歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常
Dining

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　在甬府，恍如讓味蕾去了一趟華麗的寧波之旅。十八斬梭子蟹、冰鎮花雕小龍蝦、辣炒黃金螺，便可見寧波海岸的豐饒資源。但寧波的經典，還有很多很多。想嘗試更多香港甬府行政總廚劉震師傅主理的寧波菜，便別錯過食府每季推出的午市套餐。我便於剛過去的周日品嚐了冬季午市套餐，餐單上除了寧波湯丸，幾乎所有菜式都是香港甬府off menu，為時令而設。寧波的冬天，化成溫潤的口味！

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

甬府香港自2022年起連續獲米芝蓮一星，亦奪得黑珍珠一鑽、亞洲50最佳餐廳等殊榮。

 

　　甬府2011年於上海創立，主打寧波風味及食材，演繹精緻江南菜系。甬，是浙江省寧波市的簡稱，位於東海之濱，境內有平原、山脈、河流、湖泊及海洋，四季分明賦予此地豐富物產。甬府於2019年秋天進軍香港，現由劉震師傅擔任行政總廚。劉師傅出身浙江寧波，對家鄉菜系有深厚情感與理解。他擁有超過30年烹飪經驗，曾多年擔任五星級酒店行政總廚，認識甬府創辦人翁擁軍先生超過20年，自2011年甬府上海總店開業起，便在品牌內工作，並隨甬府來到香港。於其帶領下，甬府香港自2022年起連續獲米芝蓮一星，亦奪得黑珍珠一鑽、亞洲50最佳餐廳等殊榮。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

室內裝潢不失氣派

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

行政總廚劉震師傅

 

　　冬季午市套餐每位$498（另加10%服務費，最少2位客人），餐單由前菜至甜品有10道菜。前菜有油浸沙鰻鮝、風乾鵝翼、焅大頭菜和泡制蘿蔔，可選一葷一素。餐廳經理用心解釋每道菜的用料和特色，仍然令人選擇困難，最後點選了沙鰻鮝和大頭菜。寧波菜當中的焅是一種經典而富有地方特色的烹調方式，它既不是單純的「紅燒」，也不是簡單的「燜煮」，而是一種融合了慢火細燉、收汁入味。切成方塊的大頭菜焅得軟腍棉密，醬油入味香口，沒想過大頭菜可如此惹味。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

焅大頭菜

 

　　油浸沙鰻鮝也是做得精緻，沙鰻鮝是產於舟山的小海鰻，經薄鹽醃製、風乾而成的乾製品。師傅先將沙鰻蒸熟，再用溫熱的油輕輕浸潤，突出本味、提升口感，用現代烹飪理念來演繹傳統食材。沙鰻鮝皮薄帶脆，肉質鮮香，繼而散發海鰻的獨特魚香。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

油浸沙鰻鮝

 

　　湯羹可選冬茸瑤柱雪燕羹或石橄欖番鴨海味湯，又遇上選擇困難，第二道菜，已告訴你，這冬季套餐不要只嚐一次。冬茸瑤柱雪燕羹以粵式技法為框架，融入寧波菜的高檔食材，當中有來自瑤柱醇厚海味的鮮、自慢燉冬瓜天然清甜，還有得益於雪燕帶來的細滑膠質口感。熱騰騰的上枱，當中還加了菠菜，翠綠得精緻。入口滿滿的溫潤細膩，融化了整個冬天。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

冬茸瑤柱雪燕羹

 

　　炸物選擇有萬年青肉絲筍絲春捲和蝦茸墨魚餅，選擇了前者。春捲炸得漲卜卜，薄脆而香口，像新年的零食。別太過興奮，中間還是熱燙。萬年青口感清爽，與筍絲合湊出甜鮮爽口，比起三絲春捲更為清新不膩，將炸物的「爽」發揮至極致。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

萬年青肉絲筍絲春捲

 

　　嚐鮮可四選二，花雕汁蒸東海魚、魚羊鮮、蟹粉魚肚和青雪菜白辣椒炒竹蟶。相信餐廳經理推介，選了魚羊鮮。當說鮮字就是羊跟魚，可是兩者結合在一起卻不容易。師傅巧妙地以香麻不辣的花椒避羶去腥，亦同時提鮮。羊肉軟嫩，花椒拿捏得宜，肉鮮提味。魚肉更是增加極佳層次，細膩卻突出寧波菜的鹹鮮合一。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

魚羊鮮

 

　　第二道嚐鮮有青雪菜白辣椒炒竹蟶，竹蟶去殼切段，加入青雪菜和白辣椒。青雪菜亦稱鹹齑，是寧波極具代表性的特產。在寧波有句老話：「三日勿吃鹹齑湯，腳骨有眼酸汪汪」，寧波人特別喜歡以青雪菜配搭海鮮、河鮮、筍類等，創造出鹹鮮風味。這道青雪菜白辣椒炒竹蟶，便以天然的大地鹹香，大大提升竹蟶的鮮香美味。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

青雪菜白辣椒炒竹蟶

 

　　來到煙火，有韭菜花白菜梗炒毛肚和冬筍口蘑炒第一刀，選擇了後者。第一刀，指的是宰豬第一刀的位置，大概就在豬頸、里脊位置。煙火強調鑊氣，加入冬筍和產自中國北方草原的野生白蘑菇翻炒。豬肉極之軟嫩，卻不失實在的口感，鹹鮮入味。加上冬筍口蘑，有種家常的溫暖感。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

冬筍口蘑炒第一刀

 

　　是日時蔬其貌不揚，入口卻有芥蘭之香、菜心之甜、露筍之鮮。這蔬菜名為洪山菜薹，當造期每年11月底至次年3月，據說只有經霜後的洪山菜薹才有這般清甜脆嫩、口感会达到巔峰，味蕾再次長知識。

 

　　點心/主食有酸湯牛肉豬紅燒年糕、苔菜米饅頭和雙腸炒飯，選擇了苔菜米饅頭。饅頭表層帶點焦脆，中間軟棉帶漿力，口感和味道也像白糖糕，而當中的酸香和甜味細膩得多，輕輕的帶來滿足感。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

苔菜米饅頭

 

　　甜品當然是寧波湯丸，皮薄通透，芝麻餡流沙細滑，無有可挑剔的地方。

 

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常

寧波湯丸

 

甬府

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下2號舖及1樓

電話：2881 7899

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-9:30pm

 

Tags:#灣仔#駱克道#甬府#米芝蓮#米芝蓮一星#寧波菜#Dining#美食地圖
Add a comment ...Add a comment ...
中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！
更多Yan Can Taste文章
中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處