【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備
Makeup
Editor’s Pick

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

TEXT:Christy YiuPHOTO:Christy Yiu

　　美妝界最新焦點報到 —— M·A·C 再出新招，將於本月推出全新 Powder Kiss 輕吻雲霧彩妝系列！其實早於品牌去年底宣布韓團MEOVV成員 ELLA加入成為最新全球品牌大使之際，唇膏新品已於韓國Kakao率先上架，引來一番搶購熱潮。今期，DIVA就為大家率先開箱Powder Kiss系列共10支唇膏，從色調到質感，一次直擊！

 

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

 

　　這次到手的有Powder Kiss Hazy Matte Lipstick輕吻雲霧保濕唇膏以及Powder Kiss Lip + Cheek Mousse輕吻雲霧唇頰慕絲各5支，新品主打輕盈霧感，同時保有品牌一貫的高顯色度與持久度；外型則延續簡潔俐落的黑管子彈設計，磨砂質感的管身大大提升高級感。

 

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

Powder Kiss Hazy Matte Lipstick輕吻雲霧保濕唇膏 $220

 

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

Powder Kiss Lip + Cheek Mousse輕吻雲霧唇頰慕絲 $230

 

　　Powder Kiss 彩妝系列靈感源自M·A·C後台專業彩妝技術以及時裝秀帶領的「柔霧感」熱潮，務求打造近年流行模糊唇緣的Blurred Lips，不用多花時間，即可為日常打扮注入的精緻慵懶感。Powder Kiss Hazy Matte Lipstick輕吻雲霧保濕唇膏主打空氣般的輕盈質感，配方加入萃取自多肉植物的海蓬子萃取物，大大提升保濕度，實試上手十分易塗好推，顯色度亦一如以往不用擔心。不過由於編輯是萬年沙漠唇，在脫皮情況下容易卡色，建議乾唇女生可先塗上保濕潤唇膏打底再作使用。

 

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

Powder Kiss Hazy Matte Lipstick全系列共推出 24 種色調，當中含 12 款全新低飽和色調，亦設12 款以柔霧質感所重新演繹的經典色調

 

　　若偏愛更柔和的妝感，Powder Kiss Lip + Cheek Mousse輕吻雲霧唇頰慕絲同樣值得一試，多用途的慕絲質地除了用任唇膏，亦能輕輕點綴面頰作胭脂使用，慕絲特別用上沙漏形刷頭，貼合唇形同時滑順暈染。妝感方面，和Hazy Matte Lipstick一樣同為霧面質感，慕絲好推又自然，在懶惰的日子一支即可打造柔和氣色妝容，絕對是懶人必備。

 

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備

Powder Kiss Lip + Cheek Mousse輕吻雲霧唇頰慕絲全系列共28種顔色，包括5種全新色調，同樣十分適合秋冬妝容

 

查詢／購買：M.A.C

Tags:#M.A.C#開箱#Unboxing#Powder Kiss Lip#唇膏#唇妝#2026#Editor’s Pick#Makeup
