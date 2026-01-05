M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

美妝界最新焦點報到 —— M·A·C 再出新招，將於本月推出全新 Powder Kiss 輕吻雲霧彩妝系列！其實早於品牌去年底宣布韓團MEOVV成員 ELLA加入成為最新全球品牌大使之際，唇膏新品已於韓國Kakao率先上架，引來一番搶購熱潮。今期，DIVA就為大家率先開箱Powder Kiss系列共10支唇膏，從色調到質感，一次直擊！

這次到手的有Powder Kiss Hazy Matte Lipstick輕吻雲霧保濕唇膏以及Powder Kiss Lip + Cheek Mousse輕吻雲霧唇頰慕絲各5支，新品主打輕盈霧感，同時保有品牌一貫的高顯色度與持久度；外型則延續簡潔俐落的黑管子彈設計，磨砂質感的管身大大提升高級感。

Powder Kiss 彩妝系列靈感源自M·A·C後台專業彩妝技術以及時裝秀帶領的「柔霧感」熱潮，務求打造近年流行模糊唇緣的Blurred Lips，不用多花時間，即可為日常打扮注入的精緻慵懶感。Powder Kiss Hazy Matte Lipstick輕吻雲霧保濕唇膏主打空氣般的輕盈質感，配方加入萃取自多肉植物的海蓬子萃取物，大大提升保濕度，實試上手十分易塗好推，顯色度亦一如以往不用擔心。不過由於編輯是萬年沙漠唇，在脫皮情況下容易卡色，建議乾唇女生可先塗上保濕潤唇膏打底再作使用。

若偏愛更柔和的妝感，Powder Kiss Lip + Cheek Mousse輕吻雲霧唇頰慕絲同樣值得一試，多用途的慕絲質地除了用任唇膏，亦能輕輕點綴面頰作胭脂使用，慕絲特別用上沙漏形刷頭，貼合唇形同時滑順暈染。妝感方面，和Hazy Matte Lipstick一樣同為霧面質感，慕絲好推又自然，在懶惰的日子一支即可打造柔和氣色妝容，絕對是懶人必備。

查詢／購買：M.A.C