1.    IG

 

　　一按進網站全是英國名模或雜誌圖片，看起來幾可亂真，當然全屬偷圖或者AI generated。首先查看Instagram link會發現頁面不存在，或者有幾萬followers卻完全無留言，甚至連留言功能亦關閉了。

 

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

 

2.    PRICE

 

　　為何筆者覺得價格是最容易露餡？洋服造工跟定價總是成基本正比的，例如製作複雜的Hollywood Top Trousers根本無可能賣€52，正價還要低於其他普通款式也明顯不合理，所以這間Marini肯定有古怪。另一間Albert.則比較精明，懂得將正價定為較貼近市價的￡205，然而圖片一看就知是某網紅在Pitti Uomo背景拍攝的照片，如果熟悉男裝的話肯定是第一眼察覺的red flag。

 

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

 

3.    ABOUT US

 

　　的確現今很多獨立設計師品牌都不設實體店，只靠網店銷售，所以查看註冊地址或domain年份亦不代表甚麼，騙徒總可買下舊證記帳號。不過愈依賴網上行銷，真實的設計師便愈需要強調品牌價值，ABOUT US一欄往往是經營品牌不容忽視的重點，許多詐騙網站並無這頁自我介紹，又或像Marini這類陳腔濫調的生成文字，完全曝露了騙徒無知一面。

 

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略

 

4.    REVIEWS

 

　　筆者到最後才提起查看評價此方法，因為這反而是最易造假的一環，比方說在TrustPilot之類看似具公信力的網站，騙徒總會製造大量正評來掩蓋真實的負評，瀏覽時可能要看到底才見到真相，太花時間了。個案不外乎是永不發貨、永不回覆，或者胡亂寄件印有簡體中字包裝的貨品給你，這情況下還要額外付進口關稅，千萬別上當！

 

　　如大家發現任何更新或更正，歡迎分享及留言指出。

 

Tags:#網購陷阱#網購#反詐騙攻略#Hollywood Top Trousers#網店
Add a comment ...Add a comment ...
見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？
更多The Dapper Style文章
見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處